Mới đây, những thông tin liên quan đến vụ Hoa hậu Thuỳ Tiên và ồn ào Kẹo Kera đã được cơ quan chức năng công bố. Hiện tại, Thuỳ Tiên cùng 4 bị can, trong đó có Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Hoa hậu Thuỳ Tiên quảng cáo nhưng không biết rõ quy trình sản xuất, chỉ ăn thử để kiểm tra độ dai. Lợi nhuận bán sản phẩm này được chia theo tỉ lệ góp vốn, trong đó Thùy Tiên 25% ( vào 12/2024 thì tăng thêm 5%, nghĩa là tổng cộng Thuỳ Tiên có 30%), Công ty Chị Em Rọt được chia 75%. Trong quá trình điều tra, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Mới đây, vai trò và trách nhiệm của công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý cũ của Hoa hậu Thuỳ Tiên trong vụ việc này cũng được hé lộ. Theo thông tin từ Bộ Công An, khi xuất hiện những tranh cãi liên quan đến Kẹo Kera, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã đề nghị và được Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) đồng ý giúp, trao đổi với Lê Tuấn Linh (Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng.

Sau khi Thuỳ Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, Trưởng phòng kinh doanh của công ty Sen Vàng đã chuyển nội dung cho nhân viên phòng kinh doanh soạn hợp đồng và trình Phó TGĐ Công ty Sen Vàng là ông Dương Đình Phan ký hợp đồng dịch vụ vào ngày 7/3/2025. Thế nhưng, thông tin trên hợp đồng là ngày 5/12/2024, tức trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân theo yêu cầu của Thùy Tiên. Việc làm này được cho là để giúp giữ hình ảnh cho Thuỳ Tiên và tránh ảnh hưởng đến công ty Sen Vàng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đề nghị công ty Sen Vàng ký kết hợp đồng khi sản phẩm kẹo Kera bắt đầu bị phát hiện có vấn đề

Ngoài bà Phạm Kim Dung, các cá nhân của công ty Sen Vàng có liên quan đến vụ việc này là ông Dương Đình Phan - Phó TGĐ Công ty Sen Vàng, P. V. M - Trưởng phòng kinh doanh, các nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình soạn thảo hợp đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Phạm Kim Dung cùng các cá nhân thuộc công ty Sen Vàng không góp mặt trong quá trình trao đổi, sản xuất, quảng bá hay đăng tải thông tin giới thiệu kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Việc Thuỳ Tiên quảng bá, livestream cho sản phẩm kẹo Kera là hành động xuất phát từ phía cá nhân, công ty Sen Vàng không liên quan.

Như vậy, công ty Sen Vàng và các cá nhân ở công ty này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung và 4 cá nhân khác tại Công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Phạm Kim Dung và công ty Sen Vàng không hưởng lợi và không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội Lừa dối khách hàng

Hồi tháng 5/2025, công ty Sen Vàng đã công bố thông báo chấm dứt hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên chỉ sau 1 ngày cô bị bắt tạm giam. Văn bản từ công ty Sen Vàng cũng nêu rõ: "Công ty Sen Vàng chính thức chấm dứt Hợp đồng với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể từ ngày 20/5/2025 theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận và đúng quy định pháp luật.

Công ty Sen Vàng xin khẳng định mọi hoạt động hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và đầu tư cổ phần của bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên tự quyết định, thực hiện với tư cách cá nhân và Công ty Sen Vàng không tham gia, không đại diện, không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Việc chấm dứt hợp đồng này là một thủ tục pháp lý bắt buộc, xuất phát từ các tình tiết hiện hành, không phản ánh quan điểm cá nhân hay sự phủ nhận giá trị của cá nhân bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong quá khứ".

Hoa hậu Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, là một trong những nàng hậu có sức ảnh hưởng tại cuộc thi vì thế động thái của tổ chức này cũng được quan tâm. Nhiệm kỳ của Thuỳ Tiên bắt đầu vào ngày 4/12/2021, cô thực hiện màn final walk vào ngày 25/10/2022.

Liên quan đến ngôi vị của Thuỳ Tiên, ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International cho hay đã nắm được sự việc, nhưng khẳng định cả hai bên đã chấm dứt hợp đồng từ lâu. Theo đó, khi tham dự một sự kiện công khai tại Thái Lan, ông Nawat chia sẻ với tờ Matichon, về vấn đề của Thuỳ Tiên như sau: "Chuyện xảy ra sau khi Thùy Tiên đã kết thúc hợp đồng với chúng tôi. Từ đó đến nay, mọi quyết định, hành động đều là lựa chọn riêng của cô ấy, không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của tổ chức. MGI không liên quan đến vụ việc này. Hiện tại, chúng tôi chưa có quyết định tước danh hiệu vì những gì xảy ra không liên quan đến thời gian đương nhiệm. Nếu sau này có kết luận pháp lý rõ ràng và xác định có hành vi nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cân nhắc lại".