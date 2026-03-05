'Tôi sẽ thiêu sống cô' - Đoạn tin nhắn phơi bày bê bối chấn động tại một tập đoàn tài chính nổi tiếng

Thông báo với Citigroup rằng cấp trên của mình đã gửi những tin nhắn đe dọa sau khi bản thân chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, Ardith Lindsey được triệu tập đến một cuộc họp khẩn. Người tiếp cô không phải đại diện bộ phận nhân sự hay chuyên gia tâm lý. Thay vào đó, là một vị cựu công tố viên.

Lindsey, người đã khởi kiện Citigroup vào năm 2023 với các cáo buộc quấy rối tình dục, tấn công tình dục và phân biệt đối xử, được yêu cầu làm việc với CSIS (Citi Security and Investigative Services), đơn vị an ninh và điều tra nội bộ của ngân hàng Phố Wall này. Bộ phận này tập hợp nhiều cựu quan chức thực thi pháp luật và được trang bị để xử lý những vụ việc nghiêm trọng nhất trong nội bộ tổ chức.

Theo mô tả chính thức, CSIS có nhiệm vụ “bảo vệ nhân viên, tài sản, thông tin, tính toàn vẹn và danh tiếng của Citi cũng như khách hàng của ngân hàng”. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn với Financial Times, nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên đã đặt câu hỏi về cách đơn vị này hoạt động, cũng như liệu CSIS có đặt lợi ích của ngân hàng lên trên lợi ích của nhân viên hay không.

Một số người cho biết những lời khai họ cung cấp cho CSIS sau đó đã bị sử dụng ngược để chống lại họ, trong đó có hai người nói rằng họ bị buộc phải rời công ty sau khi nêu ra các vấn đề liên quan đến tuân thủ quy định.

Trong trường hợp của Lindsey, CSIS đã mở cuộc điều tra các cáo buộc. Người quản lý có liên quan đã từ chức trước khi cuộc điều tra hoàn tất. Citigroup cũng không báo cáo các lời đe dọa này lên Finra, cơ quan tự quản của ngành tài chính, càng không thuyên chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng địa phương. Ngân hàng chỉ sử dụng các phát biểu từ buổi phỏng vấn của Lindsey để bảo vệ chính mình.

“CSIS của Citi hoạt động giống như một ‘đội tấn công’ nội bộ của bộ phận nhân sự, được đào tạo bài bản để bảo vệ công ty ngay cả khi phải đánh đổi quyền lợi của nhân viên,” Lindsey nói với Financial Times.

Theo hồ sơ trên LinkedIn, CSIS có trong đội ngũ cựu chánh văn phòng của FBI và một cựu đặc vụ thuộc lực lượng chống khủng bố của FBI. Đơn vị này hoạt động tách biệt với bộ phận quan hệ nhân sự của Citi, vốn được thiết kế để xử lý các khiếu nại về quấy rối và trả đũa. Citigroup cho biết họ nghiêm túc xem xét mọi phản ánh về hành vi sai trái trong ngân hàng, đồng thời khẳng định các cuộc điều tra được thực hiện với “tính chuyên nghiệp, liêm chính và sự đồng cảm”.

Ngân hàng cũng cho biết đội ngũ CSIS gồm những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chịu trách nhiệm hỗ trợ phản ứng khẩn cấp, bảo vệ nhân viên trên toàn cầu và điều tra một số hành vi của nhân viên theo quy trình rõ ràng.

Các vấn đề xoay quanh Citigroup đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý sau một loạt sai sót khiến ngân hàng phải chịu các lệnh giám sát đặc biệt từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) và Cục Dự trữ Liên bang. CEO Jane Fraser hiện đang dẫn dắt một cuộc cải tổ lớn nhằm khôi phục uy tín cho ngân hàng.

Laura Beth Nielsen, luật sư và giáo sư xã hội học tại Đại học Northwestern, nhận định rằng cách xử lý của Citi có thể là “một ví dụ cực đoan” về cách các tập đoàn lớn xử lý cáo buộc sai phạm nội bộ. “Các công ty đã học được cách phòng thủ: họ nhấn mạnh sự đồng thuận, mời nhân viên chia sẻ với lời hứa bảo mật, rồi sau đó sử dụng chính những lời khai đó chống lại họ”, Nielsen nói. “Cuối cùng, nhiệm vụ của họ vẫn là phục vụ cổ đông. Điều đó có nghĩa mục tiêu hàng đầu là tránh bị kiện tụng”.

Bốn nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Citi từng chia sẻ với Financial Times rằng họ đã được CSIS triệu tập vì những vấn đề liên quan nhạy cảm, bao gồm phân biệt đối xử, quấy rối tình dục và tấn công tình dục. Ba người trong số đó cho biết, các cuộc phỏng vấn với CSIS đã bị sử dụng để gây bất lợi cho chính họ.

Quay trở lại với câu chuyện của Lindsey.﻿

Lindsey từng làm việc hơn 15 năm trong bộ phận giao dịch cổ phiếu toàn cầu của Citi, vươn lên vị trí giám đốc điều hành (managing director). Trong đơn kiện, cô cáo buộc mình phải chịu nhiều năm quấy rối từ đồng nghiệp và cấp trên, đỉnh điểm là những lời đe dọa từ quản lý trực tiếp Mani Singh.

Theo hồ sơ tòa án, vào tháng 10/2022, Lindsey quyết định chấm dứt một mối quan hệ mà cô mô tả là “độc hại và lạm dụng”, bắt đầu từ quấy rối, sau đó phát triển thành quan hệ tình cảm và kết thúc bằng những lời đe dọa. Sau khi cô chấm dứt mối quan hệ, quản lý Singh được cho là đã nhắn tin đe doạ “sẽ thiêu sống”, đồng thời nói rằng cô nên “ôm chặt các con” vì “thế giới của cô sẽ kết thúc vào ngày mai”.

Theo đơn kiện, Singh đã gọi điện cho Lindsey 30 lần trong một ngày và nhắn những tin nhắn khiêu khích kiểu như: “Con của cô sẽ không có tương lai”.

Mặc dù CSIS hứa rằng mọi nội dung phỏng vấn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, Citigroup sau đó vẫn trích dẫn một số phát biểu của Lindsey trước truyền thông và trong hồ sơ pháp lý để tự bảo vệ mình.

Hiện Citigroup đang đối mặt với ít nhất hai vụ kiện liên quan đến quấy rối tình dục, bao gồm vụ của Lindsey và một vụ khác liên quan đến lãnh đạo cấp cao Andy Sieg, người mà ngân hàng vẫn kiên quyết bảo vệ. Citigroup từng tìm cách yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của Lindsey với lý do một số cáo buộc xảy ra gần 20 năm trước, khi luật pháp chưa cho phép quy trách nhiệm pháp lý cho doanh nghiệp.

Hiện Lindsey đang tạm nghỉ việc nhưng vẫn là nhân viên của Citigroup. Theo hồ sơ của Finra, quản lý Singh hiện không còn đăng ký làm việc cho bất kỳ công ty dịch vụ tài chính nào.

Theo: Financial Times, The Guardian