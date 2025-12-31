Toàn bộ phản hồi chính thức của nữ trợ lý cũ tố siêu mẫu Hà Anh "quỵt lương": "Tôi muốn để chị ta tự giác"

Ầm ĩ leo thang giữa 1 siêu mẫu và trợ lý cũ

Thời gian gần đây, từ ồn ào xoay quanh bài đăng tuyển trợ lý chuyên môn không lương của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, câu chuyện về quyền lợi, lương thưởng của trợ lý và thực tập sinh khi làm việc cho người nổi tiếng lại nóng trở lại. Kéo theo đó là hàng loạt bài viết bày tỏ quan điểm trái chiều, thậm chí "đào lại" và "bóc phốt" những lùm xùm cách đây hơn 10 năm giữa một siêu mẫu nổi tiếng và trợ lý trong quá trình làm việc.

Đó là ồn ào giữa Moon Doãn và siêu mẫu Hà Anh.

Nữ trợ lý cũ Moon Doãn đăng đàn tố Hà Anh quỵt lương. Ảnh: FBNV.

Moon Doãn đăng bài trên Threads vào ngày 28/12 tố một nữ siêu mẫu không trả 1 tháng tiền lương vào năm 2011 là 10 triệu. Thời điểm đó, cô đảm nhận vai trò trợ lý, được in danh thiếp với chức danh “Assistant to Director” nhưng khi bắt đầu làm việc, công việc thực tế được mô tả là không giống những gì đã trao đổi ban đầu nên đã xin nghỉ.

Ở lần lên tiếng đầu tiên, nữ trợ lý cũ không chỉ đích danh, nhưng nhiều người gọi tên Hà Anh dưới bài đăng.

Đến ngày 29/12, Hà Anh chia sẻ với chúng tôi và đăng bài công khai trên Facebook, cô khẳng định đây là thông tin sai sự thật, bị lan truyền nhiều năm, không có bằng chứng xác thực và cho biết chưa từng nhận được yêu cầu chính thức nào về việc trả lương.

Đến rạng sáng ngày 30/12, nữ trợ lý cũ đăng một bài viết dài trên trang Facebook cá nhân kèm theo loạt bằng chứng được cho là email trao đổi về mức lương, thỏa thuận công việc và thời gian làm việc với Hà Anh. Người này khẳng định đã làm việc đủ thời gian thử việc và cho rằng Hà Anh có nghĩa vụ chi trả khoản 10 triệu theo thỏa thuận ban đầu.

Ngay sau động thái này, cùng ngày, phía Hà Anh tiếp tục lên tiếng lần thứ 2. Nữ siêu mẫu đăng tải lại những bình luận, chia sẻ của nhiều người từng làm trợ lý cho cô trong suốt hơn 10 năm, như một cách khẳng định uy tín cá nhân và cách làm việc của mình. Đồng thời, cô khẳng định nếu phía đối phương có bằng chứng (chưa trả tiền lương 10 triệu - PV) và thiện chí, cô sẵn sàng gặp trực tiếp để đối chất rõ ràng. Ngược lại, nếu câu chuyện bị bịa đặt, bôi nhọ và gây ảnh hưởng uy tín, nữ siêu mẫu cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Ồn ào ngày càng leo thang khi Hà Anh và nữ trợ lý cũ liên tục lên tiếng qua lại trên MXH. Chúng tôi đã liên hệ với Moon Doãn để có những chia sẻ cụ thể hơn, đồng thời cũng giải đáp một số điều mà công chúng quan tâm.

Vì sao gần 15 năm sau mới lên tiếng?

Nữ trợ lý cũ của Hà Anh cho biết sau loạt bài đăng ồn ào, siêu mẫu chưa có động thái liên hệ.

“Người này không liên hệ lại với tôi mà còn cố tình viết trên Facebook các thông tin sai sự thật như 'chưa từng đồng ý trả lương chị 10 triệu'. Đây là một phát ngôn sai sự thật, tôi không biết, niềm tin nào để chị ta phát ngôn như vậy, nhưng sự thật thì chỉ có một mà thôi, không gì có thể thay đổi được".

Nói về việc quyết định công khai câu chuyện vào thời điểm hiện tại, Moon Doãn chia sẻ rằng nguyên nhân đến từ một bài đăng gần đây của Hà Anh trên Facebook.

"Vô tình, tôi thấy bài phát ngôn của chị kia trên Facebook, cổ súy cho hành vi đánh tráo khái niệm 'làm không lương' để 'đổi lấy kinh nghiệm'. Nó là một tư duy bóc lột sức lao động, đánh tráo khái niệm, ảnh hưởng nhiều bạn trẻ Việt Nam và không tuân thủ quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam. Một người đã quỵt lương nhân viên mới ra trường hơn 14 năm trước, chưa từng 1 phút ăn năn, cắn rứt hay áy náy?”.

Một trong những ý kiến gây tranh cãi lớn xoay quanh ồn ào này là việc không có offer lương bằng văn bản hay hợp đồng chính thức trong quá trình làm việc. Đây cũng là thắc mắc mà nhiều cư dân mạng theo dõi vụ việc đặt ra cho Moon Doãn.

Trong chia sẻ với chúng tôi, Moon Doãn cho biết cô deal lương qua mail, sau đó vào TP.HCM, lên công ty và trao đổi trực tiếp, chốt mức lương 10 triệu đồng.

"Công ty Hà Anh lúc đó là startup mới lập, làm chung với 1 người khác, đó là giám đốc sáng tạo người Pháp H.H. Công ty còn chưa có danh thiếp, chưa có cả email theo domain riêng, portfolio công ty còn chưa có.

Chị ta có email cho tôi và hỏi về mức lương mong muốn, tôi đã nói rằng tối thiểu để bắt đầu là 400-500 USD (tính theo tỷ giá vào năm 2011 là khoảng 8-10 triệu đồng), chị ta đã hẹn khi tôi đến TP.HCM thì gọi chị ta để bắt đầu công việc. Tôi đã thu xếp vào TP.HCM sớm và gọi cho chị ta, lên công ty để trao đổi trực tiếp và chốt lại mức lương theo VND là 10 triệu, kèm theo thỏa thuận job quảng cáo nếu tôi lấy về thì được chia 10%.

Công việc khi đó rất nhiều, như set up, liên hệ phóng viên, làm việc báo chí, on set chụp hình, làm việc với studio thu âm bài hát, đi sự kiện chung, gửi portfolio, chào khách hàng, làm việc với rất nhiều agency quảng cáo, nhãn hàng,... Từ contact chị ta đưa qua yêu cầu, và cả contact của tôi, tôi tự liên hệ agency để "chào" portfolio công ty, viết portfolio cho công ty, booking vé, liên hệ khách sạn, hãng bay đặt vé cho chị ta và bên thứ 3, nói chung nhiều lắm. startup nên kêu gì thì phải làm đó.

Cả những việc riêng, giả dụ ngồi ở chung cư SGP (Saigon Pearl - PV) lúc khuya chờ chị ta ăn tối trên nhà H.H rồi cầm đồ chị ta thay ra đem về nhà", Moon Doãn chia sẻ cụ thể.

Tin nhắn hẹn phỏng vấn, làm việc qua mail. Ảnh: FBNV

Tin nhắn deal lương qua mail. Ảnh: FBNV

Mail trao đổi công việc. Ảnh: FBNV

Trước thắc mắc vì sao thời điểm đó không có tin nhắn hay email đòi tiền lương, Moon Doãn nói rõ quan điểm cá nhân: "Tại vì tôi không thích đi đòi tiền ai cả! Trả tiền là nghĩa vụ của người sử dụng lao động, tôi muốn để chị ta tự giác. Tôi là người làm việc luôn đặt đức tin, chữ tín, sự tự giác của các bên lên đầu. Họ không trả lương cho tôi, nói là quỵt đấy, là lựa chọn của họ. Thì việc khi nào nói ra, cũng lại là lựa chọn của tôi".

Cũng là về vấn đề tiền lương, nhiều người cho rằng mức lương 10 triệu đồng cho vị trí trợ lý ở thời điểm năm 2011 nghe hơi khó tin, Moon Doãn khẳng định: "10 triệu! Có người nghĩ cao nhưng đối với tôi là thấp. Tôi vào TP.HCM năm 2010, mức lương 1000 USD/tháng (tính tỷ giá thời điểm đó là 20 triệu) thì tôi mới vào. Chi phí sống ở TP.HCM cao mà."

Cô nói thêm: “Còn từ thời cấp 3 và đại học, tôi đi làm thêm viết bài, làm CTV và bán quần áo vintage online, mỗi tháng đã kiếm được 10 triệu rồi. Nên, lúc đó vì rất muốn làm trong ngành sáng tạo, tôi mới chấp nhận mức lương 10 triệu này. Đối với tôi là rất thấp, không thể thấp hơn!”

Tính đến sáng ngày 31/12, phía Moon Doãn vẫn liên tục lên các bài đăng đáp trả vụ việc, cô thông báo mở bình luận ở chế độ công khai, sẵn sàng đối chất.

Về phía Hà Anh, nữ siêu mẫu đăng tải hình ảnh công việc, không nhắc về ồn ào.

Moon Doãn (tên thật Doãn Thu Hằng) được biết đến là một MC, doanh nhân chuyên "bóc phốt" hàng hiệu giả, có tiếng nói trong cộng đồng yêu thích đồ xa xỉ.

Hà Anh được biết đến là người mẫu, MC, đạo diễn thời trang.