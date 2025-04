Tinh hoa hội tụ tại event Dior: Jisoo xinh hack tuổi đụng độ Han So Hee, Mingyu và 1 nam thần hơn cả bảnh

Chiều ngày 18/4, sự kiện khai mạc triển lãm "DESIGNER OF DREAMS" của Dior Hàn Quốc đã chính thức diễn ra tại Seoul. Đã rất lâu rồi công chúng và giới mộ điệu thời trang mới được chứng kiến một đại hội nhan sắc đúng nghĩa quy tụ những ngôi sao hàng đầu của nhà mốt nước Pháp bao gồm các Đại sứ: Jisoo (BLACKPINK), Mingyu (SEVENTEEN), Han So Hee, Nam Joo Hyuk, Kim Yuna, TXT và dàn khách mời đông đảo như: Park Solomon, Narin (MEOVV), Kim Minju...

Dàn sao tham dự sự kiện Dior ngày 18/4 (Nguồn tổng hợp).

Luôn là tâm điểm của mọi sự kiện - công chúa Dior, Jisoo không có điểm trừ với vẻ đẹp trong vắt. Từ màn xuất hiện xuất sắc tại Paris Fashion Week Fall/Winter hồi đầu tháng 3 năm nay, Jisoo tiếp tục chứng minh cô và Dior ngày càng hòa hợp đặc biệt là khi lựa chọn những thiết kế đơn sắc. Chiếc mini dress all-black ngày hôm nay là một ví dụ, Jisoo tỏa ra cốt cách của một tiểu thư Dior không thể khước từ. Bên cạnh đó, cũng phải tấm tắc dành lời khen cho kiểu tóc và makeup look cực nền nã đã giúp Jisoo trở về những năm đầu của tuổi 20.

Người đồng hành cùng Jisoo trong fashion show tại Pháp vừa qua - Mingyu đang là "Dior Boy" hot nhất ở thời điểm hiện tại. Nam Đại sứ cực điển trai luôn toát ra nét nam tính, đầy bí ẩn khiến người hâm mộ phát cuồng. Với tạo hình hôm nay, Mingyu chọn điểm nhấn là chiếc kính Dior làm tăng thêm vẻ trưởng thành, lịch lãm.

Tại đây, hai nhân vật đầy sức ảnh hưởng của nhà mốt Pháp cũng vô tình có khoảnh khắc tương tác đáng yêu. Mingyu và Jisoo đều lịch sử cúi người chào hỏi và nhường đường cho đối phương khi chạm mặt. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi xuất hiện trên MXH lập tức được netizen chia sẻ không ngừng.

(Nguồn X).

Trước Mingyu, Nam Joo Hyuk là chàng Đại sứ được Dior hết mực say mê, thương hiệu nước Pháp từng sẵn sàng chờ đợi nam diễn viên hoàn thành nghĩa vụ để tiếp tục vai trò. Đổi lại Nam Joo Hyuk cũng hết lòng vì thương hiệu, lịch trình đầu tiên sau khi xuất ngũ của anh chính là fashion show của Dior tại Pháp. Lần góp mặt hôm nay nam diễn viên chiêu đãi dân tình một visual hơn cả bảnh, hoàn hảo không tì vết, chẳng trách từ vị trí Đại sứ mảng Beauty, ngày đó Dior đã quyết định thăng cấp cho nam thần 25,21.

Nhân vật đủ sức là đối thủ xứng tầm với Jisoo không ai khác chính là Han So Hee, bỏ qua những lần bị chê trách vì makeup look độc đáo mà cũng mắc lỗi không kém. Han So Hee khi trở về với phiên bản đơn giản, thanh lịch và sang trọng đã giúp visual vốn đã hoàn mỹ của mình thăng hạng vượt bậc. Nếu như Jisoo là mảnh ghép màu đen thì Han So Hee là người dẫn đầu, đại diện cho team dresscode trắng của sự kiện. Nữ diễn viên vẫn là công chúa băng giá, chẳng nở nụ cười dù visual hôm nay đẹp nức nở.





Nữ hoàng trượt băng Kim Yuna sau bao năm vẫn luôn giữ được nét tinh tế, quý phái và lắng đọng. Hôm nay cô chọn chiếc midi dress đơn sắc sang trọng kết hợp cùng trang sức vàng gold làm điểm nhấn.





Nhóm nhạc đầu tiên được Dior tuyên Đại sứ - TXT cũng xuất hiện đầy đủ với đội hình 5 người. Các thành viên phân chia nhau 3 tông màu dresscode của sự kiện, tạo thành bức tranh visual hoàn hảo mà cựu GĐNT Kim Jones từng nhận xét là "thể hiện sự độc đáo, vừa cổ điển vừa hiện đại của Dior".

Dior cũng rất rộng tay chiêu mộ dàn khách mời đáng chú ý không kém, tân bình MEOVV - Narin cho thấy một hình ảnh mới vô cùng cá tính và thời thượng của thương hiệu Pháp với một outfit thú vị. Những thành viên cùng nhóm như Gawon đã thành công chốt hạ Prada hay Ella cũng gây ấn tượng mạnh ở show Miu Miu gần nhất, với vẻ đẹp và thần thái hiện tại Narin được dự đoán cũng sẽ có một tương lai tiềm năng trên mảnh đất thời trang.

Kim Minju lần này cũng có một màn lộ diện "đại thắng". Góp mặt giữa dàn sao với visual ngập lối, cựu thành viên IZ*ONE vẫn đủ sức tỏa sáng, trỏ thành một trong những sao nữ nổi bật nhất event, phần lớn nhờ vào bộ trang phục nịnh mắt.

Nhiều lần góp mặt trong các sự kiện lớn nhỏ của Dior Hàn Quốc, nhưng có lẽ đây là lần đầu Park Solomon mang đến một tạo hình tối giản đến vậy. Bù lại, gương mặt nam tính, cực sáng của nam diễn viên sinh năm 1999 vẫn không thể khiến anh trở nên nhạt nhòa.