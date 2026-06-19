Động thái của Binz giữa nghi vấn rạn nứt với Châu Bùi, Decao bị “réo tên”

Binz nói lời xin lỗi giữa tin đồn chia tay Châu Bùi.

Binz ra mắt MV Hững Hờ

Sau gần 1 tháng phát hành album Gặp Lại, tối 18/6, Binz chính thức ra mắt MV Hững Hờ, một trong những ca khúc từng được chú ý nhiều trong album mới nhất của nam rapper. Không còn là một Binz phô trương, hào nhoáng hay ngập tràn những câu rap “thả thính” quen thuộc, Hững Hờ mở ra một không gian âm nhạc trầm hơn, nhiều khoảng lặng hơn.

Hững Hờ - Binz

Trong album Gặp Lại, Hững Hờ là ca khúc giống một lời tự vấn của Binz hơn là một bản rap tình yêu thông thường. Bài hát kể về cảm giác muộn màng của một người đàn ông khi nhìn lại những điều mình từng vô tâm bỏ lỡ trong một mối quan hệ.

Hững Hờ là bài hát kể về tâm trạng của một người đàn ông khi nhìn lại mối quan hệ đã qua và nhận ra sự vô tâm của mình từng gây tổn thương cho người khác. Ca khúc không đi theo hướng trách móc hay níu kéo, mà giống một lời tự vấn muộn màng, nơi nhân vật học cách đối diện với lỗi lầm bằng sự thấu hiểu hơn. Ca khúc Hững Hờ được xử lý trầm và tiết chế, tập trung vào nhịp kể chậm, giai điệu day dứt và cách thể hiện nhiều khoảng lặng của Binz.

Binz trong MV Hững Hờ

MV Hững Hờ tiếp tục phát triển câu chuyện bằng phần hình ảnh mang tính ẩn dụ. Xuyên suốt MV, đạo diễn sử dụng nhiều góc máy rộng và các cú máy dài để tạo cảm giác tĩnh, lạnh, qua đó nhấn mạnh trạng thái cô đơn của cô gái trong một mối quan hệ nhiều khoảng trống.

Một chi tiết đáng chú ý trong MV Hững Hờ là cách đạo diễn dùng màu sắc và hình ảnh “hai phiên bản” của nhân vật nữ để thể hiện diễn biến cảm xúc. Từ những khung hình trắng đen lạnh, MV chuyển sang các phân đoạn có màu ở những cột mốc quan trọng như khi chàng trai bước vào cuộc đời cô gái, khi cô chìm trong hạnh phúc và khi cô dần buông bỏ tổn thương cũ để bước tiếp.

Hai phiên bản màu sắc đối lập của nhân vật nữ gây chú ý

Song song đó, hình ảnh hai phiên bản của nữ chính cũng gợi cảm giác về những lát cắt khác nhau trong tình yêu với một bên là tổn thương, vỡ vụn cùng một bên là sự chấp nhận và trưởng thành. Chính cách kể này khiến MV được nhiều khán giả liên tưởng đến bối cảnh đời tư của Binz và Châu Bùi đang được quan tâm.

Loạt chi tiết trong Hững Hờ khiến netizen gọi tên Châu Bùi

Sau khi ra mắt, MV nhanh chóng nhận được sự quan tâm không chỉ vì đây là sản phẩm mới của Binz, mà còn bởi thời điểm phát hành. Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa Binz và Châu Bùi liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Cả hai vốn là cặp đôi kín tiếng, không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội, nhưng việc ít xuất hiện chung, cộng với những động thái riêng của mỗi người, vẫn khiến cư dân mạng đặt nhiều câu hỏi. Trong bối cảnh đó, MV Hững Hờ, lại xoay quanh cảm giác bị bỏ rơi và những tổn thương trong tình yêu, càng khiến câu chuyện này có thêm sự chú ý.

Sau khi ra mắt, MV nhanh chóng nhận được sự quan tâm không chỉ vì đây là sản phẩm mới của Binz, mà còn bởi thời điểm phát hành

Từ khi bản audio Hững Hờ ra mắt trong album Gặp Lại gần 1 tháng trước, phần lời và ca từ của bài hát đã bắt đầu được một bộ phận khán giả chú ý vì có nhiều chi tiết dễ gợi liên tưởng đến chuyện tình cảm. Đáng chú ý nhất là hình tượng “anh ta” xuất hiện trong bài hát là một người đàn ông được mô tả qua cảm giác hờ hững, đến muộn trong cảm xúc và khiến cô gái rơi vào trạng thái chờ đợi, không được ưu tiên. Dù ca khúc không nhắc đích danh bất kỳ ai, cách viết này vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu “anh ta” là một nhân vật hư cấu, bóng dáng của người cũ hay chính một phiên bản vô tâm của chính Binz.

Hình tượng "anh ta" trong ca khúc nhận được nhiều sự chú ý

Từ đó, một số bình luận bắt đầu liên hệ hình tượng này với Decao - mối tình cũ từng được chú ý của Châu Bùi. Trong quá khứ, Châu Bùi và Decao từng là cặp đôi nổi bật của giới thời trang, nên khi Hững Hờ nhắc đến cảm giác tổn thương, chờ đợi và sự thay đổi của người con gái sau một mối quan hệ, khán giả càng có thêm chất liệu để suy đoán.

Ở một hướng khác, cũng có ý kiến cho rằng “anh ta” có thể là cách Binz tự soi chiếu chính mình. Thay vì kể về một người thứ ba, bài hát có thể được hiểu như khoảnh khắc người đàn ông nhìn lại sự vô tâm của bản thân, nhận ra mình từng khiến đối phương chờ đợi hoặc thất vọng.

Những chi tiết trong MV và bài hát Hững Hờ khiến nhiều người suy đoán về mối quan hệ giữa Binz và Châu Bùi

Phần hình ảnh của nữ chính cũng khiến MV có thêm nhiều điểm đáng chú ý. Ở đầu MV, nhân vật xuất hiện với váy trắng, gợi cảm giác ngây thơ và hết lòng khi yêu, nhưng càng về sau, cô chuyển sang diện mạo lạnh hơn với váy đen, ly rượu, thuốc lá và ánh mắt xa cách. Cách xây dựng này có thể được hiểu như hành trình một cô gái thay đổi sau những tổn thương tình cảm.

Đặt cạnh phần lời nhắc đến “anh ta” và những đồn đoán quanh chuyện tình Binz - Châu Bùi, một bộ phận khán giả cho rằng MV đang gợi mở vòng lặp cảm xúc khá nhập nhằng. Có thể bóng dáng người cũ là nguyên nhân để lại vết thương, trong khi người đến sau lại đứng trước nỗi lo vô tình lặp lại sự hững hờ ấy.

Mối quan hệ giữa Binz và Châu Bùi tiếp tục được chú ý

Nhìn chung, MV Hững Hờ sử dụng nhiều hình ảnh có thể liên hệ đến câu chuyện tình cảm như cô gái chờ đợi, sự thay đổi của nữ chính qua từng giai đoạn và phần lời nhắc đến một người đàn ông “hững hờ”. Sau khi MV lên sóng, những chi tiết này được nhiều khán giả đặt cạnh các đồn đoán gần đây xoay quanh mối quan hệ Binz - Châu Bùi. Dù sản phẩm không nhắc trực tiếp đến nhân vật nào, nội dung ca khúc, hình ảnh MV và câu chuyện ngoài đời vẫn khiến cái tên Binz và Châu Bùi tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội.

Ành: FBNV