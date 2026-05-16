Toàn cảnh cuộc sống trong chung cư ‘chờ sập’ ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh, Theo tienphong.vn 17:34 16/05/2026
Chung cư cũ số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) được xác định ở mức độ nguy hiểm cấp D, mức cảnh báo cao nhất về an toàn công trình. Dù vậy, suốt nhiều thập kỷ qua, hàng chục hộ dân vẫn co mình bám trụ trong những căn phòng chật hẹp, xuống cấp.

Những ngày qua, sau khi nghe thông tin sắp được di dời đến nơi tạm cư an toàn hơn, các hộ dân sống tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 Hoàng Văn Thụ không giấu được niềm vui. Nhiều người cho biết, sau hàng chục năm sống thấp thỏm trong những căn hộ tồi tàn, xuống cấp, họ rất mừng khi cuối cùng cũng được chuyển đến nơi ở an toàn hơn. Trước khi được chuyển tới nơi ở tạm cư mới, hàng chục hộ dân tại hai khu chung cư cũ này đã phải sống trong nơm nớp lo sợ do công trình đã xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều thập kỷ.

Lối lên cầu thang hai khu chung cư đều tối tăm, chật hẹp, ánh sáng tự nhiên gần như không thể lọt tới, khiến không gian luôn chìm trong một màu đen đặc quánh. Để lên được tầng 2, mỗi bước chân đặt xuống đều phải dò dẫm trong bóng tối. Người lạ nếu không soi đèn pin thì gần như không thể nhìn rõ lối đi. Cầu thang đã vậy, những “căn hộ” bên trong chung cư cũ này còn tồi tàn hơn, thậm chí khó có thể gọi là tổ ấm.

Không gian sinh hoạt của mỗi gia đình chỉ khoảng 10-20m2, bị thấm dột, ẩm thấp, thiếu ánh sáng tự nhiên khiến sinh hoạt thường ngày càng trở nên gò bó, bí bách.

Những mảng tường bong tróc, loang lổ vết thấm dột, đồ đạc chắp vá đặt tạm bợ trong diện tích nhỏ hẹp càng làm tăng cảm giác ngột ngạt.

Không những vậy, khu vệ sinh dùng chung cũng xuống cấp, nằm tách biệt với nơi ở, bất tiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày cũng như sức khỏe của người dân. Dù hiểm nguy luôn hiện hữu, nhưng phần lớn cư dân tại đây là lao động tự do, người cao tuổi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên họ không còn lựa chọn nào khác, đành tiếp tục bám trụ trong những căn phòng xuống cấp, phó mặc cuộc sống cho sự may rủi.

Giữa những ngày hè oi bức, bà Lê Thị Long (80 tuổi) đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong căn phòng chưa đầy 10m2 tại chung cư cũ số 207 Hoàng Văn Thụ. Căn phòng của bà Long thấp đến mức chỉ cần đứng trên giường là phải cúi gập người nếu không sẽ chạm đầu vào trần nhà. Không gian chật chội, bí bách gần như không có lấy một luồng gió. Tài sản đáng giá nhất chỉ là chiếc quạt cũ quay lạch cạch giữa cái nóng hầm hập của mùa hè. Chỗ nấu ăn được bố trí sát nhà vệ sinh, còn bữa cơm thường ngày của bà Long cũng diễn ra ngay trong căn phòng chật chội ấy. “Tôi sống ở đây đã hơn 40 năm. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão, tôi và những người sống xung quanh lại phải tất tả di dời vì lo nhà sập. Sống trong không gian chật hẹp, ẩm thấp nên tôi đau ốm suốt, nhưng nghèo quá nên cũng chẳng biết đi đâu. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, giờ nghe tin sắp được chuyển đến nơi ở mới, tôi mừng lắm. Cuối cùng đến gần cuối đời cũng được sống ở một nơi an toàn hơn", bà Long chia sẻ.

Ở sâu bên trong khu chung cư 207 Hoàng Văn Thụ, ông Trần Đình Cường (73 tuổi) cho biết gia đình ông đã sinh sống tại đây từ năm 1961. Từ gia đình từng có 7 nhân khẩu, hiện chỉ còn 3 người tiếp tục bám trụ trong căn hộ cũ kỹ, xuống cấp. Ông Cường cho hay, điều ám ảnh nhất với gia đình ông suốt nhiều năm qua là mỗi khi mùa mưa bão kéo đến. Nước mưa từ mái nhà dột xuống khắp nơi. Có những hôm mưa lớn, ông phải mặc áo mưa ngồi trong nhà vì “căn hộ” hơn 10m2 gần như không còn chỗ nào khô ráo.

Ngay cả khi trời không mưa, nước vẫn rò rỉ từ hệ thống ống dẫn cũ kỹ xuống nền nhà, phải đặt chậu hứng khắp nơi. Nền nhà lúc nào cũng ẩm ướt, lênh láng nước, tường phủ đầy rêu mốc. “Tôi có hai người con gái đều đã đi lấy chồng nhưng cuộc sống cũng chẳng khá giả gì. Mỗi lần con cháu về thăm, cả nhà lại chen chúc trong căn phòng hơn 10m2 này, đến chỗ ngồi còn khó chứ chưa nói chỗ ngủ. Nhà xuống cấp, sống lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ nhưng tuổi cao, kinh tế khó khăn nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, đành chấp nhận ở vậy qua ngày”, ông Cường ngậm ngùi nói.

Tương tự, căn phòng trên gác 3 của ông Trần Định Tự chỉ rộng chưa đầy 10m2. Vào mùa hè, căn phòng nóng hầm hập như “lò hấp”, còn mỗi khi mưa xuống thì nước dột khắp nơi. Dù căn phòng đã xuống cấp, tồi tàn nhưng tuổi cao, đau ốm liên miên cùng cuộc sống khó khăn khiến nhiều năm qua ông chỉ biết bám trụ trong không gian chật hẹp ấy, lay lắt sống qua ngày. “Vì nghèo nên dù khổ mấy cũng phải chịu. Bao năm nay tôi chỉ mong được di dời đến nơi ở an toàn hơn. Giờ gần cuối đời rồi nghe tin sắp được chuyển tới nơi ở an toàn hơn, tôi mừng lắm”, ông Tự chia sẻ.

Tại chung cư cũ 181 Hoàng Văn Thụ, hiện vẫn còn 62 nhân khẩu sinh sống trong điều kiện xuống cấp nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Ninh Bình xác định việc di dời toàn bộ cư dân ra khỏi hai khu nhà này là yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mùa mưa bão năm 2026 Theo phương án được phê duyệt, tỉnh Ninh Bình sẽ di dời 100% các hộ dân đang thực tế sinh sống tại hai khu nhà và dự kiến sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các hộ dân tại Khu nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định. Thời gian bố trí tạm cư dự kiến kéo dài 36 tháng hoặc đến khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ hoàn thành và đưa vào sử dụng..

