Cháy kho điện máy ở gần chợ đầu mối Hóc Môn

Ngày 21-5, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM đang điều tra vụ cháy kho điện máy.

Khu vực xảy ra cháy.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực để hàng hoá của kho điện máy trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn, đoạn cách chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 100 m. Phát hiện cháy, công nhân bên trong xưởng chạy ra ngoài hô hoán, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc lên cao. Lúc này, một số công nhân tìm cách di dời các mặt hàng điện máy có giá trị ra ngoài để giảm thiệt hại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế.

May mắn vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi, một số phần nhà xưởng đổ sập.

CLIP: Khói lửa bốc lên dữ đội.

Nhiều người dân tụ tập theo dõi.

Đám cháy xuất phát từ khu vực để hàng hoá.