TP.HCM: Cô gái 23 tuổi bị gã đàn ông lạ mặt quấy rối sau giờ học trang điểm, hiện vẫn trong trạng thái bất an không dám ra ngoài một mình

Ngày 28/1, Công an phường Cầu Kiệu (TP.HCM) đang điều tra xác minh, truy tìm người đàn ông đi xe máy quấy rối cô gái trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27/1, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị 1 người đàn ông đi xe máy quấy rối khi đang đứng trên đường. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ.

Clip đăng tải gây bức xúc trong cộng đồng mạng bởi hành vi trơ trẽn của đối tượng. Hầu hết, mọi người đều mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý người đàn ông trong đoạn clip.

Qua xác minh, cô gái trong clip là chị D.B.T. (23 tuổi, ở phường Bình Thạnh). Vụ việc xảy ra vào tối 16/1 ở con hẻm đường Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Thời điểm trên, chị T. sau giờ học trang điểm đứng chờ bạn tới đón. Bất ngờ, 1 người đàn ông đi xe máy áp sát rồi thực hiện hành vi quấy rối. Chị T. hoảng loạn la hét, cố gắng giữ người đàn ông lại.

Tuy nhiên, người này đã tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của nhà dân trong hẻm ghi lại. Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện tinh thần chị T. vẫn chưa ổn định, thường xuyên rơi vào trạng thái bất an mỗi khi ra ngoài, nhiều ngày liền không dám đi một mình mà phải nhờ người thân đưa đón...