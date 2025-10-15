Tình hình Tống Đông Khuê hiện tại

Bắt đầu được biết đến từ chương trình Người Ấy Là Ai mùa 3, Tống Đông Khuê (SN 1999) nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Thời điểm đó, anh này giới thiệu mình độc thân, là CEO công ty truyền thông, sở hữu nhiều thú vui xa xỉ và có cuộc sống giàu có.

Tuy nhiên thời gian gần đây, cuộc sống của Tống Đông Khuê có nhiều sự thay đổi. Nam CEO trở nên kín tiếng hơn, chuyển toàn bộ trạng thái hoạt động trên các nền tảng MXH như Facebook, Instagram về chế độ riêng tư. Tống Đông Khuê chủ yếu chỉ cập nhật cuộc sống với bạn bè nhưng cũng rất hạn chế. Anh thỉnh thoảng đăng tải một số hình ảnh đi làm việc liên quan đến sản xuất, quay phim hoặc đi tập thể dục, chạy bộ với bạn.

Tống Đông Khuê đăng story đi chạy cùng bạn bè

Nam CEO kín tiếng hơn trên mạng xã hội, các trang cá nhân đều để chế độ riêng tư

Đáng chú ý hơn vào tháng 8 vừa qua, fanpage Vietnam Drift Club thuộc sở hữu của Tống Đông Khuê bất ngờ đăng tải bài viết thông báo đóng cửa. Theo đó, Vietnam Drift Club chính thức dừng hoạt động sau 3 năm. Trong bài đăng này, admin fanpage cũng gửi lời cảm ơn đến đối tác, nhà tài trợ và khán giả đã đồng hành trong nhiều sự kiện lớn nhỏ dành cho ô tô, xe máy.

Được biết, trên trang cá nhân, Tống Đông Khuê để thông tin mình là người sáng lập South East Entertainment - công ty sản xuất phim và Vietnam Drift Club - CLB dành cho những người đam mê drift xe.

Trước đó, nội dung được Tống Đông Khuê chia sẻ cũng chỉ chủ yếu tập trung vào 2 hoạt động chính là đam mê drift xe và quay phim.

Sân chơi dành cho người đam mê drift xe mà Tống Đông Khuê mở ra - Vietnam Drift Club thông báo dừng hoạt động



Theo tìm hiểu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tống Đông Khuê đang là người đại diện theo pháp luật cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tống Đông Khuê. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 27/09/2022, có địa chỉ tại TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) với ngành nghề kinh doanh chính là Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Chi tiết: Tổ chức sự kiện).

Trước đây, nam CEO thường cập nhật cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là niềm đam mê xe cộ. Ngoài việc chia sẻ những chiếc xe đắt đỏ, Tống Đông Khuê còn theo đuổi bộ môn drift xe thể thao, tập luyện và tham gia các giải đấu. Anh chàng cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt quen thuộc với cư dân mạng như Matt Liu, Cường Đô La,... vì có chung sở thích như xe cộ, golf.

Song từ khi vướng những nghi vấn trục trặc tình cảm, nam CEO ngày càng trở nên kín tiếng hơn. Trên các nền tảng MXH của mình, các thông tin liên quan đến đời tư, tình cảm, Tống Đông Khuê hoàn toàn không đề cập.