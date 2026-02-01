6 THAY ĐỔI lớn trong tuyển sinh đại học 2026: Phụ huynh và sĩ tử 2k8 không thể bỏ qua!

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành giữa tháng 2 được đánh giá có nhiều điều chỉnh quan trọng so với năm trước. Hàng loạt quy định mới tác động trực tiếp đến cách thí sinh đăng ký nguyện vọng, phương thức xét tuyển và việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ.

Những thay đổi này được cho là nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế tình trạng đăng ký tràn lan và đảm bảo công bằng giữa các phương thức tuyển sinh.

Theo quy định mới, 6 thay đổi đáng chú ý gồm:

- Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như trước.

- Với nhóm ngành Sư phạm, thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng trong thứ tự từ 1 đến 5.

- Mỗi trường đại học chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển (không tính xét tuyển thẳng).

- Xét tuyển học bạ bắt buộc sử dụng kết quả của cả 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) và thí sinh phải đạt điểm tốt nghiệp từ 15/20 trở lên.

- Quy định rõ mức điểm cộng tối đa là 3/30, chia theo từng nhóm đối tượng.

- Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phải có bảng quy đổi tối thiểu 5 mức điểm; nếu đã quy đổi sang điểm xét tuyển sẽ không được cộng thêm điểm khuyến khích.

Các chuyên gia cho rằng, việc siết lại phương thức xét tuyển không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh, mà hướng tới nâng chuẩn đầu vào, nhất là với những ngành đặc thù như sư phạm. Khi tiêu chí được xác lập rõ ràng và minh bạch, các trường đại học sẽ chủ động hơn trong tổ chức đào tạo, còn thí sinh có thêm động lực học tập bài bản, toàn diện ngay từ những năm đầu THPT.

Với quy định mới, việc bắt buộc dùng đủ 6 học kỳ được kỳ vọng sẽ hạn chế chênh lệch và tăng tính công bằng. Đồng thời, việc siết điểm cộng và không cho “cộng chồng” ưu tiên đối với chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS cũng làm giảm đáng kể lợi thế của một bộ phận thí sinh.

Bên cạnh đó, lịch tuyển sinh năm 2026 dự kiến được đẩy sớm hơn khoảng nửa tháng khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11-12/6. Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố từ 17h ngày 10/8 đến 17h ngày 13/8.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các trường đại học trên cả nước đã công bố đầy đủ phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu dự kiến cũng như công thức tính điểm xét tuyển cho năm học mới. Nhiều cơ sở đào tạo chủ động cập nhật thông tin sớm, công khai lộ trình và các mốc thời gian quan trọng nhằm giúp thí sinh có thêm dữ liệu tham khảo, xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp.

Mùa tuyển sinh năm nay được đánh giá có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, từ cách quy đổi điểm giữa các phương thức đến yêu cầu về tổ hợp xét tuyển và tiêu chí phụ. Việc công bố sớm và minh bạch các phương án tuyển sinh không chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, mà còn thể hiện sự chủ động của các trường trước những thay đổi về chính sách và yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào.

