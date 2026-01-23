Tình mới được ví như Kim Ji Won của Kim Seon Ho: Dát đồ hiệu từ đầu đến chân nhưng chưa sang được

Go Yoon Jung đang là cái tên phủ sóng mạnh mẽ màn ảnh nhỏ với Tác phẩm mới cùng Kim Seon Ho giúp "nữ thần thẩm mỹ" một lần nữa trở lại đường đua nhan sắc. Gương mặt được ca tụng là chuẩn mực cái đẹp thế hệ mới, cộng hưởng cùng những khung hình được trau chuốt kỹ lưỡng, khiến mỗi lần cô xuất hiện đều dễ dàng viral. Về phần nhìn của bộ phim cũng được đầu tư không hề đơn giản, đặc biệt là thời trang của nữ chính, khi trải dài từ các thiết kế bình dân đến hàng hiệu cao cấp. Trong đó không thể không nhắc đến sự hiện diện đậm nét của Chanel - thương hiệu mà Go Yoon Jung đang giữ vai trò đại sứ.

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ hơn vào những thước phim đẹp như mơ của Can This Love Be Translated? , phong cách thời trang của nữ chính Cha Mu Hee lại không phải lúc nào cũng "thuận mắt". Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng được xây dựng, vẫn có không ít khoảnh khắc cô gây lấn cấn, thậm chí khiến nhân vật chưa thể hoàn toàn bật sáng như kỳ vọng về một Hong Hae In thứ hai của màn ảnh Hàn.

Ảnh netflixkr

Ở một phân cảnh buổi tối mang không khí sang trọng, Go Yoon Jung xuất hiện trong chiếc váy mini đính sequin phối cùng blazer oversized, hoàn thiện bằng đôi Roger Vivier Viv' Choc platform sandals nổi bật. Đây là một công thức an toàn và phổ biến, đặc biệt phù hợp với bối cảnh tiệc tối. Tuy nhiên, phom blazer rộng và dài vô tình khiến đôi chân nữ chính ngắn đi trông thấy, trong khi chiếc váy ngắn lửng lơ làm phần đùi trông to hơn bình thường.

Ảnh Netflix

Tương tự, với set đồ dưới đây, phom áo khoác rộng, dài ngang hông kết hợp với quần jeans ống đứng cùng boots cao cổ màu sẫm đã dẫn đến phần chân trông ngắn hơn so với thực tế. Đặc biệt trong các góc máy toàn thân, sự phân mảng màu sắc này làm tỷ lệ cơ thể bị chia nhỏ, thiếu sự liền mạch. Giá như stylist tinh chỉnh độ dài áo khoác sang dáng cropped hoặc lựa chọn boots cổ thấp, tạo hình này hoàn toàn có thể giữ được tinh thần phóng khoáng mà vẫn tôn dáng, hỗ trợ cho chiều cao không quá lợi thế của Go Yoon Jung.

Ảnh Netflix

Với khung hình mở đầu phim ở một bối cảnh lãng mạn, chiếc váy lụa xanh của Avouavou vốn đã đủ bay bổng và tôn khí chất nữ chính. Thế nhưng việc cố nhồi nhét chi tiết ruy băng quấn cổ lại vô tình thừa mứa, khiến tổng thể trở nên nặng nề hơn mức cần thiết, làm gián đoạn độ thoáng và sự mềm mại của thiết kế mà tạo hình này đáng ra đã có thể trọn vẹn hơn.

Ảnh Netflix

Với cương vị là một sao nữ đang lên, Cha Mu Hee của Go Yoon Jung lại bỏ lỡ khoảnh khắc toả sáng cùng với thời trang sân bay. Ở tạo hình này, cô diện áo blouse voan màu hồng phấn tay bèo, phối cùng quần jeans ôm - một combo an toàn nhưng lại khá cũ kỹ. Phom áo nhiều chi tiết cộng thêm quần ôm khiến tổng thể trông hơi quê, thiếu sự sắc sảo và khí chất ngôi sao. Với bối cảnh năm 2026, set đồ này vô tình gợi nhớ đến thời trang những năm 2010, khi bèo nhún và skinny jeans từng rất phổ biến.

Ảnh Netflix

Ở set đồ này, chiếc áo họa tiết hoa sen lại trở thành lựa chọn khá khó hiểu. Phom dáng và màu sắc của item nói trên vốn không có gì quá đặc sắc, khi cộng thêm họa tiết hoa sen mang hơi hướng cổ điển khiến tổng thể trông sến sẩm, không thật sự ăn nhập với hình ảnh một nữ chính hiện đại. Giá như stylist chọn một thiết kế tối giản hơn, hiệu ứng thị giác có lẽ sẽ gọn gàng và thuyết phục.

Ảnh Netflix

Set đồ Chanel vải tweed vốn đã khá nặng, lại thêm họa tiết dày đặc và gam hồng nổi, khiến tổng thể trở nên "quá tải" so với vóc dáng mảnh mai của Go Yoon Jung. Trên sàn diễn, Chanel từng xử lý thiết kế này nhẹ và phóng khoáng hơn bằng cách mở cúc, tạo độ thoáng cho phần cổ. Tuy nhiên khi đưa vào phim, kiểu tóc búi gọn cùng vòng cổ ngọc trai nhiều lớp lại vô tình khiến phần cổ của Go Yoon Jung trông ngắn đi, gương mặt như bị "tăng size", làm nữ chính già dặn hơn tuổi. Giá như stylist tiết chế phụ kiện và thả lỏng phần styling, bộ tweed này đã có thể giữ được tinh thần thanh lịch đặc trưng của Chanel thay vì tạo cảm giác nặng nề.

Ảnh Netflix

So với những outfit trước, set váy xanh của Self-Portrait trong phân cảnh này khá tôn dáng và cân đối, giúp Go Yoon Jung trông thanh thoát và nhẹ mắt. Tuy nhiên, việc tiết chế quá mức phụ kiện lại khiến tổng thể hơi hiền và thiếu điểm nhấn. Khi đã để trống phần cổ, giá như stylist chú ý sang đôi bàn tay trống trải của nữ chính để điểm thêm vào đó vài chiếc nhẫn bản nhỏ, cũng sẽ góp phần giúp outfit bớt "lạc lõng" và an toàn quá mức giữa khung hình.

Ảnh Netflix

Cùng là một set đồ Chanel và layout tóc đuôi ngựa cột cao, nhưng khi đặt cạnh khí chất của Go Yoon Jung tại sự kiện Chanel ngoài đời thật (phải), phiên bản trong phim (trái) lại đuối sức thấy rõ. Phom dáng trang phục khá rộng, cộng với kiểu tóc chưa được trau chuốt kỹ khiến tổng thể trở nên an toàn và hiền hơn, vô tình làm lu mờ vẻ sắc sảo vốn có của nữ diễn viên.