TPHCM buộc một trường hoàn trả học phí cho hơn 2.000 người học

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa thông báo điều chỉnh, cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất đối với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM , thay thế cho thông báo trước đó (vào tháng 9/2025).

Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi cơ quan chức năng rà soát lại kết luận trước đó cùng các báo cáo giải trình của nhà trường.

Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong buổi học thực hành

Theo thông báo, trong giai đoạn từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, trường đã tạm thu học phí của 15.943 người học với tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2025, nhà trường đã hoàn trả 137 tỷ đồng cho 13.921 người học. Tuy nhiên, vẫn còn 2.022 người chưa được nhận lại tiền, với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu nhà trường khẩn trương hoàn lại khoản học phí đã tạm thu đối với học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm theo quy định. Trường hợp không thể thực hiện việc chi trả, nhà trường phải giải trình cụ thể nguyên nhân từng trường hợp, đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chậm trễ, làm ảnh hưởng quyền lợi của người học.

Đồng thời, trường phải hoàn trả ngân sách nhà nước đối với số kinh phí đã rút dự toán về tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng nêu rõ nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Các sai phạm được xác định, gồm: phân công giảng viên dạy vượt định mức giờ giảng, sử dụng giảng viên chưa đủ điều kiện, chuyên môn không phù hợp, bố trí sĩ số vượt quy mô lớp học, riêng môn Kỹ năng mềm có sĩ số bình quân 350 học sinh, sinh viên mỗi lớp.

Ngoài ra, Sở còn ghi nhận nhà trường không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo, tổ chức đào tạo liên thông khi chưa đủ điều kiện, xây dựng và ban hành chương trình đào tạo không bảo đảm mục tiêu, cấu trúc, nội dung và khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định,...

Trường không tổ chức giảng dạy đúng theo kế hoạch, tiến độ và thời khóa biểu đào tạo, có lớp trúng tuyển theo hình thức chính quy nhưng lại sắp xếp tiến độ học theo hình thức vừa làm vừa học.

Đối với môn kỹ năng mềm, thời khóa biểu thể hiện 55 tiết, trong khi chương trình quy định 60 tiết. Việc kiểm tra, thi và đánh giá được tổ chức không đúng quy định, bài thi trên giấy có nhiều điểm chưa phù hợp như không đánh phách, thiếu chữ ký giám khảo, chấm bài sơ sài.

Cùng với đó, trường còn xét công nhận tốt nghiệp cho người học chưa đủ điều kiện, cấp văn bằng, chứng chỉ chậm thời hạn, vi phạm quy định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ người học, không xây dựng và sử dụng đầy đủ các loại sổ sách quản lý đào tạo theo quy định.