Chuyện tình của cặp đôi "trâm anh thế phiệt" hiếm có trong giới thượng lưu Việt

Một trong những đám cưới được quan tâm nhất lúc này là hỷ sự của thiếu gia Phan Hoàng - con trai út nhà Saigon Square và Khánh Linh (còn gọi là Ruby Nguyễn) - ái nữ một tập đoàn BĐS nổi tiếng. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ vu quy vào ngày 16/10.

Trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi đã có nhiều năm hẹn hò, công khai hình ảnh và dành những lời ngọt ngào dành cho đối phương.

Khánh Linh và Phan Hoàng

Tháng 9/2022, Phan Hoàng từng đăng ảnh chibi của mình và bạn gái. Tuy nhiên ở thời điểm này cặp đôi chưa có nhiều chia sẻ hay hình ảnh nào rõ ràng.

Đến ngày 1/1/2023, Phan Hoàng đăng ảnh tình cảm cùng bạn gái và viết ngắn gọn: “Happy New Year”. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cặp đôi, ai nấy đều biết rằng đôi trai tài gái giỏi đang hạnh phúc vô cùng.

Khoảnh khắc công khai đầu tiên của cặp đôi

Ngoài ra, cư dân mạng cũng cho rằng cặp đôi đã hẹn hò được một thời gian dài trước khi công khai. Bởi lẽ Primmy Trương - vợ Phan Thành đã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cùng Ruby Nguyễn. Cả 2 tiểu thư thoải mái check-in khi đi ăn, đi chơi cùng nhau, cho thấy mối quan hệ đã khăng khít từ lâu.

Đúng 1 năm sau - ngày 1/1/2024, Phan Hoàng tiếp tục đăng ảnh cùng bạn gái. Lần này thiếu gia không úp mở nữa mà đăng ảnh chính diện, để lộ diện mạo bạn gái. Thời điểm đó, khí chất sang chảnh, ngũ quan hài hoà toát lên nét dịu dàng của Khánh Linh khiến dân tình phải trầm trồ.

Hình ảnh chính diện của Khánh Linh được Phan Hoàng chia sẻ vào đầu năm 2024

Không lâu sau đó - tháng 2/2024, Khánh Linh cũng chính thức “ra mắt” bạn trai trên tài khoản Instagram tick xanh của mình. Trong những hình ảnh trước đó, cô nàng thường chọn góc nghiêng hoặc chụp từ phía sau của người yêu.

Cùng thời điểm, Hoàng Việt - anh trai Khánh Linh đăng ảnh cùng với Phan Hoàng. Tại đây cả hai cười nói vui vẻ khi đứng trò chuyện cùng với một vài người quen, cho thấy mối quan hệ gắn bó.

2 thiếu gia Hoàng Việt và Phan Hoàng trò chuyện vui vẻ với mọi người tại sự kiện của tập đoàn BĐS

Khoảng 1 năm sau - Valentine 2025, Khánh Linh “xả suộc” yêu đương là clip được ghép bằng loạt ảnh ngọt ngào, đáng yêu của cặp đôi. Cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống, đi du lịch, đón năm mới,... Bên nhau, cặp đôi vui vẻ, rạng rỡ thấy rõ. Cũng như nhiều cặp đôi khác Ruby Nguyễn và Phan Hoàng diện đồ đôi, chụp hình couple thể hiện tình cảm bằng những cái nắm tay, ôm, hôn,...

Đính kèm với clip là những dòng văn về tình yêu được trích trong cuốn sách The Chaos of Stars của tác giả Kiersten White: “I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you” (Tạm dịch: “Em sẽ chọn anh, trong hàng trăm kiếp người, trong hàng trăm thế giới, trong bất kỳ phiên bản thực tại nào, em cũng sẽ tìm thấy anh và em sẽ chọn anh”).

Cùng lúc này, trên Facebook cá nhân, thiếu gia Phan Hoàng cũng đăng tải bức hình ảnh ngọt của cả hai cùng lời nhạc ca khúc “Nơi này có anh” của Sơn Tùng M-TP.

Clip kỷ niệm Valentine của Khánh Linh - Phan Hoàng

Vào ngày 16/10 này, Khánh Linh và Phan Hoàng tổ chức lễ vu quy, sau khoảng 3 năm công khai mối quan hệ. Trước đó cặp đôi đã đi chụp ảnh cưới ở Huế.

Một góc decor lễ vu quy của Phan Hoàng được Primmy Trương hé lộ

Trong suốt thời gian yêu đương, Phan Hoàng và Khánh Linh nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ gia đình 2 bên. Cả hai thường xuất hiện trong các sự kiện riêng tư lễ Tết cũng như hoạt động kinh doanh của gia đình đối phương.

Tại các sự kiện này thường có sự xuất hiện của bố mẹ và anh trai Khánh Linh, Phan Thành - Primmy Trương. Cặp đôi cũng có tương tác vui vẻ, thoải mái với mọi người trong nhà.

Một số lần gặp gỡ của gia đình 2 bên

Primmy Trương và Khánh Linh cực kỳ thân thiết

