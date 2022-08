Tỏ tình hoàn mỹ: "Baby boy" Đức Ứng khiến "hot girl" gốc Huế bật khóc

Dàn khách mời đều là những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội

Chương trình Tỏ tình hoàn mỹ tuần này là màn tỏ tình vô cùng lãng mạn của nữ chính Thảo Tiz. Với vẻ đẹp cuốn hút cùng làn da trắng tinh khôi, cô gái gốc Huế mang vẻ đẹp nhẹ nhàng đã chiếm trọn mọi ánh nhìn của những chàng trai tại chương trình. Được biết, dù cội nguồn của Thảo Tiz ở Huế nhưng cô lại được sinh ra và lớn lên ở đảo Phú Quý. Sự kết hợp của hai mảnh đất đó đã tạo nên một con người vừa mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, lại có tính cách sôi nổi, trẻ trung.

Thảo Tiz vừa xuất hiện thì đã có tiên trị dự đoán là đến tìm Đức Ứng

Chỉ mới xuất hiện vài giây trong video giới thiệu, Thảo Tiz đã khiến các khách mời xôn xao cho rằng nữ chính phù hợp với Đức Ứng và Trung Huy. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại sân khấu, cô nàng lại cho biết nhân vật mà bản thân muốn đến tỏ tình là Phi Linh khiến mọi người sửng sốt. “Mình có cơ hội được đi diễn chung với chị Phi Linh nên mình rất thích chị từ tính cách, sự hoạt bát. Nói chung là em yêu chị”, Thảo Tiz giải thích.

Các chàng trai của chương trình đều lên sân khấu giao lưu với Thảo Tiz

Mặc dù yêu mến cô gái Phi Linh nhưng chàng trai mà Thảo Tiz muốn đến tỏ tình chính là Đức Ứng. Để tỏ tình crush, nữ chính đã chuẩn bị một khung cảnh cực lãng mạn là một buổi cắm trại. Vì quá yêu mến đối phương, Thảo Tiz lên kế hoạch táo bạo dắt anh chàng ra về trong “tích tắc”. “Đáng ra đi cắm trại như này thì mình nên uống những thứ có cồn. Em định chuốc say anh, xong em đưa anh về luôn và khỏi cần tỏ tình nữa”, nữ chính cho hay. Biết được kế hoạch của Thảo Tiz, Đức Ứng khẳng định mình sẽ không bao giờ say với bất kỳ loại rượu nào. Ngay lập tức, Thảo Tiz liền thả ngay quả thính “vậy thì anh sẽ say em” khiến cả trường quay phải đắm chìm trong sự ngọt ngào này.

Quả thật, Đức Ứng chính là crush của Thảo Tiz

Được biết, nữ chính Thảo Tiz đã tìm hiểu và theo dõi Đức Ứng khá lâu trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp trai cùng nụ cười đầy ấm áp. Cô nàng còn kiên trì gửi kết bạn trên Facebook và hy vọng nhận được 2 chữ “chấp nhận” từ anh. Thảo Tiz chia sẻ: “Mỗi ngày em sẽ vào Facebook của anh để em xem anh đã xác nhận kết bạn chưa nhưng không thấy anh xác nhận. Trong đầu em cứ nghĩ là em gặp ngay người chảnh rồi đó. Em phải gửi đến lần thứ 12 thì anh mới chấp nhận”.

Thảo Tiz đã dành cho Đức Ứng sự quan từ rất lâu thông qua mạng xã hội

Không chỉ thế, hết lần này tới lần khác nữ chính bình luận tích cực trong các bài đăng của Đức Ứng nhưng chưa từng được anh phản hồi. Dù rất cố gắng để được crush chú ý nhưng cô nàng lại chưa bao giờ dám nhắn tin cho anh vì sợ mình sẽ bị “bơ”. Đứng trên sân khấu, nữ chính bộc bạch: “Ở tập trước, anh đã có màn tỏ tình với cô gái khác. Lúc anh giao lưu với cô ấy, em thấy anh là một người rất tử tế trong cách anh xử sự và đưa hết sự chân thành của mình để bày tỏ với họ. Lúc đó em mới khẳng định rằng anh là người em thích và đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chính vì thế, hôm nay em đã can đảm đứng trên sân khấu này để bày tỏ tình cảm của em dành cho anh”.

Thảo Tiz chủ động nắm tay Đức Ứng để thể hiện tình cảm

Chủ động nắm tay Đức Ứng đứng trước bờ biển, Thảo Tiz đã bày tỏ tình cảm của mình với chàng ca sĩ điển trai. Trong khung cảnh vô cùng lãng mạn, cô nàng hét vang “Đức Ứng… Em thích anh” như gửi gắm tiếng lòng của mình. Trước sự chủ động của nữ chính, nam khách mời đỏ mặt và bối rối vì trước giờ anh chưa từng nhận được những hành động đặc biệt như vậy trong cuộc đời.

Cả 2 đã có những giây phút rất vui vẻ bên nhau

Cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ, hứa hẹn sẽ cùng nhau đi chơi sau khi chương trình kết thúc cho dù không cùng nhau ra về. Với món quà là chiếc khăn turban có “1-0-2” từ Thảo Tiz, Đức Ứng vô cùng bát ngờ vì trên đó có tên của cả hai do chính cô nàng tự tay thêu. “Đây là chiếc khăn chỉ có mình anh có thôi chứ không có ai có đâu”, nữ chính ngại ngùng cho hay.

Sau những giây phút vui vẻ là thời khắc quyết định

Đến thời khắc quyết định, Thảo Tiz lúc này đã đứng lui về phía sau lưng của Đức Ứng và ôm bó hoa hồng đỏ trên tay. Cô nàng giàn giụa nước mắt cho hay: “Em biết em không phải là mẫu người yêu của anh. Từ lúc bước ra sân khấu đến khi chúng ta hẹn hò với nhau, anh có một chút cảm xúc với em thì quay lại và nhận bó hoa của em. Còn anh cảm thấy hai đứa mình chưa hợp thì em sẽ giữ lại bó hoa này, cũng giống như là tình cảm của em chưa được chấp nhận”. Đề phòng cho trường hợp không như ý sẽ diễn ra, vì không muốn cho Đức Ứng thấy được sự yếu đuối của mình nên Thảo Tiz đã đề nghị anh không quay lại nhìn cô nếu câu trả lời của anh là từ chối.

Đức Ứng đã dứt khoát từ chối lời tỏ tình của Thảo Tiz khiên khán giả vô cùng tiếc nuối

Sau 10 giây suy nghĩ, cánh cửa Tỏ tình hoàn mỹ dần dần khép trong khi Đức Ứng vẫn không có chút động thái nào. Và hành động đó cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất mà anh chàng đã dành cho Thảo Tiz. Lúc này, Thảo Tiz bật khóc nức nở khiến khán giả vô cùng tiếc nuối cho cặp đôi này.

Tỏ tình hoàn mỹ được phát sóng định kỳ vào lúc 19h30 thứ 3 hàng tuần trên kênh Youtube Hẹn Hò Hoàn Mỹ.

