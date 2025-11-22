TP Hồ Chí Minh vận chuyển gấp 15 tấn nhu yếu phẩm đến Khánh Hòa trong đêm 21/11

Hơn 23 giờ cùng ngày, tại số 55 Mạc Đĩnh Chi, trụ sở UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh, người dân vẫn miệt mài phân loại, đóng gói đồ cứu trợ để kịp đưa lên xe vận chuyển trong đêm.

Cùng lúc đó, hệ thống 14 ga metro cũng được kích hoạt làm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân thành phố.

Theo UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh, ngay trong đêm 21/11, đơn vị đã khẩn trương chuyển 15 tấn hàng hóa gồm quần áo, thực phẩm đóng gói, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; cùng các vật dụng thiết yếu như chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc… đến đồng bào vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa. Trong số đó, có 1.000 áo phao vừa được người dân đóng góp ngay trong tối 21/11.

Bà Minh Trang, đoàn viên Hội Chữ thập đỏ phường Đa Kao soạn đồ để cứu trợ đồng bào miền Trung trong đêm 21/11.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, đoàn viên Hội Chữ thập đỏ phường Đa Kao cho biết, ngay sau giờ tan ca đã tranh thủ đến điểm tiếp nhận để hỗ trợ phân loại hàng hóa. “Mấy ngày qua xem cảnh bão lũ tàn phá, lòng tôi nặng trĩu. Tôi chỉ mong góp chút sức để bà con sớm ổn định cuộc sống. Thấy người dân TP Hồ Chí Minh nhiệt tình chung tay, tôi càng tin rằng sự sẻ chia này sẽ tiếp thêm động lực cho đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Minh Trang nói.

Các mặt hàng thiết yếu được phân chia từng túi nhỏ để vận chuyển lên xe.

Đến thời điểm này, dòng người vẫn liên tục đổ về trụ sở UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh mang theo quần áo, thực phẩm, tiền mặt… hướng về miền Trung ruột thịt. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, từ chiều 21/11, Ủy ban Mặt trận đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 triển khai 14 ga trên tuyến Metro số 1 làm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, hoạt động đến 22 giờ mỗi ngày (riêng thứ Bảy và Chủ nhật đến 23 giờ).

Người dân TP Hồ Chí Minh đang chung tay hết mình để đồng bào vững tin vượt qua khó khăn.

Theo hướng dẫn, người dân có thể đóng góp quần áo mới hoặc đã giặt sạch, nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn. Hàng hóa sau khi tiếp nhận tại các ga metro sẽ được chuyển về trụ sở Mặt trận để tập kết, phân loại và chuyển ra các tỉnh miền Trung theo hai đợt: Trước 7 giờ 30 ngày 22/11 và trước 7 giờ 30 ngày 24/11.

Lượng hàng cứu trợ đổ về trụ sở mặt trận ngày càng nhiều trong đêm 22/11.

Đại diện nhà ga Metro cho biết, người dân đến gửi đồ tại metro sẽ được nhân viên nhà ga hướng dẫn đến phòng điều hành hoặc quầy thông tin để bàn giao. Người dân cũng có thể trực tiếp mang hàng tới trụ sở UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh (55 Mạc Đĩnh Chi) đến trước 10 giờ ngày 22/11 (đợt 1) và trước 10 giờ ngày 24/11 (đợt 2).