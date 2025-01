Tôi chân thành nhắc bạn: Lau sạch 5 nơi này vào ngày đầu năm để "khai thông tài vận", giũ sạch tà khí

Theo quan niệm phong thủy, việc lau dọn một số vật dụng đặc biệt trong nhà không chỉ giúp không gian sống thêm sạch sẽ mà còn giúp hóa giải xui xẻo, thu hút tài lộc và năng lượng tích cực. Vậy, đâu là 5 món đồ bạn nhất định phải lau sạch đầu năm?

1. Lau bàn thờ – Đón tổ tiên, xua tà khí

Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình, đại diện cho sự kết nối với tổ tiên và thần linh. Dù đã được dọn sạch cuối năm nhưng sau đêm giao thừa và ngày Tết thắp hương liên tục, bụi nhang và tàn tro rất dễ bám lại. Nên việc lau dọn bàn thờ cẩn thận không chỉ thể hiện lòng thành kính, giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm mà còn loại bỏ bụi bặm – tượng trưng cho những điều không may.

Lưu ý khi lau dọn bàn thờ là nên để người lớn trong nhà, tay chân sạch sẽ thực hiện công việc này. Dùng khăn sạch đã giặt qua nước ngũ vị hương (nếu có) để lau bát hương, chân đèn, lọ hoa và mâm thờ. Tránh làm rơi hoặc xê dịch bát hương vì điều này được coi là không tốt trong phong thủy.

2. Lau cửa chính – Mở đường cho tài lộc vào nhà

Cửa chính là nơi đón nhận tài khí vào nhà. Trong những ngày Tết, cửa chính thường xuyên được mở ra vào đón khách, dễ bị bám bụi hoặc dính dấu tay, làm giảm đi sự thông thoáng về phong thủy. Lau sạch cửa chính đầu năm tượng trưng cho việc mở rộng đường tài lộc, xua đi năng lượng tiêu cực.

Khi lau chùi cửa chính, bạn có thể dùng khăn ẩm sạch lau cả mặt trong lẫn mặt ngoài của cửa, đặc biệt là tay nắm cửa. Hoặc thêm một chút nước muối pha loãng để tăng khả năng thanh tẩy. Đặt một chiếc thảm mới trước cửa cũng là cách để chào đón năng lượng tốt đẹp.

3. Lau gương và kính – Tăng sáng sủa, xóa vận xui

Gương và kính không chỉ là vật dụng giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn là biểu tượng phản chiếu năng lượng trong nhà. Gương mờ hoặc bám bẩn được cho là sẽ giữ lại những điều tiêu cực, gây ảnh hưởng đến tinh thần và vận may của gia đình. Đầu năm, việc lau lại gương sẽ giúp loại bỏ dấu vết xấu và tăng cường sự sáng sủa, minh mẫn.

Bạn nên dùng nước lau kính chuyên dụng hoặc nước pha giấm trắng để lau sạch gương, kính. Khi lau, lau từ trên xuống dưới, không nên để lại vệt bẩn hay dấu tay. 1 chiếc gương sạch sẽ sẽ phản chiếu ánh sáng, tăng cường sinh khí và giúp không gian thêm sáng sủa.

4. Lau bóng đèn – Khơi sáng năng lượng tích cực

Ánh sáng tượng trưng cho sự minh mẫn và nguồn năng lượng mới, soi đường cho tài lộc và vận may vào nhà. Đèn dễ bám bụi do sử dụng liên tục trong những ngày lễ. Lau bóng đèn đầu năm là cách "thắp sáng" vận may cho gia đình.

Bên cạnh đó, đừng quên kiểm tra các bóng đèn và thay ngay bóng hỏng để đảm bảo ánh sáng luôn rực rỡ trong nhà nhé!

5. Lau két sắt, ví tiền – Tăng tài lộc, giữ của cải

Két sắt và ví tiền là nơi cất giữ tài sản quan trọng, đại diện cho tài lộc của gia đình. Lau dọn két sắt đầu năm giúp loại bỏ khí xấu, đồng thời kích hoạt nguồn năng lượng tích cực liên quan đến của cải, tăng sự thịnh vượng trong năm mới.

Khi lau, bạn lau sạch bề mặt két sắt và khu vực xung quanh. Với ví tiền, có thể thay mới hoặc dọn dẹp lại, chỉ giữ những thứ quan trọng. Đặt một bao lì xì đỏ hoặc vài đồng xu vào trong két cũng tượng trưng cho tài lộc dồi dào.

Nguồn: Tổng hợp