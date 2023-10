Tố Justin Timberlake lừa dối nhưng Britney Spears cũng từng "cắm sừng" bạn trai

Sau khi chia tay Britney Spears vào năm 2002, Justin Timberlake đã ám chỉ cô ngoại tình qua ca khúc Cry Me A River. Đến khi phát hành cuốn tự truyện The Woman In Me, Britney Spears mới tiết lộ Justin Timberlake từng phản bội cô, qua lại với 1 ngôi sao nữ. Tuy nhiên cũng trong cuốn tự truyện này, Britney Spears cũng thú nhận cô từng hôn vũ công Wade Robson trong thời gian hẹn hò Justin Timberlake.

"Một đêm nọ, chúng tôi đi chơi và cùng đến 1 quán bar Tây Ban Nha. Chúng tôi nhảy điên cuồng. Tôi và anh ấy đã trao nhau vài cử chỉ thân mật lúc đó" - giọng ca Toxic thổ lộ. Britney Spears cho biết cô đã thú nhận mọi chuyện với Justin Timberlake và được anh tha thứ. Nữ ca sĩ nhấn mạnh đó là lần duy nhất cô làm chuyện có lỗi với Justin Timberlake.

Wade Robson có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Britney Spears. Vũ công này tham gia biên đạo, dàn dựng các tour diễn của nữ ca sĩ trong giai đoạn 1999-2001. Wade Robson còn xuất hiện trong MV và trên nhiều sân khấu của "công chúa nhạc Pop". Sau khi chia tay Justin Timberlake, Britney Spears công khai hẹn hò Wade Robson nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn.

Bên cạnh việc là tình cũ Britney Spears, Wade Robson còn được biết đến là người tố cáo "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson xâm hại tình dục trẻ em. Năm 5 tuổi, Wade Robson chiến thắng trong cuộc thi nhảy và giành phần thưởng biểu diễn cùng Michael Jackson. Nam vũ công còn xuất hiện trong MV Black And White.

Tình cũ Britney Spears từng 2 lần ra tòa làm chứng giúp Michael Jackson thoát tội xâm hại tình dục trẻ em vào năm 1993 và 2005. Tuy nhiên đến năm 2013, Wade Robson lại đâm đơn kiện "ông hoàng nhạc Pop" xâm hại mình từ năm 7 tuổi đến 14 tuổi. Dù bị tòa án bác bỏ đơn kiện nhưng nam vũ công vẫn thực hiện bộ phim tài liệu Leaving Neverland, kể lại khoảng thời gian bị Michael Jackson xâm hại. 1 bộ phận công chúng đứng về phía Wade Robson, nhiều người khác lại tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện.

Wade Robson (áo xanh) từng làm chứng giúp Michael Jackson thoát tội xâm hại tình dục trẻ em nhưng lại lật ngược lời khai sau khi "ông hoàng nhạc Pop" qua đời được 4 năm

