Tình trường hỗn loạn của Britney Spears trước khi thừa nhận ngoại tình

Phải đến ngày 24/10, cuốn hồi ký The Woman In Me của Britney Spears mới chính thức lên kệ, nhưng sự quan tâm của truyền thông và công chúng dành cho nó đã ngoài sức tưởng tượng. Các nội dung không chỉ chiếm lĩnh mặt báo trên toàn cầu, mà đây còn là cuốn sách bán chạy số 1 trên Amazon. Nguyên nhân đến từ những đoạn trích được "nhá hàng" trước hé lộ góc khuất chưa từng được biết đến về chuyện tình ba năm giữa Britney Spears và Justin Timberlake hơn 20 năm trước.

Những người hâm mộ Britney đều biết cô và nam ca sĩ bằng tuổi từng hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002. Thời điểm chia tay, hai người không nói rõ lý do. Tuy nhiên, ẩn ý trong bản hit Cry Me A River của Justin phát hành vào cùng năm khiến nhiều người cho rằng "Công chúa nhạc pop" thay lòng và chỉ trích cô thậm tệ.

Sau hơn 20 năm, chuyện tình Britney Spears và Justin Timberlake trở thành chủ đề nóng trở lại. Ảnh: Getty Images.

Hơn 20 năm giữ im lặng, thông qua hồi ký, Britney lần đầu thừa nhận không chung thủy. Cô cho biết đã hôn, âu yếm vũ công/biên đạo múa người Australia Wade Robson tại quán bar trong lúc đang qua lại với Justin. Tuy vậy, Britney khẳng định đã kể với người yêu và được anh tha thứ. Cô nhấn mạnh đó là lần duy nhất làm chuyện có lỗi với Justin. Đáng nói hơn, theo Britney, Justin cũng lừa dối cô qua lại với một sao nữ nổi tiếng giấu tên.



Trích đoạn rò rỉ mới nhất cho hay Justin là người đề nghị chia tay trước. Theo New York Times, nam ca sĩ không trực tiếp mặt đối mặt với Britney để kết thúc mối quan hệ mà dùng cách nhắn tin. Sự vô tâm này khiến giọng ca Toxic tan nát cõi lòng. "Tôi hôn mê ở Louisiana, còn anh ấy vui vẻ chạy quanh Hollywood", cô viết.

Người đẹp 8X không quên chỉ trích giới truyền thông dùng những ngôn từ tệ hại để nói về cô sau khi Justin dùng âm nhạc ám chỉ cô phản bội anh.

Trong cuốn hồi ký, Britney cũng lần đầu tiên kể chuyện mang thai với Justin nhưng phải phá bỏ vào cuối năm 2000 vì người yêu không hài lòng và không muốn làm cha.

Justin Timberlake chưa bình luận gì về những bí mật được "bật mí" trong hồi ký của bạn gái cũ.

Yêu sớm và cuộc hôn nhân chóng vánh

Chuyện chưa kể về mối tình giữa "cặp đôi vàng" của Hollywood hơn 20 năm trước khiến truyền thông và công chúng toàn cầu sốc. Tuy nhiên, nhìn lại hơn 40 năm cuộc đời của Britney Spears, nó chỉ là một phần nhỏ trong tình sử phong phú và đầy thị phi mà biểu tượng âm nhạc từng trải qua.

Ngôi sao Baby One More Time có bạn trai chính thức đầu tiên vào năm 14 tuổi. Người đó tên Donald ‘Reg’ Jones, hơn cô ba tuổi. Trong cuốn hồi ký Through The Storm năm 2008, mẹ Britney, bà Lynne Spears, cho biết Jones là người lấy đi “lần đầu tiên” của Britney, không phải bạn trai tiếp theo Justin Timberlake. Britney cũng xác nhận điều này trong cuốn hồi ký sắp ra mắt.

Năm 2021, Jones rao bán hai bức thư mà nữ ca sĩ viết cho anh, một trong số đó là thư chia tay, giá ước tính từ 4.000 đến 6.000 USD mỗi bức.

Thời điểm đó, anh chia sẻ với New York Post: “Cô ấy là tình yêu của đời tôi. Tôi không đi khắp nơi ước chúng tôi quay lại với nhau... Tôi cầu chúc cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trong mọi việc cô ấy làm. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, dù là năm nay hay 20 năm nữa, để khép lại chương đó của cuộc đời chúng tôi. Cảm giác như chúng tôi đang yêu nhau say đắm và đó là một kết thúc đột ngột. Không phải vì tôi, không phải vì cô ấy, mà vì ngành công nghiệp này”.

Britney từng hôn Wade Robson trong lúc yêu Justin. Ảnh: Abaca.

Năm 2002, sau khi chia tay Justin, chủ nhân hit Lucky bắt đầu mối quan hệ với Wade Robson. Họ biết nhau qua công việc. Wade được mời làm biên đạo cho các video âm nhạc Oops... I Did It Again và I'm A Slave 4 U, cũng như concert đặc biệt Live from Las Vegas vào năm 2001. Britney ca ngợi Wade là thiên tài. Tuy nhiên, chuyện tình cảm này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Họ chia tay trong năm đó.



Năm 2003, Britney lần lượt vướng nghi vấn hẹn hò với Fred Durst - thủ lĩnh ban nhạc Limp Bizkit, nam diễn viên Jared Leto, nam diễn viên Colin Farrell và vũ công Columbus Short. Trong đó, Durst xác nhận với báo chí họ có nói chuyện yêu đương nhưng Britney phủ nhận. Leto không bình luận gì về tin đồn. Farrell chỉ có thể xem là bạn tình vì anh không thích bị ràng buộc. Columbus tuyên bố chỉ quan hệ tình dục với Britney một lần trước khi cắt đứt và anh bị sa thải. Anh tố cáo Britney có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhưng người đẹp sinh năm 1981 phủ nhận.

Năm 2004, Britney lần đầu kết hôn nhưng chỉ kéo dài trong vài ngày. Cô và người bạn thời thơ ấu Jason Alexander đột ngột kết hôn vào ngày 3/1/2004 trong buổi lễ tại nhà nguyện ở Las Vegas, tiểu bang Nevada. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ bị hủy bỏ vào 55 giờ sau đó. Alexander tố do mẹ của Britney, Lynne và quản lý của Britney ép buộc. Trong khi, Britney chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Đó là tôi thật ngớ ngẩn và nổi loạn”.

Trong cuốn hồi ký, Britney Spears cho hay cô và Alexander quyết định kết hôn trong một đêm say khướt. “Tôi thậm chí không nhớ đêm đó chút nào, nhưng từ những gì tôi ghép lại được, anh ấy và tôi đi lang thang quanh phòng khách sạn và thức khuya xem phim… rồi nảy ra ý tưởng tuyệt vời là đến Nhà nguyện A Little White vào lúc 3h30 sáng”, cô kể.

Theo người đẹp, hai người kết hôn vì "chán" chứ không phải yêu nhau sâu đậm. Britney thừa nhận không coi trọng cuộc hôn nhân này ngay từ đầu. Cô vốn chỉ coi đó là một trò đùa nhưng gia đình lại nghiêm trọng hóa mọi chuyện, xem cô như kẻ gây rối. Điều này khiến Britney khóc suốt thời gian còn lại ở Las Vegas. Sự giận dữ của gia đình khiến Britney nhận ra họ muốn kiểm soát cô nhiều đến mức nào.

Bất chấp sự phũ phàng từ Britney, Alexander dường như vẫn cất giấu tình cảm với vợ cũ. Năm 2022, chỉ vài giờ trước khi “Công chúa nhạc pop” chuẩn bị kết hôn cùng Sam Asghari, Alexander đột nhập vào biệt thự của Britney để phá đám cưới.

Britney và người chồng đầu tiên chỉ kết hôn trong 55 giờ. Ảnh: Splashnews.

Lao vào những mối quan hệ bất ổn



Ngay trong năm 2004, Britney bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Cô gặp cựu vũ công Kevin Federline tại câu lạc bộ Joseph's ở Hollywood vào mùa hè cùng năm. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ba tháng sau đó, họ kết hôn tại nhà riêng ở Studio City, California. Họ có với nhau hai con trai Sean (16 tuổi) và Jayden (15 tuổi).

Năm 2007, hai người ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con. Federline giành được chiến thắng, Britney phải trợ cấp cho chồng cũ và hai con trai.

Tháng 1/2008, Britney nhốt mình trong phòng tắm cùng hai con, từ chối đưa chúng về với cha. Hậu quả, cảnh sát được gọi đến và Britney bị đưa vào trại tâm thần. Đây cũng là bước đầu đầy người đẹp vào cuộc sống bị kìm kẹp bởi quyền bảo hộ kéo dài 13 năm.

Britney nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ khác sau khi ly hôn năm 2007. Đối tác mới của cô là nhà sản xuất âm nhạc JR Rotem, người tạo ra bài hát Everybody của nữ ca sĩ. Chuyện tình kết thúc cũng nhanh như lúc nó bắt đầu. Nó sẽ không có gì ồn ào nếu như Rotem không kể chi tiết những lần thân mật với Britney cho báo chí.

Cùng năm, Britney còn qua lại với người mẫu Isaac Cohen và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Howie Day. Cả hai mối quan hệ đều không kéo dài.

Ngay sau đó, Britney khiến người hâm mộ và gia đình sốc khi qua lại với tay săn ảnh Adnan Ghalib. Trước đó, Ghalib bám đuôi nữ ca sĩ từ lâu để tìm kiếm những bức ảnh độc quyền. Năm 2008, họ chia tay. Ghalib tuyên bố có băng sex với sự góp mặt của Britney nhưng không lâu sau đó thú nhận bịa đặt.

Cha Britney, ông Jamie Spears, thành công xin được lệnh cấm Ghalib tiếp xúc với con gái ông. Ông cáo buộc nhiếp ảnh gia này báo cho đồng nghiệp về nơi ở của Britney để lấy tiền.

Kevin Federline đang nuôi hai con trai chung với Britney. Ảnh: WireImage.

Một trong những mối quan hệ lâu dài nhất của Spears là với người đại diện cũ, Jason Trawick (2009-2013). Năm 2021 rộ lên tin đồn hai người bí mật kết hôn vào năm 2012. Tuy nhiên, Trawick bác bỏ thông tin trên.



Giai đoạn 2013-2014, Britney hẹn hò David Lucado. Theo TMZ, nữ ca sĩ cắt đứt với Lucado sau khi phát hiện đoạn video bạn trai làm tình và khiêu vũ cùng gái lạ.

Britney ngay lập tức có tình mới là nhà sản xuất phim và show truyền hình Charlie Ebersol. Vào thời điểm đó, bà mẹ hai con khen Ebersol dễ thương, tốt bụng và khiến cô cảm thấy yên bình.

Theo Hollywood Life, hai người chia tay vào năm 2015 do ông Jamie cho rằng Ebersol không phù hợp với Britney.

Năm 2016, Spears gặp Sam Asghari trường quay MV Slumber Party vào năm 2016. Anh kém cô 13 tuổi và là vũ công múa phụ họa cho nữ ca sĩ. Họ hẹn hò không lâu sau đó. Sam là người sát cánh bên nữ ca sĩ trong suốt thời gian cô chiến đấu chống lại cha ruột và quyền giám hộ.

Tháng 9/2021, hai người đính hôn. Gần một năm sau, họ tổ chức hôn lễ cổ tích tại biệt thự của Britney ở Thousand Oaks, California, Mỹ, với sự tham gia của loạt ngôi sao hạng A như Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton và Drew Barrymore...

Tháng 4/2022, cặp đôi thông báo Britney mang thai. Đáng tiếc, chỉ một tháng sau đó, giọng ca 8X báo tin bị sảy thai.

Tháng 8 vừa qua, TMZ đưa tin hai người ly hôn. Sam và Britney lần lượt lên tiếng xác nhận chuyện “đường ai nấy đi” sau đó. Dù chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, Sam đã chuyển khỏi nhà Britney.

Về nguyên nhân tan vỡ, nhiều nguồn tin cáo buộc Britney ngoại tình. Britney và chồng cũ không giải thích gì. Tuy vậy, nguồn tin riêng của Page Six khẳng định người đẹp tóc vàng có hẹn hò với cựu quản gia Paul Richard Soliz, nhưng là sau khi chia tay Sam. Hiện không rõ Britney có còn qua lại với Soliz nữa không.

Mối quan hệ 7 năm của Britney và chồng kém 13 tuổi đi đến hồi kết sau hơn một năm kết hôn. Ảnh: FilmMagic.

Theo Daily Mail, Page Six