Không chỉ ép Britney Spears phá thai, trai tồi Justin Timberlake còn "cắm sừng" công chúa nhạc Pop trong khoảng thời gian hẹn hò

Cuốn tự truyện The Woman In Me của Britney Spears đang là chủ đề hot nhất trên truyền thông hiện nay. Thông qua cuốn sách này, nữ ca sĩ đình đám đã hé lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử", trong đó gây sốc nhất là chuyện cô từng phá thai với Justin Timberlake. Không những vậy, "công chúa nhạc Pop" còn tiết lộ Justin Timberlake đã phản bội cô vài lần trong quãng thời gian họ yêu nhau.

Nữ ca sĩ cho biết bạn trai bị bắt gặp đi chơi riêng và trở về khách sạn với "1 thành viên nhóm nhạc All Saints" tại London vào năm 2000. Britney không muốn công khai tên nhân tình của Justin vì cô gái này hiện đã có gia đình. Nữ ca sĩ đình đám cũng "không muốn làm cô ấy bẽ mặt". Tuy nhiên nhiều người hâm mộ đã tìm ra cô gái này chính là Nicole Appleton, thành viên nhóm nhạc All Saints.

Britney Spears tiết lộ cô bị Justin Timberlake "cắm sừng" trong khoảng thời gian yêu nhau

Nhân tình của Justin Timberlake được xác định là Nicole Appleton. Paparazzi đã chụp được cảnh 2 ngôi sao đi chơi riêng tại London vào năm 2000

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi từ trước đến nay, Justin Timberlake mới là người ám chỉ Britney Spears ngoại tình qua ca khúc Cry Me A River. Hiện tại phía nam ca sĩ vẫn im lặng trước cáo buộc ép Britney Spears phá thai và "cắm sừng" cô trong khoảng thời gian yêu nhau.

Britney Spears và Justin Timberlake gặp nhau tại CLB Chuột Mickey của Disney, họ bắt đầu hẹn hò vào năm 1999, khi chỉ mới là những cô cậu tuổi teen. Cặp đôi "thanh mai trúc mã" thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện, là thần tượng của 1 thế hệ tuổi teen nước Mỹ. Nhưng đến năm 2002, 2 ngôi sao chia tay trong ồn ào. Justin Timberlake có nhiều hành động được cho là "không đáng mặt đàn ông" như ám chỉ bạn gái cũ ngoại tình, rêu rao chi tiết chuyện "giường chiếu" riêng tư của Britney Spears nhằm quảng bá ca khúc mới.

Justin Timberlake chưa lên tiếng về cáo buộc phản bội và ép Britney Spears phá thai

Nguồn: Page Six