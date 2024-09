Hà Nội yêu cầu sơ tán người dân ở chung cư xuống cấp trước khi bão Yagi đổ bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa ký ban hành công điện của Thường trực Thành ủy về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi).

Công điện nêu rõ, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 3 trên Biển Đông đang di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Nội.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố tăng cường công tác thông tin về diễn biến và tính chất nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 3, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là.

Từ đó, các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, nhất là tại các khu vực ven sông, bệnh viện, trường học, khu vực tập trung đông dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp.

Bão số 3 bắt đầu gây mưa lớn ở Hà Nội.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" một cách thực chất theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ. Mục đích nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, công điện của Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý phải kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện; triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân.

Đặc biệt, các đơn vị chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu để đón trước các khu vực trọng điểm tiêu úng; triển khai các biện pháp bảo vệ hồ đập, đê điều, nhất là khu vực các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thạch Thất...

Đồng thời, các cấp chính quyền xây dựng phương án kịp thời và kiên quyết sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, các hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ để di chuyển đến nơi kiên cố, an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các Thường trực Thành ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chủ động bố trí thời gian trực tiếp xuống các đơn vị được phân công phụ trách, cùng Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn.