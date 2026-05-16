Toàn cảnh cuộc sống trong chung cư ‘chờ sập’ ở Ninh Bình

Giữa những ngày hè oi bức, bà Lê Thị Long (80 tuổi) đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong căn phòng chưa đầy 10m2 tại chung cư cũ số 207 Hoàng Văn Thụ. Căn phòng của bà Long thấp đến mức chỉ cần đứng trên giường là phải cúi gập người nếu không sẽ chạm đầu vào trần nhà. Không gian chật chội, bí bách gần như không có lấy một luồng gió. Tài sản đáng giá nhất chỉ là chiếc quạt cũ quay lạch cạch giữa cái nóng hầm hập của mùa hè. Chỗ nấu ăn được bố trí sát nhà vệ sinh, còn bữa cơm thường ngày của bà Long cũng diễn ra ngay trong căn phòng chật chội ấy. “Tôi sống ở đây đã hơn 40 năm. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão, tôi và những người sống xung quanh lại phải tất tả di dời vì lo nhà sập. Sống trong không gian chật hẹp, ẩm thấp nên tôi đau ốm suốt, nhưng nghèo quá nên cũng chẳng biết đi đâu. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, giờ nghe tin sắp được chuyển đến nơi ở mới, tôi mừng lắm. Cuối cùng đến gần cuối đời cũng được sống ở một nơi an toàn hơn", bà Long chia sẻ.