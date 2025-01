Năm mới mua đồ để kích hoạt TÀI LỘC: 3 thứ này vào nhà trước, tiền bạc, sung túc bước theo sau

Năm mới đến, ai cũng mong cầu một năm tài lộc dồi dào, sung túc. Nhưng bạn có biết, bên cạnh những nỗ lực cá nhân, việc bài trí và mang những vật phẩm phong thủy vào nhà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt vận may tài chính? Chỉ cần 3 thứ này "ghé thăm" ngôi nhà của bạn trước tiên, tiền bạc và sự sung túc sẽ tự động "gõ cửa" ngay sau đó.

1. Mua muối

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, tục lệ mua muối vào đầu năm mới đã trở thành một nét đẹp truyền thống, mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc và xua đuổi những điều xui xẻo. Câu nói "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, thể hiện niềm tin vào sức mạnh tâm linh của muối. Vậy, tại sao muối lại được coi trọng đến vậy và mua muối đầu năm có ý nghĩa gì?

Từ xa xưa, muối được coi là có khả năng xua đuổi tà ma, những điều xui rủi và mang lại sự trong sạch cho không gian sống. Việc mua muối đầu năm tượng trưng cho việc gột rửa những điều không may của năm cũ và đón chào một năm mới an lành, may mắn.

Muối còn tượng trưng cho sự mặn mà, đậm đà của cuộc sống, cầu mong một năm no đủ, ấm no. Việc mua muối đầu năm cũng mang ý nghĩa cầu mong tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi, phát đạt. Muối còn là biểu tượng của tình cảm gia đình bền chặt, mặn nồng. Việc mua muối đầu năm cũng thể hiện mong muốn gia đình luôn hòa thuận, yêu thương nhau.

Cách mua muối đầu năm để "rước" tài lộc:

- Nên mua muối vào lúc qua Giao thừa, sáng sớm ngày mùng 1 Tết hoặc trong những ngày đầu năm mới. Tránh mua muối vào chiều tối hoặc những ngày cuối năm.

- Nên mua muối ở những người bán hàng xởi lởi, vui vẻ. Khi mua nên trả tiền sòng phẳng, tránh mặc cả.

- Cách đặt muối trong nhà: Đặt một hũ muối nhỏ ở góc bếp để cầu mong sự ấm no, đủ đầy cho gia đình. Đặt một túi muối nhỏ ở bốn góc nhà để xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình khỏi những điều xui rủi. Ngoài ra, bạn có thể rải một ít muối trước cửa nhà vào đêm Giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết để xua đuổi những điều không may mắn.

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, không nên cho muối người khác vào đầu năm vì cho muối cũng như cho đi sự may mắn của mình. Tránh làm rơi vãi muối khi mua hoặc mang về nhà vì điều này được coi là không may mắn. Đồng thời, khi mua muối, nên chọn mua muối sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tóm lại, việc mua muối đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới an lành, may mắn và tài lộc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng, nỗ lực của bản thân trong cuộc sống. Hãy xem việc mua muối như một nét văn hóa đẹp và là động lực tinh thần để bạn cố gắng hơn trong năm mới.

2. Mua chữ

Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là Việt Nam, việc xin chữ đầu năm là một nét đẹp truyền thống mang nhiều ý nghĩa tốt lành. Người ta tin rằng những con chữ được viết bởi các thầy đồ, những người có học vấn uyên thâm, chứa đựng tinh hoa của văn hóa, đạo lý và mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Vì vậy, bên cạnh những vật phẩm phong thủy khác, việc "mua chữ" (xin chữ) đầu năm cũng là một cách tuyệt vời để kích hoạt tài lộc và đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng.

Chữ viết, đặc biệt là chữ Hán - Nôm, được coi là chứa đựng những nguồn năng lượng đặc biệt. Những chữ mang ý nghĩa tốt đẹp như Phúc, Lộc, Thọ, An, Khang… khi được treo trong nhà sẽ giúp xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và bình an cho gia đình. Việc xin chữ cũng là cách để mỗi người thể hiện những ước mong của mình trong năm mới. Mong cầu về tài lộc, sức khỏe, công danh, gia đạo… được gửi gắm qua từng nét chữ. Xin chữ đầu năm còn là một hành động mang tính giáo dục, nhắc nhở con cháu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Hơn cả giá trị vật chất, chữ viết mang giá trị tinh thần to lớn. Nó là biểu tượng của tri thức, đạo đức và những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Nên xin chữ gì để kích hoạt tài lộc?

Khi xin chữ đầu năm, bạn có thể lựa chọn những chữ mang ý nghĩa liên quan đến tài lộc, may mắn và sung túc, ví dụ như: Tài, Lộc, Phú, Thịnh, Vượng,...

Ngoài ra, bạn cũng có thể xin những câu đối, những lời chúc tốt đẹp liên quan đến tài lộc, ví dụ như: Kim ngọc mãn đường (vàng ngọc đầy nhà), Chiêu tài tiến bảo (Gọi tài đón của báu), Nhất bản vạn lợi (Một vốn vạn lời).

Lưu ý khi xin chữ:

- Chọn người viết chữ: Nên chọn những người có uy tín, có tâm đức và viết chữ đẹp.

- Thời điểm xin chữ: Thường là vào những ngày đầu năm mới, đặc biệt là trong các lễ hội xuân.

- Vị trí treo chữ: Nên treo chữ ở những vị trí trang trọng trong nhà, như phòng khách, phòng làm việc. Tránh treo ở những nơi ẩm thấp, tối tăm.

- Thái độ trân trọng: Cần giữ thái độ trân trọng đối với chữ viết và người viết chữ.

Việc mua chữ (xin chữ) đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống mang nhiều ý nghĩa tốt lành. Không chỉ là một hình thức trang trí, chữ viết còn mang trong mình những giá trị tinh thần to lớn, giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Vì vậy, hãy dành thời gian tìm hiểu và lựa chọn những con chữ phù hợp để đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng.

3. Mua cây

Theo phong thủy, cây xanh đại diện cho hành Mộc, tượng trưng cho sự sống, sự phát triển và sinh sôi nảy nở. Đặt cây xanh trong nhà không chỉ giúp không gian thêm tươi mát, trong lành mà còn mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và may mắn. Việc lựa chọn đúng loại cây và vị trí đặt cây phù hợp sẽ giúp kích hoạt tối đa năng lượng tài lộc trong năm mới.

Khi chọn cây, nên ưu tiên những loại có dáng vẻ tươi tốt, xanh mướt, lá tròn đầy, hướng lên trên, tránh cây héo úa, cành nhánh xù xì hoặc có gai nhọn. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể:

- Cây Kim Tiền (Kim Phát Tài): Đúng như tên gọi, Kim tiền tượng trưng cho tiền bạc và tài lộc. Cây có dáng vẻ sang trọng, lá xanh bóng, dễ chăm sóc, rất thích hợp để đặt trong phòng khách, văn phòng hoặc cửa hàng.

- Cây Phát Lộc (Phát Tài): Cây Phát Lộc mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Cây có nhiều đốt, mỗi đốt tượng trưng cho một điều tốt lành. Số lượng đốt cũng mang ý nghĩa phong thủy khác nhau, ví dụ 3 đốt cầu phúc, 5 đốt cầu sức khỏe, 7 đốt cầu tài lộc, 9 đốt cầu may mắn.

- Cây Ngọc Ngân: Cây Ngọc Ngân có lá màu xanh đốm trắng rất đẹp mắt, mang ý nghĩa may mắn trong tình duyên và tài lộc. Cây thích hợp để đặt ở bàn làm việc, phòng khách hoặc phòng ngủ.

- Cây Phú Quý: Cây Phú Quý có lá màu đỏ tía viền xanh, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và may mắn. Cây dễ chăm sóc và thích hợp để trang trí trong nhà.

- Cây Trầu Bà Đế Vương: Cây Trầu Bà Đế Vương có lá to, xanh bóng, mang ý nghĩa quyền lực, thịnh vượng và tài lộc. Cây thích hợp để đặt ở phòng khách, văn phòng hoặc sảnh lớn.

- Cây Vạn Lộc: Cây Vạn Lộc với màu sắc tươi tắn, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc dồi dào, mang đến nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.

Vị trí đặt cây để kích hoạt tài lộc:

- Phòng khách: Nên đặt cây ở vị trí góc phòng, gần cửa ra vào hoặc đối diện cửa chính để thu hút tài lộc vào nhà.

- Bàn làm việc: Đặt cây trên bàn làm việc giúp tăng cường năng lượng, tập trung và may mắn trong công việc.

- Cửa hàng, văn phòng: Đặt cây ở quầy thu ngân hoặc gần cửa ra vào để thu hút khách hàng và tài lộc.

- Tránh đặt cây ở: Phòng ngủ (trừ một số loại cây như Ngọc Ngân), nhà vệ sinh, nhà bếp hoặc những nơi thiếu ánh sáng.

Những lưu ý khác khi mua cây vào năm mới:

- Chọn cây khỏe mạnh: Nên chọn cây có lá xanh tươi, không bị sâu bệnh hoặc héo úa.

- Chăm sóc cây cẩn thận: Tưới nước, bón phân và cắt tỉa cây thường xuyên để cây luôn tươi tốt.

- Kết hợp với các vật phẩm phong thủy khác: Có thể kết hợp cây xanh với các vật phẩm phong thủy khác như tượng Thần Tài, Tỳ Hưu, Thiềm Thừ… để tăng cường hiệu quả.

- Số lượng cây: Nên chọn số lượng cây lẻ để mang lại năng lượng dương.

- Tùy theo mệnh: Nên tìm hiểu thêm về màu sắc và loại cây phù hợp với mệnh của gia chủ để tăng thêm may mắn.

Việc chọn cây xanh phù hợp và đặt đúng vị trí trong nhà sẽ giúp bạn kích hoạt tài lộc và mang lại may mắn trong năm mới. Hãy nhớ chăm sóc cây cẩn thận để chúng luôn tươi tốt và mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống của bạn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)