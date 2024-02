Tình địch của Park Min Young: Mặt mỗi lúc một khác khiến fan khó nhận ra nhưng "hack tuổi" đỉnh nhờ theo style Hiphop

Sự xuất hiện của nhân vật Oh Yu Ra do BoA thủ vai đã đưa diễn biến Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi sang những chuỗi drama mới. Tình địch của Ji Won (Park Min Young) không chỉ là người có gia thế mà còn có đính ước từ trước với Ji Hyuk (Na In Woo). Hơn nữa, cô gái này cũng có tính cách mạnh mẽ, không phải thuộc type người dễ đối phó.

Có thể nói, việc BoA đảm nhận vai diễn này đã khiến cộng đồng fan Kpop khá phấn khích bởi cô là một trong những cái tên "lão làng" của làng giải trí xứ kim chi. Tuy gương mặt có phần khác lạ trong qua nhiều năm nhưng về cơ bản, BoA vẫn có giao diện trẻ trung không kém nhiều hậu bối dù đã 38 tuổi.

Cùng có màu tóc và màu son na ná nữ chính nhưng nhân vật của BoA lại toát lên vẻ kênh kiệu, mưu mô đúng chất phản diện đáng ghét

Debut từ năm 2000, BoA là một trong số những nghệ sĩ "lão làng" của Kbiz. Giọng hát hay tài năng của cô là điều nhiều người không thể phủ nhận nhưng nhan sắc của nữ ca sĩ lại có khá nhiều thay đổi. Khi nhìn lại loạt ảnh cũ này...

... với những hình ảnh gần đây, bạn sẽ thấy có nhiều điểm khác biệt. Cứ dăm bữa nửa tháng thấy BoA đăng ảnh, cư dân mạng đều cảm thấy thắc mắc: Đây có thật sự là BoA hay không? Dễ thấy, gương mặt của cô ở thời điểm hiện tại có phần căng cứng, thiếu tự nhiên. Netizen cho rằng cô đã làm mũi, bơm môi, tiêm botox, chỉnh sửa xương hàm cộng theo việc makeup dày, đậm nên visual mới lạ lẫm đến thế