Tình hình hiện tại của BLACKPINK

Tháng 10/2023, BLACKPINK chính thức kết thúc hành trình 1 năm cùng chuyến lưu diễn toàn cầu - Born Pink. World Tour thứ hai trong sự nghiệp cũng đánh dấu thành công bứt phá của 4 cô gái YG, khẳng định vị thế ngôi sao giải trí toàn cầu. Ở trên đỉnh sự nghiệp, BLACKPINK và công ty chủ quản đối diện với một vấn đề lớn: kỳ hạn tái ký.

Dù nhóm đã kỷ niệm 7 năm thành lập vào ngày 8/8 vừa qua thì cho đến hiện tại, vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cập nhật mới nhất khiến cộng đồng fan "đứng ngồi không yên" khi truyền thông Hàn đưa ra khả năng nếu các thành viên không tái ký, BLACKPINK sẽ không thể sử dụng tên nhóm.

Đỉnh cao sự nghiệp ở năm thứ 7 hoạt động

Bỏ qua những lo ngại xung quanh tương lai của BLACKPINK, mới đây nhóm nhạc nữ toàn cầu lại "phá đảo" truyền thông với kỷ lục mới nhất cho World Tour Born Pink. Touring Data đã đưa ra thống kê chính xác cho 56/66 show thuộc Born Pink, theo đó, đây là chuyến lưu diễn lớn nhất và có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nhóm nhạc nữ. Trước đó, chỉ với số liệu của 26 show, BLACKPINK đã vượt Spice Girls để mang về kỷ lục nói trên.

Với 55/66 show, doanh thu của Born Pink chạm mốc 260 triệu đô, đây là chuyến lưu diễn lớn nhất và có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nhóm nhạc nữ

Mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ với thông tin này. Cụ thể với 55/66 show, doanh thu của Born Pink chạm mốc 260 triệu đô. Không chỉ tạo nên cột mốc của một nhóm nữ, BLACKPINK còn vượt BTS để trở thành nghệ sĩ châu Á sở hữu tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử. Kỷ lục từng thuộc về Love Yourself: Speak Yourself Tour năm 2019, với 246 triệu đô. Born Pink đi qua 24 quốc gia, đón hơn 2,11 triệu fan, BLACKPINK "mở khóá" các SVĐ hàng đầu thế giới như Met Life (NewYork), Stade de France (Paris),...

Dù không comeback nhưng BLACKPINK vẫn thành công chiến thắng 2 hạng mục "Nhóm nhạc của năm" và "Biên đạo xuất sắc nhất" tại VMAs 2023

Năm nay dù bận chạy show và không comeback, nhưng BLACKPINK vẫn thành công chiến thắng 2 hạng mục Nhóm nhạc của năm và Biên đạo xuất sắc nhất tại VMAs 2023, một trong bốn lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ. BLACKPINk chính là nhóm nhạc nữ châu Á đầu tiên, girlgroup thứ hai giành được giải thưởng này sau 24 năm kể từ TLC năm 1999. Và đặc biệt, mốc son rực rỡ nhất phải kể đến chính là vị trí headliner Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, BLACKPINK còn diễn chính tại BST Hyde Park - nơi Justin Bieber, Taylor Swift, Adele, Post Malone, Kendrick Lamar... từng tham gia.

Những thành tích quốc tế của BLACKPINK đặt ra tiền lệ khó phá vỡ cho nhóm nữ, đặc biệt là Kpop

Điều khiến khán giả thán phục là tất cả những điều này đã được thực hiện chỉ trong 1 năm dù nhóm đã bước sang năm thứ 7 hoạt động. Những thành tích quốc tế của BLACKPINK đặt ra tiền lệ khó phá vỡ cho nhóm nữ, đặc biệt là Kpop.

Thành tích solo nổi bật

Không chỉ bùng nổ thành tích nhóm, năm 2023 còn là năm đại thành công của chị cả Jisoo với màn ra mắt solo đạt độ lan toả toàn cầu. Flower của Jisoo đạt hạng #1 doanh số album tuần đầu của ca sĩ solo nữ. Một điều thú vị là thành tích này được chuyển giao giữa các thành viên BLACKPINK: Lisa phá kỷ lục của Rosé, còn Jisoo phá kỷ lục của Lisa. Ca khúc Flower đứng hạng #1 stream debut trên Spotify đối với solo nữ Kpop trong năm 2023, #2 Melon Weekly. Vũ đạo nở hoa còn là xu hướng mạng xã hội trong suốt nhiều tháng.

Năm 2023 đánh dấu màn ra mắt solo đạt độ lan toả toàn cầu của chị cả Jisoo

Kết thúc tour Born Pink, Jennie chính thức cho ra mắt ca khúc đồng hành cùng cô suốt 66 show: You & Me. Dù là bài hát cũ, mục đích tặng fan và không quảng bá nhưng thành tích solo của Jennie vẫn thuộc hàng top. Jennie khẳng định lại vị thế "it girl số 1 Hàn Quốc" bởi khả năng tạo trend, từ giai điệu, tới vũ đạo và đặc biệt là tạo hình balletcore đã trở thành cơn sốt giới mộ điệu.

Jennie phát hành "You & Me" dù là bài hát cũ, mục đích tặng fan và không quảng bá nhưng thành tích vẫn thuộc hàng top

Về thành tích nhạc số, ca khúc You & Me khiến người ta ngỡ ngàng bởi thứ hạng không ngờ: #1 Melon Hot 10, #1 iTunes 61 quốc gia, #19 top song iTunes toàn cầu, lọt bảng xếp hạng chính thức của Anh Quốc. Jennie hiện đang chuẩn bị cho album cá nhân đầu tay, thông tin này khiến người hâm mộ hào hứng hơn bao giờ hết.

Jennie hiện đang chuẩn bị cho album cá nhân đầu tay

Với đỉnh cao hiện tại, các BLINK trông đợi vào việc BLACKPINK sẽ tiếp tục đồng hành để chinh phục những cột mốc mới. Nhưng tình hình tái ký rối ren đã khiến fan không thể yên tâm. Nhưng có một điều có thể dự đoán trước, chính là tên tuổi cá nhân của mỗi thành viên đều rất nổi bật và có định hướng quốc tế rõ ràng. Trong trường hợp xấu nhất là nhóm không tái ký, 4 cô gái vẫn sẽ tiếp tục con đường riêng của mình, với sự hậu thuẫn của cộng đồng fan đông đảo trên toàn thế giới.