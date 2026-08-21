Cô gái trông bình thường xuất hiện trên phố nhưng lại gây chú ý: Gia thế không phải dạng vừa, cách được nuôi dạy gây tranh cãi

Dù trang phục vô cùng giản dị, vóc dáng thanh mảnh, chiều cao gần 1,75m cùng thần thái lạnh lùng, tự nhiên của cô lập tức trở thành tâm điểm bàn luận.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ rảo bước trên đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng nữ ca sĩ Đậu Tĩnh Đồng và nữ diễn viên Tống Nghiên Phi nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Cô diện chiếc áo hai dây màu đen đơn giản kết hợp quần dài cùng tông, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đeo kính gọng vuông và gần như để mặt mộc.

Dù trang phục vô cùng giản dị, vóc dáng thanh mảnh, chiều cao gần 1,75m cùng thần thái lạnh lùng, tự nhiên của cô lập tức trở thành tâm điểm bàn luận.

Cô diện chiếc áo hai dây màu đen đơn giản kết hợp quần dài cùng tông, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đeo kính gọng vuông và gần như để mặt mộc. (Ảnh: Sina)

Cô gái ấy không phải ai xa lạ mà chính là Lý Yên (sinh năm 2006) – con gái cưng của bộ đôi ngôi sao quyền lực một thời: "Thiên hậu" Vương Phi và nam diễn viên Lý Á Bằng. Không ít người nhận xét, dù ăn mặc bình thường, Lý Yên vẫn bộc lộ rõ khí chất được thừa hưởng trọn vẹn từ người mẹ nổi tiếng.

Sinh ra ở vạch đích và những tranh cãi quanh chuyện giáo dục

Chào đời với dị tật khe hở môi và vòm miệng bẩm sinh, Lý Yên từ nhỏ đã sống dưới ánh đèn của truyền thông.

Sau khi cha mẹ ly hôn, cô chủ yếu sống cùng cha. Khi bước vào tuổi thiếu niên, Lý Yên được gia đình tạo điều kiện sang Thụy Sĩ học nội trú tại Collège Alpin Beau Soleil danh giá. Hiện tại, ở tuổi 20, cô đang theo học ngành Minh họa tại Goldsmiths, Đại học London (Anh), hoàn toàn đứng ngoài con đường nghệ thuật biểu diễn của cha mẹ để theo đuổi đam mê riêng.

Thế nhưng, đằng sau sự tự lập ấy lại là một cuộc sống nhung lụa từng tốn không ít giấy mực của báo chí.

Đã không ít lần, cái tên Lý Yên gắn liền với những ồn ào về lối sống. Năm 13 tuổi, cô từng gây xôn xao khi lộ ảnh xuất hiện tại hộp đêm, hay thông tin mua sắm hết 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ cùng hội bạn rich kid. Đến năm 16 tuổi, những bức ảnh diện trang phục bikini gợi cảm được đăng tải công khai trên mạng xã hội tục làm dư luận xôn xao. Hình ảnh cô gái trẻ phì phèo thuốc lá lại một lần nữa khiến công chúng xôn xao.

Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có phải sự cưng chiều và triết lý giáo dục của gia đình đã vô tình biến thành sự dễ dãi, thiếu kiểm soát?

Thực tế, dù không hoạt động trong giới giải trí, Lý Yên luôn là cái tên được chú ý. (Ảnh: Sina)

Vương Phi vốn nổi tiếng với tư tưởng phóng khoáng. "Thiên hậu" chưa từng gò ép con vào bất kỳ khuôn mẫu nào mà luôn nhắn nhủ: "Quan trọng là con phải sống thật với chính mình, không cần bận tâm đến lời đàm tiếu". Trong khi đó, Lý Á Bằng lại được mệnh danh là "ông bố quốc dân" vì luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi nguyện vọng của con gái.

Chính góc nhìn giáo dục này tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều:

Phe chỉ trích cho rằng: Ranh giới giữa "tôn trọng tự do cá nhân" và "buông lỏng kỷ luật" rất mong mỏng. Trẻ cần sự khích lệ để tự lập, nhưng vẫn rất cần những khuôn khổ mực thước để định hình nhân cách. Việc để con liên tục vướng phải thói quen xấu hay phong cách quá đà từ quá sớm có thể gây tác động tiêu cực đến hình ảnh của chính cô lẫn gia đình.

Phe cảm thông lại nhận định: Công chúng đang quá khắt khe với một thiếu nữ. Lý Yên cũng chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi đang trong giai đoạn nổi loạn, hiếu kỳ và muốn trải nghiệm. Một khoảnh khắc hút thuốc hay thói quen mua sắm không đủ để dán nhãn phẩm chất hay kết luận về sự "sa ngã" của một con người.

Dù đứng ở phe nào, câu chuyện Lý Yên vẫn phơi bày một vấn đề muôn thuở trong giáo dục gia đình: khi cha mẹ chọn "tôn trọng" con hết mức, liệu có nguy cơ vô tình buông tay, để con trượt khỏi những giá trị nền tảng? Đây là bài học không chỉ dành cho người nổi tiếng, mà cho tất cả những bậc phụ huynh đang loay hoay tìm sự cân bằng giữa yêu thương, kỷ luật và tự do.

Theo Sina