Tình trạng hiện tại của ViruSs

ViruSs ( tên thật Đặng Tiến Hoàng, SN 1988) là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ YouTuber, streamer cho đến nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, kinh doanh.

Tuy sự nghiệp gặt hái nhiều thành công nhưng chuyện đời tư, tình cảm của ViruSs lại gây ra không ít những lùm xùm trên MXH. Gần đây nhất vào tháng 3 vừa qua, ViruSs khiến cả cõi mạng tranh cãi bởi những ồn ào, livestream đấu tố về chuyện tình cảm. Điều này tạo ra khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp cá nhân của ViruSs. Ngày 29/3, ViruSs lên clip xin lỗi và thông báo là buổi livestream cuối cùng nói về chuyện tình cảm của mình. Sau đó, anh trở lại với công việc bình thường.

Drama tình ái của ViruSs từng "làm phiền" mạng xã hội

Đến hiện tại, sau khoảng 7 tháng xảy ra ồn ào, cuộc sống của ViruSs có không ít những thay đổi.

Anh tạm dừng đăng cập nhất mới trên Facebook cá nhân, xoá toàn bộ bài đăng cũ liên quan đến chuyện tình cảm. Bài đăng hiển thị gần nhất trên Facebook của ViruSs đã từ ngày 7/3.

Nền tảng mà ViruSs vẫn hoạt động đều đặn nhất là YouTube với các video reaction. Nam streamer vẫn đều đặn ra clip reaction các sản phẩm âm nhạc mới, chương trình gameshow hot,... Mới đây nhất, anh chia sẻ clip nhận xét về phần trình diễn của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, lượng người tương tác giảm hẳn so với trước đây, nam streamer đã không còn nhận được sự đón nhận từ cộng đồng mạng.

Cập nhật mới nhất của ViruSs là video reaction trên kênh YouTube của mình

Tương tự, ViruSs cũng phân phối các clip reaction lên nền tảng TikTok. Tuy nhiên cũng đã gần 1 tuần nay anh chưa có thêm bài đăng mới khiến không ít người tràn vào bình luận thắc mắc, hỏi thăm.

Ngoài ra, ViruSs thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống trên trang Instagram của mình. Cách đây vài ngày, anh khoe sản phẩm âm nhạc mới kèm dòng trạng thái: “Gửi em”. Trước đó, ViruSs đăng 2 đoạn clip tập trung làm nhạc, sống trong phòng thu.

Song, diện mạo của anh chàng cũng được nhận xét là có phần thay đổi. Nhiều người bày tỏ nhìn ViruSs gầy hơn trước, tâm trạng trông cũng uể oải, mệt mỏi.

Cách đây vài ngày, ViruSs cập nhật Instagram kèm trạng thái: "Gửi em"

Diện mạo gần đây của ViruSs

Có thể nói so với trước đây, ViruSs có phần kín tiếng hơn. Anh dành thời gian nhiều cho công việc sáng tác, sản xuất âm nhạc, không cập nhật thêm về các công việc liên quan đến kinh doanh. Về cuộc sống đời tư, ViruSs lại càng giữ kín, không có bất kỳ động thái nào mới.

Với những ai theo dõi ViruSs từ lâu đều biết anh từng có khoảng thời gian nổi đình đám khi gắn với “Tứ hoàng streamer” cùng PewPew, Độ Mixi và Xemesis. Sự nghiệp khi lấn sân sang âm nhạc của ViruSs cũng thành công không kém. Anh sở hữu nhiều bản hit, kết hợp với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Đồng thời, ViruSs thường xuyên xuất hiện trong các video reaction, chia sẻ góc nhìn chuyên môn về những sản phẩm âm nhạc mới.

Ngoài vai trò streamer, nhạc sĩ, ViruSs còn là chủ tịch, giám đốc nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thương mại, giải trí… Về đời tư, ViruSs từng có những mối tình được công chúng chú ý. Tuy nhiên, điểm chung là hầu hết đều khép lại trong nhiều ồn ào và bàn tán.