Tóc Tiên x Mew Amazing: Trở lại với dự án mới, phá bỏ ranh giới và sẵn sàng đón chờ những “trái chiều” với tất cả sự cầu thị

Ngày 14/7, Tóc Tiên bắt tay cùng Trọng Hiếu, trình làng MV “AM I CLEAR?!”. Ca khúc được chấp bút bởi Mew Amazing, với những ca từ chắc và sắc, hứa hẹn sẽ tạo cơn mưa trend bùng nổ mạng xã hội.



Chia sẻ về sự trở lại này, Tóc Tiên cho biết: “2 ca khúc “AM I CLEAR?!” và “1 Cọng Tóc Mai” nằm trong chuỗi dự án mà Tóc Tiên sẽ bật mí trong thời gian tới. Thông qua dự án này, Tiên muốn gửi gắm và tô đậm hình ảnh người phụ nữ biết làm chủ cuộc đời mình, bản lĩnh trong cuộc sống, can đảm trong tình yêu và chủ động trong sự nghiệp”.

Tất cả các bài hát là đúc kết từ bản thân Tiên trong suốt quá trình trưởng thành, cũng như trong hành trình sự nghiệp. Cũng giống như 1 Cọng Tóc Mai hay “AM I CLEAR?!”, âm nhạc của Tiên trong dự án sắp tới sẽ rất khác biệt và mang đậm dấu ấn cá nhân”.

Tóc Tiên được biết đến với hình tượng hiện đại, cá tính, mạnh mẽ. Tuy nhiên, để xây dựng được 1 hình ảnh riêng biệt, tạo dấu ấn trong lòng khán giả là cả một quá trình nỗ lực không ngừng, vượt qua những áp lực và hoài nghi chính mình.

“Không dưới vài lần, Tiên sợ hãi và tự hoài nghi chính mình. Tiên từng có rất nhiều nỗi sợ, sợ hình ảnh mình không được lung linh, sợ bị đánh giá và đặc biệt nỗi sợ lớn nhất là mất đi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Cách duy nhất để Tiên vượt qua là bình tĩnh đón nhận những năng lượng tiêu cực đó, tự đối thoại với bản thân để biết được mình đang ở đâu, đang muốn gì và cần gì. Chỉ khi bạn biết chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân, bạn mới học cách mạnh mẽ và giữ được tinh thần tiến bước về phía trước”.

Cuộc sống gấp gáp khiến người trẻ phải đối diện với vô số áp lực trong các mối quan hệ xã hội, trong công việc, học tập. Không chỉ áp lực từ bên ngoài, mà còn những áp lực tự tạo, khiến mỗi cá nhân trở nên bức bối trong chính cuộc đời mình. Cũng như các bạn trẻ, Tóc Tiên hiểu rằng, đôi khi, vũ trụ lại gửi đến bạn những năng lượng tiêu cực. Những định kiến, khuôn mẫu giới như một cú bồi khiến người trẻ dần mất đi cái tôi nguyên bản.

“Trong sự nghiệp của mình, Tiên từng gặp rất nhiều thử thách khiến mình muốn gục ngã, thậm chí là bỏ cuộc. Trong đó có những lần, Tiên phải đón nhận những phán xét sai lệch hoặc những công kích tiêu cực. Dĩ nhiên, mình không hề dễ chịu khi nghe ai đó phán xét tiêu cực về mình hay sản phẩm của mình. Đó là lúc Tiên dùng đầu lạnh để tỉnh táo tháo gỡ vấn đề, đồng thời vẫn giữ trái tim nóng để duy trì ngọn lửa đam mê với nghề”.

Những chiêm nghiệm về cuộc sống, về sự nghiệp đều được Tóc Tiên đúc rút và thể hiện trong “AM I CLEAR?!”, với hy vọng sẽ truyền được nguồn cảm hứng, giúp người trẻ lắng nghe và yêu thương bản thân nhiều hơn, can đảm hơn, luôn là chính mình và làm chủ cuộc đời.

Cùng với Mew Amazing, tinh thần Be the first you được đề cập dưới góc nhìn mạnh mẽ và hết sức gần gũi. Thông qua những ca từ ngắn gọn nhưng gắt và sắc, đi thẳng vào trực diện, không mang đến cảm giác to tát, sáo rỗng.

“Tiên chưa bao giờ e ngại là chính mình, thậm chí Tiên rất tự hào khi là phiên bản Tóc Tiên độc nhất cùng với âm nhạc của mình. Một khi đã chấp nhận đi ngược dòng, Tiên cũng chấp nhận “nghe ngược” từ một phần khán giả, nhưng Tiên tin sẽ luôn còn đó sự ủng hộ và tình yêu thương từ người hâm mộ và các khán giả còn lại”. Nữ ca sĩ chia sẻ.

Đồng hành cùng nhãn hàng Clear với thông điệp “Đầu Lạnh Tim Nóng”, Tóc Tiên cho ra mắt MV “AM I CLEAR?!” nhằm khích lệ tinh thần quyết liệt tỏa sáng, sẵn sàng đương đầu thử thách và đi con đường riêng của chính mình, dù có đi ngược hướng số đông. Điểm nhấn của MV là sự xuất hiện của đội trưởng Trọng Hiếu cùng 8 thí sinh đến từ Street Dance Việt Nam, hứa hẹn sẽ đem đến nguồn năng lượng bùng cháy, mãn nhãn.

Chia sẻ về quá trình làm việc cùng Trọng Hiếu, Tóc Tiên cho biết: “Tiên và Hiếu đã từng song ca vài lần trước đây nên không khó để 2 chị em kết hợp với nhau. Cả 2 đều có rất nhiều năng lượng nên quá trình quay MV diễn ra vô cùng ăn ý, thuận lợi”.

“AM I CLEAR?!” là bài hát do Mew cầm trịch từ sáng tác tới hòa âm phối khí, được thể hiện bởi hai màu sắc mà Mew gọi là “đầu lạnh” Tóc Tiên và “tim nóng” Trọng Hiếu. Đầu lạnh là sự bền bỉ, vững vàng, làm chủ cuộc đời. Tim nóng là sự quyết tâm, kiên định theo đuổi mục tiêu, cháy hết mình cho ước mơ của bản thân.

Cả hai yếu tố “Đầu lạnh” tỉnh táo và “Tim nóng” yêu thương là chìa khóa mở những cánh cửa cơ hội, giúp bạn trẻ thoát khỏi vòng xoáy áp lực từ nỗi sợ hãi và hoài nghi bản thân, vững lòng theo đuổi đam mê và tận hưởng niềm hạnh phúc khi đón nhận thành quả của mình.

Mew Amazing cho biết: “Với “AM I CLEAR?!”, Mew muốn thử phá bỏ những ranh giới người ta vô tình đặt cho nhạc Việt từ giai điệu đến ca từ. Mew không muốn viết ra một bài hát “cổ động” đơn thuần. Mew muốn viết một bài hát với đầy sự tự tôn và cái tôi kiêu hãnh, như cách Mew đã làm với Sáng Mắt Chưa hay 1 Cọng Tóc Mai vì Mew tin rằng trong mỗi con người đều có những kiêu hãnh cá nhân đó, chỉ là chưa ai khuyến khích họ bộc lộ ra thôi”.

Cũng như Tóc Tiên, không ít lần, Mew bị phán xét, bàn tán. Tuy nhiên, đối với Mew, những phán xét dù có đáng sợ nhưng cần lắm một trái tim dũng cảm để kiên định với chính con người mình Tới cuối ngày thì chỉ có mình mới ở lại bên cạnh mình, chẳng lẽ lại không lấy đó làm lý do yêu thương và bảo vệ bản thân nhiều hơn. Nếu như sợ tàn mà hoa không nở, thì chúng ta sẽ không có mùa xuân nữa.

“Giá trị cá nhân nào khi thổ lộ cũng đi kèm với những phán xét từ xã hội. Nhưng Mew hy vọng tất cả mọi người đều hiểu được rằng chỉ có mình được phép phán xét bản thân vì mình hiểu bản thân nhất. Tất cả những phán xét đàm tếu còn lại chỉ nên dừng ở mức tham khảo và đón nhận với sự cầu thị tích cực nhất.

Điểm khởi nguồn cho sự kết hợp của Tóc Tiên và Mew Amazing có lẽ là sự đồng cảm về quan điểm Đầu Lạnh Tim Nóng trong cuộc sống. Nếu như với Tóc Tiên, đầu lạnh là sự bình tĩnh nhìn nhận những thử thách mà cuộc đời mang đến và can đảm chấp nhận thất bại thì với Mew, đầu lạnh là trái tim dũng cảm để kiên định với chính bản thân mình, yêu thương và bảo vệ bản thân nhiều hơn. Trước những phán xét, Tóc Tiên và Mew đều sử dụng trái tim nóng để hạ cái tôi, sẵn sàng đón nhận những nhận xét trái chiều với thái độ cầu thị tích cực nhất, thúc đẩy bản thân phát triển hơn từng ngày.

“AM I CLEAR?!” là dự án do nhãn hàng Clear đồng hành cùng Tóc Tiên, Trọng Hiếu và Mew Amazing dành tặng bạn trẻ còn đang trăn trở, hoài nghi chính mình. Dù bên ngoài có nói gì, hãy luôn giữ Đầu Lạnh Tim Nóng để không bị ảnh hưởng bởi những áp đặt của chuẩn mực xã hội và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của bạn.

MV với sự đầu tư công phu, mới lạ với sân khấu nước cùng ca từ cực sắc bén hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên các nền tảng xã hội. Cùng xem MV AM I CLEAR?! để thả mình vào những giai điệu cực đã tai cùng Tóc Tiên và Trọng Hiếu nhé.





