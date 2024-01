Toàn cảnh Quả Cầu Vàng 2023: Bom tấn 23.000 tỷ đại thắng, một ekip gốc Á xuất sắc đoạt 3 giải

Điện Ảnh

Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất: Oppenheimer

Phim điện ảnh thể loại hài kịch/nhạc kịch xuất sắc nhất: Poor Things

Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc: Christopher Nolan

Nam chính phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất: Cillian Murphy

Nữ chính phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất: Lily Gladstone

Nam chính phim điện ảnh thể loại hài kịch/nhạc kịch xuất sắc nhất: Paul Giamatti



Nữ chính phim điện ảnh thể loại hài kịch/nhạc kịch xuất sắc nhất: Emma Stone



Kịch bản điện ảnh xuất sắc nhất: Anatomy of a Fall

Phim điện ảnh không phải ngôn ngữ Anh xuất sắc: Anatomy of a Fall

Nam phụ phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất: Robert Downey Jr.



Nữ phụ phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất: Da’Vine Joy Randolph



Nhạc phim gốc xuất sắc nhất: Oppenheimer



Ca khúc gốc nhạc phim điện ảnh xuất sắc: What Was I Made For?



Phim hoạt hình xuất sắc nhất: The Boy and the Heron







Truyền hình

Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất: Succession

Phim truyền hình hài kịch/âm nhạc xuất sắc nhất: The Bear

Nam chính truyền chính kịch xuất sắc nhất: Kieran Culkin



Nữ chính truyền chính kịch xuất sắc nhất: Sarah Snook



Nam chính truyền hình thể loại âm nhạc/hài kịch xuất sắc nhất: Jeremy Allen White

Nữ chính truyền hình thể loại âm nhạc/hài kịch xuất sắc nhất: Ayo Edebiri

Phim truyền hình giới hạn xuất sắc nhất: Beef

Nam chính phim truyền hình giới hạn xuất sắc nhất: Steven Yeun

Nữ chính phim truyền hình giới hạn xuất sắc nhất: Ali Wong

Nam phụ truyền hình xuất sắc nhất: Matthew Macfadyen



Nữ phụ truyền hình xuất sắc nhất: Elizabeth Debicki