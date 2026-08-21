Tỉnh Tuyên Quang đánh giá thế nào về kỳ thi lại, lên phương án xử lý cán bộ ra sao?

Theo đánh giá của Hội đồng kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kỳ thi lại diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Về việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết địa phương đang chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan An ninh điều

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết, tỉnh đang chờ kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi lại.

Theo ông Tuấn, trên cơ sở kết luận điều tra, tỉnh sẽ xem xét, đưa ra hình thức xử lý đối với cán bộ liên quan theo quy định. Đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, về quy trình xử lý cán bộ, địa phương đang chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Sau khi có kết luận, cơ quan có thẩm quyền mới có cơ sở xem xét trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng cá nhân liên quan.

Về kỳ thi lại vừa qua, theo Báo cáo số 32/BC-HĐT do ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng thi, ký gửi Ban Chỉ đạo thi tỉnh, trước khi kỳ thi lại diễn ra, ngày 8/8 ngành giáo dục đã phối hợp với nhà trường tổ chức gặp gỡ phụ huynh và thí sinh để thông tin về căn cứ, lý do tổ chức thi lại, lịch thi, quyền và trách nhiệm của thí sinh; đồng thời tư vấn, động viên, ổn định tâm lý và hướng dẫn ôn tập. Đây được xác định là một trong những nội dung nhằm bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ thí sinh trước việc phải tham dự một kỳ thi lại do sự cố xảy ra tại kỳ thi trước.

Nhà trường tổ chức ôn tập từ ngày 6 đến hết sáng 11/8, đồng thời liên hệ, xác nhận tình trạng tham gia của từng thí sinh. Kết quả, 326/328 thí sinh xác nhận sẽ tham dự kỳ thi lại, trong đó 322 học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do. Hai thí sinh tự do còn lại, hiện là sinh viên một cơ sở đào tạo đại học tại Hà Nội, xác nhận không tham dự.

Cũng theo báo cáo, 70/70 cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi có mặt đầy đủ. Các khâu mở niêm phong, giao nhận, phát đề, thu bài, kiểm đếm, đóng gói, niêm phong và bàn giao bài thi được thực hiện theo quy trình.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng thi lại. Ảnh Thành Đạt.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, trong quá trình coi thi không có cán bộ coi thi hoặc thí sinh vi phạm quy chế thi; không xảy ra mất, lộ, lọt đề thi. Các đoàn giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác coi thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Về công tác in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, theo báo cáo, khu vực in sao đề thi được bố trí tại tầng 8 Nhà khách Kim Bình, bảo đảm 3 vòng cách ly độc lập. Công an tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn khu vực, thiết bị và các điều kiện phòng cháy, chữa cháy trước khi bàn giao cho Ban In sao đề thi. Các khâu tiếp nhận dữ liệu, in sao, kiểm đếm, đóng gói và niêm phong đề thi được thực hiện trong khu vực cách ly, có giám sát và lập biên bản.

Sau khi in sao, đề thi được vận chuyển bằng phương tiện công vụ, có lực lượng Công an áp tải. Thùng, hòm đựng đề thi được khóa, niêm phong và giao nhận trực tiếp. Theo báo cáo, đề thi được bàn giao cho Trưởng điểm thi vào 6h ngày 14 và 15/8, tình trạng niêm phong được kiểm tra, xác nhận đầy đủ.

Sau khi kết thúc coi thi, bài thi được bàn giao cho Ban Làm phách và Ban Chấm thi theo quy định. Đối với môn Ngữ văn, Ban Chấm thi tổ chức chấm 324 bài thi tự luận theo hai vòng độc lập. Tổ Chấm kiểm tra thực hiện kiểm tra 23 bài, tương đương 7,1%. Trong số này có 3 bài được đề xuất đối thoại và kết quả 2 bài được điều chỉnh điểm.

Tổ Chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định 10/324 bài thi, tương đương 3,09%; trong đó có 1 bài được đề nghị điều chỉnh điểm. Công tác chấm bài thi tự luận hoàn thành lúc 19h30 ngày 17/8.

Phụ huynh đội mưa đón con em trong kỳ thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đối với bài thi trắc nghiệm, tổng cộng 975 bài được chấm, gồm Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tin học. Các công đoạn quét ảnh, nhận dạng, sửa lỗi kỹ thuật, chấm điểm, đối sánh và lưu trữ dữ liệu được thực hiện theo Quy chế thi. Công tác chấm trắc nghiệm hoàn thành lúc 17h30 ngày 16/8.

"Dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng kỳ thi vẫn diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; không xảy ra mất đề, thiếu đề, lộ, lọt đề thi", báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang nêu.