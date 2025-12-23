Tổn thương não do kí sinh trùng biểu hiện dễ nhầm với u não

Bệnh nhân là anh N.H.T. (39 tuổi, Hà Nội), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lí đáng chú ý. Khoảng 8 ngày trước khi nhập viện, anh bất ngờ xuất hiện cơn co cứng kèm tê tay trái khi đang ở nhà. Sau thăm khám tại một cơ sở y tế, hình ảnh chẩn đoán ban đầu ghi nhận tổn thương nghi ngờ u não, chưa loại trừ yếu tố nhiễm trùng nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đánh giá chuyên sâu.

Bệnh nhân bị tổn thương não do sán.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, huyết động ổn định, không có dấu hiệu thần kinh khu trú rõ ràng hay hội chứng màng não. Tuy nhiên, người bệnh đau đầu nhiều và còn cảm giác tê nhẹ tay trái.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy một tổn thương dạng nang nhỏ tại thùy trán trái, kích thước khoảng 11 x 7 mm, xung quanh có phù não nhẹ. Hình ảnh này gợi ý nhiều đến tổn thương do kí sinh trùng hơn là u não nguyên phát. Các xét nghiệm huyết thanh học tiếp tục được chỉ định, trong đó xét nghiệm kháng thể kháng sán dây chó cho kết quả dương tính, giúp khẳng định chẩn đoán tổn thương não do kí sinh trùng.

Sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân được điều trị nội khoa theo phác đồ, kết hợp kiểm soát triệu chứng và theo dõi chặt chẽ diễn biến thần kinh. Sau khoảng 10 ngày điều trị nội trú, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, không còn co giật, hết tê tay, không đau đầu hay chóng mặt, toàn trạng ổn định và được cho ra viện, tiếp tục điều trị ngoại trú đủ liệu trình kéo dài 4 tuần.

Ổ sán trước và sau điều trị trong não bệnh nhân.

Khi tái khám gần một tháng sau, kết quả chụp MRI cho thấy tổn thương não thu nhỏ rõ rệt, phù não giảm, không còn dấu hiệu tiến triển, đáp ứng điều trị tốt. Bệnh nhân được chỉ định thêm một đợt thuốc củng cố và theo dõi lâu dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phương, nhiễm sán não không phải là bệnh lí hiếm nhưng rất dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu thường không điển hình. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện co giật, tê yếu thoáng qua hoặc đau đầu nhẹ, dễ nhầm lẫn với u não hoặc tai biến mạch não. Đường lây nhiễm không nhất thiết do tiếp xúc trực tiếp với chó, mèo mà chủ yếu liên quan đến ăn uống không bảo đảm vệ sinh, sử dụng rau sống, thực phẩm tái sống hoặc nguồn nước nhiễm bẩn, tạo điều kiện cho trứng kí sinh trùng xâm nhập cơ thể và di chuyển lên não.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng thần kinh bất thường, dù chỉ xuất hiện thoáng qua. Việc đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán hình ảnh và làm xét nghiệm đầy đủ có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh. Điều trị đúng phác đồ giúp tổn thương não hồi phục tốt, tránh biến chứng nặng và các can thiệp phẫu thuật không cần thiết. Đồng thời, mỗi người cần duy trì thói quen ăn chín uống sôi, rửa tay sạch và bảo đảm vệ sinh thực phẩm để phòng ngừa hiệu quả các bệnh lí kí sinh trùng nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện kịp thời.