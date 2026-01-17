Tình hình biệt thự "tiền tỷ" của Tóc Tiên tại Đà Lạt

Như đã biết, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Tóc Tiên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu một căn biệt thự "tiền tỷ" tại Đà Lạt. Không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi mỗi khi rời xa thành phố, căn nhà này từng được nữ ca sĩ đầu tư bài bản để khai thác lưu trú, đón khách du lịch. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình hiện tại của căn biệt thự lại khiến không ít người đặt dấu hỏi.

(Ảnh: EKEhaus Đà Lạt)

Theo thông tin được chia sẻ, căn biệt thự của Tóc Tiên có tên EKEHaus, tọa lạc trên đường Nam Hồ - khu vực ngoại ô yên tĩnh của thành phố Đà Lạt. Ngay từ tên gọi, EKEHaus đã gây tò mò khi được đặt theo hình dáng bên ngoài của ngôi nhà. Nhìn từ xa, nhiều người dễ liên tưởng đến chiếc eke quen thuộc thời đi học, với những mảng khối vuông vức, góc cạnh rõ ràng. Đúng với tinh thần đó, EKEHaus được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, nhấn mạnh vào hình khối và đường nét mạnh mẽ, khác biệt so với nhiều villa mang phong cách mộng mơ thường thấy ở Đà Lạt.

Phần lớn các chi tiết bên ngoài của EKEHaus được ốp gỗ, kết hợp cùng tông màu chủ đạo nâu - trắng - xám, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa cá tính. Toàn bộ ngôi biệt thự sở hữu không gian rộng rãi với nhiều phòng ngủ, các ban công thoáng đãng và đặc biệt, trên tầng thượng còn được bố trí cả bể bơi - một điểm cộng hiếm thấy với các căn villa nằm ở khu vực đồi núi Đà Lạt.

Bên trong căn nhà, EKEHaus tiếp tục ghi điểm với thiết kế độc đáo khi sử dụng nhiều ô cửa sổ tròn, mở ra tầm nhìn hướng hồ và rừng thông. Đây cũng chính là yếu tố khiến nơi này trở thành địa điểm "sống ảo" được yêu thích của các cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn khi lựa chọn lưu trú. Không gian được bố trí hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và cảm giác gần gũi với thiên nhiên - đúng tinh thần nghỉ dưỡng mà nhiều du khách tìm kiếm khi đến Đà Lạt.

(Ảnh: Kelbin Lei)

(Ảnh: Kelbin Lei)

Được biết, EKEHaus là dự án đã được Tóc Tiên ấp ủ trong thời gian dài, với chi phí xây dựng lên tới khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời tọa lạc tại một khu vực được đánh giá là khá đắt đỏ của thành phố sương mù. Theo chia sẻ từ chính nữ ca sĩ, homestay này đã chính thức mở cửa và cho khách đặt phòng từ tháng 3/2020, từng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng cũng như giới yêu thích du lịch - kiến trúc.

Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều người bắt đầu tò mò về tình hình hiện tại của căn biệt thự này. Quan sát trên các kênh chính thức của EKEHaus, có thể thấy fanpage của homestay đã dừng cập nhật bài đăng từ tháng 1/2024, trong khi tài khoản Instagram cũng không còn hoạt động kể từ tháng 4/2023. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu EKEHaus còn tiếp tục vận hành hay đã tạm ngưng hoạt động.

(Ảnh chụp màn hình)

Dẫu vậy, khi kiểm tra trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến phổ biến như Agoda, Booking.com…, EKEHaus vẫn cho ra kết quả tìm kiếm và người dùng vẫn có thể tiến hành đặt phòng như bình thường. Điều này cho thấy căn biệt thự "tiền tỷ" của Tóc Tiên nhiều khả năng vẫn đang được khai thác lưu trú, dù không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội như trước.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, Tóc Tiên cũng không có nhữngchia sẻ mới nào liên quan đến EKEHaus. Chính sự "im lặng" này lại càng khiến căn biệt thự tại Đà Lạt trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm, tò mò về cách nữ ca sĩ duy trì và vận hành không gian nghỉ dưỡng đặc biệt này theo thời gian.