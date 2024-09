Trực tiếp: Siêu bão gây mưa lớn ở Hà Nội, cây đổ đè chết người

17:39

Khu vực Ngã Tư Vọng, giao thông ách tắc nghiêm trọng, theo quan sát của phóng viên, tình trạng ùn tắc xảy ra tại cả 3 tầng đường. Ảnh: Vũ Hạnh 17:37 Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực tỉnh Hòa Bình Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Trong 2 giờ qua (từ 14h đến 16h ngày 6/9), khu vực tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Ban Hàng Đồi 69mm, Thanh Hà 67,2mm, Lạc Lương 49,2mm,… Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hòa Bình, đặc biệt tại các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Thành phố Hòa Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. 17:25 Đường sắt đô thị tại Hà Nội sẽ dừng hoạt động nếu bão số 3 gây gió bão mạnh cấp 8 trở lên Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án ứng phó bão Yagi đổ bộ. Tình huống thiên tai đã nằm trong các kịch bản rủi ro đột xuất được xây dựng và diễn tập từ trước. Lãnh đạo Hanoi Metro cho biết, đơn vị hiện vận hành 2 tuyến tàu điện tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Theo phương án vận hành an toàn các tuyến đường sắt đô thị phải tạm dừng hoạt động khi bão mạnh cấp 8 trở lên. Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, các đoàn tàu của 2 tuyến metro sẽ chuyển từ chế độ lái tự động sang lái thủ công để chủ động kiểm soát vận tốc, đảm bảo an toàn. Các tình huống ứng phó rủi ro thiên tai theo kịch bản đã được diễn tập nhiều lần nên khi bão Yagi đổ bộ đường sắt đô thị sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách. Bên cạnh đó, tại Trung tâm điều độ (OCC), các kíp trực sẽ căn cứ các bản tin của cơ quan khí tượng để đánh giá và ra quyết định tạm dừng chạy tàu. Nhà ga sẽ phát thông báo đến hành khách trong trường hợp lịch chạy tàu thay đổi.

17:16

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3

Phóng viên An Kiên/VOV-Tây Bắc thông tin: Sáng 6/9, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 tại huyện Bát Xát. Đây là một trong số địa phương nằm trong diện nguy cơ cao ảnh hưởng của bão.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo phương án bảo đảm an toàn hồ đập tại Nhà máy Tuyển đồng Sin Quyền.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã trực tiếp kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở tại thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan và điểm sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 156, đoạn qua xã Bản Vược. Đây là những khu vực mất an toàn, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của nhân dân.

Trước tình hình cấp bách, ông Đặng Xuân Phong yêu cầu huyện Bát Xát khẩn trương xây dựng phương án di dời dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến các khu vực an toàn; đề nghị địa phương thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" khi có tình huống xảy ra, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định đời sống cho người dân.

Cùng trong buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cũng dành thời gian đi kiểm tra hồ thải quặng đuôi tại Nhà máy Tuyển đồng Sin Quyền của huyện Bát Xát. Ông yêu cầu đơn vị chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, đặt công tác an toàn hồ đập lên hàng đầu để tránh xảy ra sự cố trong giai đoạn cao điểm mưa lũ, nhất là ứng phó với cơn bão số 3 này.

Trước diễn biến phức tạp và cực kỳ nguy hiểm của cơn bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát cũng đã chủ động triển khai các phương án phòng chống mưa lũ; kích hoạt cấp độ phòng ngừa ở mức cao nhất.



17:14

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo cần lưu ý một số điểm trong phòng chống siêu bão Yagi:

Thứ nhất là về gió mạnh: Bão số 3 có thể gây ra gió mạnh cấp 16, giật cấp 17 trên khu vực Bắc Biển Đông; cấp 13-14, giật cấp 17 ở Bắc Vịnh Bắc Bộ; cấp 11-12, giật cấp 14 ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.

Thứ hai về sóng lớn, nước dâng do bão: Trên Biển Đông sóng biển có thể cao từ 10-12m, vùng ven biển ven bờ Quảng Ninh – Thành Hóa từ 2-5m.

Thứ ba là về mưa lớn: bão số 3 có thể gây ta một đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó trọng tâm là khu vực Bắc Bộ và Thành Hóa với lượng mưa phổ biển từ 100-350mm, có nơi trên 500mm.

17:08

Hà Nội tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 06/9/2024 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.

Công điện nêu rõ: Thực hiện Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024; Điện chỉ đạo ngày 05/9/2024 của Thường trực Thành ủy về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

1. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố căn cứ lĩnh vực công tác, nội dung công việc, đơn vị và địa bàn phụ trách, chủ động xuống các đơn vị, địa bàn trọng điểm, các khu vực xung yếu để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai.

2. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, phụ trách tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó mưa, bão, lũ, thiên tai với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều hành và thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

Đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phụ trách, chủ động xuống hiện trường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai trong đó tập trung:

Rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ ngập sâu do mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ mất an toàn do hệ thống điện, công trình, cây xanh gãy, đổ…; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn; đặc biệt lưu tâm đến các trường hợp, khu vực đã xảy sự cố, thiệt hại đáng tiếc về người trước đây liên quan đến tai nạn khi đi qua khu vực bị ngập, đánh bắt cá, vớt củi...; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt lư u ý đối với các huyện có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, lũ quét, sạt lở đất như: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức…

Đối với các công trường xây dựng: Tiến hành kiểm tra, rà soát các công trường xây dựng trên địa bàn, đặc biệt lưu ý đến các công trình có thiết bị, vật tư dễ bị ảnh hưởng bởi gió bão như cần cẩu tháp, giàn giáo, và các thiết bị xây dựng có độ cao. Yêu cầu các công trường phải có phương án (biện pháp) đảm bảo an toàn phòng, chống bão, người lao động phải được trang bị đầy đủ kiến thức và thiết bị bảo hộ. Yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí lực lượng ứng trực tại công trường, đảm bảo có người giám sát, theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Các cần cẩu tháp phải được hạ thấp, gia cố, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng đổ sập gây nguy hiểm cho người và tài sản xung quanh.

Đối với biển quảng cáo: Tiến hành rà soát, kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý biển quảng cáo, đặc biệt là biển quảng cáo tấm lớn, phải đảm bảo an toàn, được gia cố chắc chắn, có biện pháp phòng chống gió mạnh, bão không bị đổ sập, gây nguy hiểm cho người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đôc đốc, yêu cầu các chủ sở hữu biển quảng cáo thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi, kiên quyết hạ gỡ hoặc buộc chặt các biển quảng cáo có nguy cơ mất an toàn.

Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ; xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản....