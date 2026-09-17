Tình trạng 5 nạn nhân sống sót trong vụ cháy nhà ở TP.HCM: Bé trai 14 tuổi bỏng nặng 45% diện tích cơ thể

Vụ hỏa hoạn giữa đêm tại căn nhà trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn) cướp đi sinh mạng của 2 người, 5 nạn nhân may mắn thoát nạn phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, các bệnh nhân đều bị bỏng da từ 10% đến 45% kèm theo bỏng hô hấp, đang được các bác sĩ tại Bệnh viện nỗ lực điều trị chuyên sâu.

Liên quan đến vụ "Cháy nhà ở TP.HCM khiến 2 người chết, 5 người bị thương" như đã thông tin, ngày 17/9, Công an phường Chợ Lớn đang cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy khiến cho cụ bà N.T.G. (95 tuổi) và người cháu dâu (35 tuổi) tử vong. Ngoài ra, vụ cháy còn làm 5 nạn nhân bị bỏng nhập viện cấp cứu điều trị ở Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Các nạn nhân bỏng da từ 10% đến 45% diện tích cơ thể.





Trong số các nạn nhân có bà N. (66 tuổi) đang điều trị ở Khoa bỏng Bệnh viện Trưng Vương. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy gồm: anh N.Q.V.T. (43 tuổi), em N.P.T. (15 tuổi), em N.Q.T. (14 tuổi), chị N.T. (38 tuổi). Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu tiến hành hỗ trợ hô hấp, truyền dịch và kháng sinh, đồng thời nội soi phế quản cho các bệnh nhân.

Các bệnh nhân đều bị bỏng da từ 10% đến 45% kèm theo bỏng hô hấp, đang được các bác sĩ tại Bệnh viện nỗ lực điều trị chuyên sâu. (Ảnh: BV)

Trong đó, bệnh nhân N.Q.V.T nhập viện trong tình trạng tỉnh, đừ, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng da rải rác toàn thân độ 2 khoảng 30%, kèm theo bỏng hô hấp. Sau khi cấp cứu, anh T. được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực khu B.

Bệnh nhân N.P.T. nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1 và 2 rải rác 10% cơ thể kèm theo bỏng hô hấp. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu khu D.

Trong khi đó, bệnh nhân N.Q.T. bị bỏng độ 2 và 3 khoảng 45% cơ thể, khắp vùng mặt, ngực bụng, tay chân, kèm theo bỏng hô hấp. Bệnh nhân N.T. bị bỏng da độ 1 và 2 khoảng 15% cơ thể, kèm theo bỏng hô hấp.

(Ảnh: BV)

Sau khi xử trí cấp cứu, bệnh nhân N.T. và N.Q.T. được chuyển đến khoa Bỏng (Phẫu thuật tạo hình) để điều trị chuyên sâu. Hiện, các bác sĩ đang nỗ lực theo dõi sát tình hình các bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 1h23 cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà trong con hẻm đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP.HCM). Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở tầng trệt căn nhà.

(Ảnh: BV)

Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt triển khai việc chữa cháy, cứu người mắc kẹt. Cảnh sát dùng búa đập tường tạo khoảng trống thoát khói, đồng thời kéo vòi rồng phun nước qua vị trí này để dập lửa cứu người mắc kẹt.

Ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. 5 người trong nhà bị bỏng được ra ngoài. Cụ bà G. và người cháu dâu mắc kẹt bên trong tử vong.

Vụ cháy còn khiến nhiều đồ đạc, vật dụng trong căn nhà bị cháy hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 150m2.