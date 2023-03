Tôn vinh Mỹ quyền của phụ nữ, PNJ ra mắt BST Euphoria lấy cảm hứng từ những loài hoa hạnh phúc

Quốc tế Phụ Nữ 8/3 là dịp đặc biệt để chúng ta tôn vinh và ngợi ca những người phụ nữ trên toàn thế giới. Tiệc tùng đông người, bữa tối riêng tư hay bữa cơm gia đình đầm ấm, ngày 8/3 của mỗi người phụ nữ sẽ không giống nhau, nhưng điểm chung là họ đều xứng đáng nhận được những gì tốt nhất, tinh tế nhất và phù hợp nhất với mình.

Trước đây, không ít lần PNJ thể hiện mong muốn đồng hành và tôn vinh Mỹ quyền của phụ nữ thông qua các BST trang sức. Lần này cũng không ngoại lệ. Euphoria là bộ sưu tập mới của PNJ dành riêng cho dịp 8/3, được lấy cảm hứng từ nhiều phong cách khác biệt, từ giá trị đích thực của riêng mỗi người phụ nữ. Người phụ nữ mà BST Euphoria hướng đến luôn hạnh phúc với quyền làm đẹp theo ý mình, không cần gò ép bản thân theo bất cứ khuôn thước nào, dù là ai, ở độ tuổi nào, thời khắc nào cũng luôn biết cách tỏa sáng rực rỡ, sống trọn hành trình riêng và có quyền làm đẹp theo cách riêng của mình.

BST Euphoria tôn vinh Mỹ quyền: phụ nữ dù là ai hay ở vai trò nào cũng đều có đủ tinh tế, khác biệt và thông minh để dùng Mỹ quyền của mình hướng bản thân đến phiên bản hoàn hảo nhất, rạng ngời nhất.

Trong tiếng Anh, euphoria được dùng như một từ diễn tả cảm xúc hạnh phúc ở mức độ cao nhất. Đó là sự vui vẻ, mãn nguyện tràn đầy được thể hiện ra với thế giới bên ngoài. Không chỉ vậy, euphoria còn dùng để chỉ khả năng chống lại đau khổ và nghịch cảnh. Khi euphoriatrở thành tên gọi cho một bộ sưu tập trang sức dành tặng phái đẹp, hai góc nhìn về người phụ nữ được kết hợp một cách rất hoàn hảo. Họ ngọt ngào và dịu dàng, nở nụ cười rạng rỡ đem lại sự hạnh phúc cho những người xung quanh. Họ mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh, vượt qua mọi nghịch cảnh, chống lại những khó khăn.

Để thể hiện rõ nét nhất về hai góc nhìn này, PNJ sử dụng hình ảnh hoa lưu ly và hoa thủy tiên làm nguồn cảm hứng chính trong các thiết kế của BST Euphoria.

Hoa thủy tiên trắng với vẻ đẹp yêu kiều là một biểu tượng cho sự chân thành. Màu trắng nhẹ nhàng thanh khiết giống như sự an nhiên của người phụ nữ ngay cả trong cuộc sống bận rộn thường ngày. Hoa lưu ly lại tượng trưng cho tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào và lãng mạn. Với tên gọi khác là "forget me not" cùng màu xanh tím, lưu ly đem đến sự gắn kết thủy chung, vun đắp tình cảm, dù tình cảm đó là tình bạn, tình mẫu tử hay tình yêu.

Hai loài hoa này đều mang hình dáng bé nhỏ duyên dáng, nhưng sở hữu sức sống bền bỉ cùng hương thơm rực rỡ. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp Euphoria ghi điểm mạnh mẽ trong lòng phái đẹp vì tính thẩm mỹ và nét riêng biệt.

Truyền tải thông điệp về hạnh phúc, BST Euphoria là món quà tặng phù hợp và đầy ý nghĩa dành cho bản thân và những người phụ nữ bạn yêu trong dịp 8/3 này.

Xứng đáng trở thành must-have items giúp phái đẹp tôn vinh vẻ đẹp vốn có của mình, các mẫu khuyên tai, mặt vòng cổ và nhẫn trong BST Euphoria của PNJ được thiết kế tinh xảo và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt, ẩn dụ xuyên suốt BST là hình ảnh loài hoa mang tính biểu trưng cho sự hạnh phúc - nhỏ bé nhưng rực rỡ, dịu dàng nhưng bền bỉ, vượt qua nghịch cảnh để nở rộ và lan tỏa hương sắc tới mọi người. Những người phụ nữ cũng vậy, họ mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cũng yếu đuối và nũng nịu khi cần để luôn chủ động nắm trong tay quyền làm đẹp, quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho mình để luôn tỏa sáng và rạng rỡ.