Năm 2024 có thể nói là năm đáng nhớ của Vbiz khi có đến 2 chương trình thực tế giúp đẩy độ nổi tiếng của các sao nam lên một tầm cao mới, thay đổi cả cục diện văn hoá thần tượng. Sau khi kết thúc show thực tế, nhiều ngôi sao chớp thời cơ ra mắt sản phẩm cá nhân, mỗi người một màu sắc tô điểm thêm cho bức tranh thị trường thêm phần nhộn nhịp. Bên cạnh những sản phẩm chỉn chu, được khán giả đón nhận và khen ngợi thì cũng có không ít trường hợp gây tranh cãi. Một trong số đó là MV Pickleball của Anh Trai Đỗ Phú Quí.

Đỗ Phú Quí bị dân mạng biến thành… trò đùa vì bài hát thảm hoạ

Thời điểm ra mắt MV này, Đỗ Phú Quí bị chỉ trích vì âm nhạc nhàm chán, lyrics sáo rỗng, nhảm nhí thiếu đầu tư. Chưa kể, sản phẩm của Đỗ Phú Quí còn "đu trend" theo môn thể thao gây tranh luận nhất năm nay - pickleball. Dần dà, từ bị chê bai, Đỗ Phú Quí bị dân mạng biến thành… trò đùa vì bài hát thảm hoạ. Pickleball viral khắp các "mặt trận", nhưng đa số là meme bị dân mạng chế giễu. Nhưng cũng không thể phủ nhận, vì nổi lên theo hướng này mà Pickleball có sức lan toả khủng khiếp với giới trẻ.

Đỗ Phú Quí và khoảnh khắc nhảy Pickleball ở concert Anh Trai Say Hi D-3

Đỗ Phú Quí có khoảnh khắc để đời khi bài hát bị gắn mác thảm hoạ vang lên trước hàng chục nghìn fan

Ngày 7/9, Anh Trai Say Hi tổ chức concert D-3 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Ngay tại đây, Đỗ Phú Quí có khoảnh khắc để đời khi bài hát bị gắn mác thảm hoạ vang lên trước hàng chục nghìn fan, được MC Trấn Thành và các Anh Trai hưởng ứng nhảy theo. Dân mạng lại được phen "rần rần". Đỗ Phú Quí bày tỏ sự biết ơn đến các khán giả của Anh Trai Say Hi.

Nhiều người cho rằng, việc 1 sản phẩm thiếu chất xám như Pickleball được hưởng ứng trước hàng chục nghìn người là quá dễ dãi với nghệ sĩ

Nhưng ở một diễn biến khác, việc này cũng gây tranh cãi trong cộng đồng fan nhạc khó tính. Nhiều người cho rằng, việc 1 sản phẩm thiếu chất xám như Pickleball được hưởng ứng trước hàng chục nghìn người là quá dễ dãi. Làm dấy lên nguy cơ làm thị trường tuột dốc, khiến nghệ sĩ không còn đầu tư sáng tạo mà chỉ cốt chiêu trò để nhanh chóng nổi tiếng.

Đỗ Phú Quí "một lần nói hết" những tranh cãi xoay quanh bài hát Pickleball

Mới đây, Đỗ Phú Quí tham gia sự kiện ra mắt MV đầu tay của người em cùng chương trình - Hùng Huỳnh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Đỗ Phú Quí về hiện tượng mạng bị gắn mác thảm hoạ cũng như việc Pickleball được vang lên tại concert Anh Trai Say Hi Mỹ Đình.

"Lúc đó em rất bất ngờ, sốc thiệt. Không ngờ sản phẩm của mình lại vang lên ở không gian như vậy, được mọi người hoà giọng theo. Được mọi người cổ vũ làm em rất xúc động. Rất bất ngờ đến mức 'tẻn tẻn' trên sân khấu. Không ngờ một ngày sản phẩm của mình được mọi người hát theo như vậy", Đỗ Phú Quí trải lòng.

Biết Pickleball gây tranh cãi, nhưng Đỗ Phú Quí vẫn cảm thấy may mắn vì được đón nhận ý kiến khán giả

Nam ca sĩ hứa sẽ cố gắng để làm hài lòng khán giả. Khi được hỏi về việc liệu có ra MV chỉn chu hơn cho Pickleball hay không, Đỗ Phú Quí nói muốn giữ bí mật về các dự án tương lai.

Biết Pickleball gây tranh cãi, nhưng Đỗ Phú Quí vẫn cảm thấy may mắn vì được đón nhận ý kiến khán giả: "Em cảm thấy may mắn khi sau chương trình ra 1 sản phẩm cá nhân được quan tâm đến như vậy. Em biết ơn, trân trọng những tình cảm, sự góp ý, nhận xét của khán giả dành cho em. Đó là động lực rất lớn để em cố gắng, trau dồi".