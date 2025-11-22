Dự báo miền Trung tiếp tục mưa, có nơi rất to, chưa hết ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 22-11, ở phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21-11 đến 3 giờ ngày 22-11 như trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 36,4 mm...
Ngày và đêm 22-11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.
Ngày và đêm 23-11, khu vực TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30- 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.
Cảnh báo ngày 24-11, ở TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm. Từ đêm 24-11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.
Về lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin lũ trên sông Krông Ana, trên sông Đồng Nai, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống.
Lúc 1 giờ ngày 22-11, mực nước trên các sông như sau: Sông Ba tại trạm Củng Sơn là 31,70 m, dưới báo động (BĐ) 2 0,3 m, tại trạm Phú Lâm 1,67 m, dưới BĐ1 0,03 m; Sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,00 m, trên BĐ3 0,3 m, dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58 m) 0,58 m; Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 426,3 m, trên BĐ3 2,30 m; Sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài là 112,74m, dưới BĐ3 0,26 m.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.
Tuy nhiên, ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa.
Tăng cường sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ mưa, lũ
Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 226 ngày 21-11 về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ.
Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, nêu rõ: Rà soát các mặt hàng dự trữ quốc gia bảo đảm chủng loại, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất cấp ngay; Phân phối hàng dự trữ quốc gia đến các vùng bị chia cắt, ngập sâu; Phân bổ trực tiếp đến từng người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo kịp thời, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.