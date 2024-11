Tôi tha thiết khuyên bạn nên mua kiểu serum này: "Là phẳng" nếp nhăn, dù tốn tiền nhưng vẫn đáng

Serum là item làm đẹp không thể thiếu trong mỗi tủ đồ của phái đẹp nhưng để chọn được 1 sản phẩm phù hợp cũng là vấn đề nan giải. Đặc biệt, đối với những ai đang tìm kiếm một "em" serum giúp cải thiện những vấn đề của làn da như lão hóa, xỉn màu, khô da... thì không thể thiếu 1 thành phần vàng mang tên vitamin C.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa, thường xuất hiện trong các sản phẩm làm đẹp nhờ khả năng ngăn chặn tác hại của môi trường và ánh nắng mặt trời đối. Vitamin C thường xuất hiện nhiều trong các loại rau quả tươi, có màu sắc nổi bật như: cam, chanh, quýt, bưởi, cà chua, ớt, rau xanh…Việc ép vitamin C ở dạng lỏng giúp làn da hấp thụ dưỡng chất một cách hiệu quả, được cho là tốt hơn cả uống hoặc bổ sung vitamin trực tiếp.

Các dòng serum chứa vitamin C nguyên chất, dạng lỏng hoặc gel hiện nay đã không còn xa lạ và nhận được sự đón nhận của cộng đồng đam mê skincare. Với nhiều tác dụng như làm sáng da, giảm nếp nhăn, tàn nhang, thâm nám, dưỡng ẩm... đây chắc chắn là chân ái để khiến làn da của bạn luôn mướt mịn, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, vitamin C còn có đặc tính loại bỏ sự mất cân bằng oxy hóa từ các gốc tự do mà chúng ta gặp hàng ngày. Thêm 1 lưu ý nữa bạn cần để tâm: nên dùng vitamin C vào buổi sáng, đặc biệt là trước bước kem chống nắng để tối ưu việc chăm sóc, bảo vệ da nhé!

Một số serum vitamin C bạn có thể tham khảo:

Uriage Depiderm Booster Serum gây ấn tượng khi hội tủ đủ combo "sáng mịn - đều màu - rực rỡ". Với thành phần phức hợp 20% vitamin C ổn định chuyển hóa thành vitamin C tinh khiết giúp phát huy tối đa công dụng mà không gây kích ứng. Thành phần giàu nước khoáng Uriage cùng Vitamin C và các thành phần hoạt tính chống gốc tự do giúp giảm các đốm đen, làm đều màu da và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại bên ngoài.

Nơi mua: Uriage Official Store - Giá: 789.000 VNĐ (Giá gốc: 1.075.000 VNĐ)

Tinh chất cấp ẩm làm sáng da Timeless Hyaluronic Acid + Vitamin C ghi điểm với những ưu điểm như làm chậm quá trình oxy hóa mạnh mẽ và bảo vệ da dưới tác động từ môi trường. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn có khả năng làm sáng và giúp da căng bóng, rạng rỡ.

Nơi mua: Guardian Việt Nam - 650.000 VNĐ

Serum Vitamin C Resist c15 Super Booster Paula’s Choice giúp làm sáng và đều màu da, ngăn chặn sự hình thành của các nếp nhăn. Không những thế, "em" này còn là bảo bối giúp da trở nên căng bóng chỉ sau 15 phút với bảng thành phần ưu việt mà vẫn an toàn, dịu nhẹ cho da.