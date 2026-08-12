Tình hình hiện tại của Binz và Châu Bùi

Thông tin về Binz và Châu Bùi đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Thời gian gần đây, thông tin xung quanh Binz và Châu Bùi đang nhận được nhiều sự quan tâm khi những đồn đoán về việc cả hai chia tay liên tục xuất hiện. Từ chuyện ít tương tác, hiếm khi xuất hiện cùng nhau đến thông tin Châu Bùi chuyển khỏi tổ ấm chung, mối quan hệ kéo dài nhiều năm của cả hai ngày càng được chú ý. Mới đây, trong một chia sẻ với truyền thông về quá trình thực hiện Gặp Lại, Binz bất ngờ nhắc đến Châu Bùi khi nói về cảm hứng và những thay đổi trong album.

Trong một chia sẻ với truyền thông về quá trình thực hiện Gặp Lại, Binz bất ngờ nhắc đến Châu Bùi khi nói về cảm hứng và những thay đổi trong album

Nam rapper kể rằng Châu Bùi từng nói với anh về hình tượng “Đại Lâm Mộc”. Theo lời cô, một cái cây có bộ rễ cắm rất sâu sẽ không cần phải liên tục chứng minh mình vẫn đang phát triển. Có những ngày cây rụng hết lá, nhìn bên ngoài tưởng như khô héo, nhưng phần rễ vẫn ở đó và đến mùa xuân, cây sẽ lại nở hoa.

Câu chuyện này khiến Binz liên tưởng đến chính hành trình của mình. Anh cho biết sau khi nghe Châu Bùi chia sẻ, anh đã nhìn lại cách mình thể hiện âm nhạc trong Gặp lại và quyết định thay đổi khá nhiều chi tiết. Khoảng 8 ca khúc trong album được anh chỉnh sửa lại, trong đó những phần flow phức tạp, dồn dập được tiết chế để nhường chỗ cho cách hát nhẹ nhàng, chậm rãi và tự sự hơn. Binz cũng chia sẻ rằng trước đây anh thường có xu hướng muốn đưa vào bài hát nhiều kỹ thuật, nhiều cách xử lý để thể hiện khả năng của mình. Nhưng hình ảnh “Đại Lâm Mộc” khiến anh nhận ra đôi khi không cần phải liên tục chứng minh mình đang làm được gì.

Theo lời của Binz, Châu Bùi là người khiến anh phải thay đổi 8 bài hát trong album Gặp Lại

Việc Binz nhắc đến Châu Bùi nhanh chóng được chú ý bởi nó xuất hiện đúng thời điểm chuyện tình cảm của cả hai đang liên tục bị đặt dấu hỏi. Mới đây, Binz còn đăng một đoạn clip trên trang cá nhân, vừa chơi nhạc vừa hát. Khi bắt đầu, anh quay sang hỏi: “Anh hỏi em cái này được không?”. Sau đó là một giọng nữ rất giống Châu Bùi đáp lại trước khi Binz bắt đầu hát Nếu với câu hát mở đầu về tình huống cả thế giới quay lưng với mình.

Đoạn clip hát ca khúc Nếu do Binz vừa đăng tải trên trang cá nhân

Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh cả hai đang vướng nghi vấn rạn nứt, việc giọng nói của Châu Bùi xuất hiện ngay bên cạnh Binz khiến nhiều người tiếp tục quan tâm về mối quan hệ của cả hai. Trước đó, từ tháng 2/2026, Binz và Châu Bùi đã nhiều lần vướng tin đồn chia tay. Có thời điểm cả hai gần như không xuất hiện cùng nhau, khiến những thay đổi trong cách tương tác bị đem ra bàn luận.

Từ đầu năm nay, Binz và Châu Bùi nhiều lần vướng tin đồn chia tay

Đến giữa tháng 6, nghi vấn tiếp tục bùng lên khi cả hai có những hoạt động riêng và ít chia sẻ về đối phương. Cuối tháng 7, chuyện Châu Bùi chuyển sang một không gian sống mới càng khiến tin đồn được đẩy lên cao. Trước đó, cô và Binz từng được biết đến với cuộc sống chung, vì vậy động thái này lập tức khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã thay đổi.

Binz vừa có có buổi biểu diễn cùng SpaceSpeakers tại Mỹ trong tháng 7

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cả hai vẫn có những hoạt động riêng. Binz vừa có buổi biểu diễn cùng SpaceSpeakers tại Mỹ trong tháng 7 và không xuất hiện quá nhiều trước truyền thông. Trước đó, tháng 6, anh phát hành MV Hững Hờ, ca khúc xoay quanh cảm giác bị bỏ rơi, chờ đợi và tổn thương trong tình yêu. Đáng chú ý, hình tượng “anh ta” cùng câu chuyện về một cô gái dần thay đổi sau tổn thương khiến một bộ phận khán giả liên hệ đến những đồn đoán tình cảm quanh Binz và Châu Bùi.

MV Hững Hờ với nhiều chi tiết được đồn đoán là ám chỉ mối quan hệ của Binz và Châu Bùi

Châu Bùi cũng tập trung cho công việc thời trang và các hoạt động cá nhân. Thời gian gần đây, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về không gian sống mới, từ quá trình chọn nội thất đến những khoảnh khắc đời thường. Người đẹp dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tận hưởng cuộc sống riêng và tham gia các sự kiện thời trang. Những động thái này càng được chú ý khi xuất hiện sau thông tin cô chuyển khỏi tổ ấm từng sống cùng Binz.

Thời gian gần đây Châu Bùi dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân và gặp gỡ bạn bè

Những chia sẻ mới của Binz về ảnh hưởng của Châu Bùi trong quá trình thực hiện Gặp lại, cùng đoạn clip có giọng nói được cho là của cô, tiếp tục khiến câu chuyện được chú ý và bàn tán. Trong khi người trong cuộc vẫn giữ im lặng về tình trạng mối quan hệ, từng động thái của cả hai vẫn đang được công chúng theo dõi.

Ảnh: FBNV