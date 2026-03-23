Tình báo Mỹ - Israel ráo riết truy dấu tân lãnh tụ tối cao “vô hình” của Iran

Iran chính thức bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ tối cao thứ 3 của nước này vào ngày 9-3.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha, vợ và con trai thiệt mạng hôm 28-2, tân lãnh tụ tối cao Iran vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn vắng mặt bí ẩn. Ảnh: NDTV

Mọi sự chú ý của giới tình báo quốc tế tiếp tục đổ dồn vào ông Mojtaba Khamenei ngày 21-3.

Kênh NDTV mô tả Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) cũng đã theo dõi sát mọi động thái để xem ông Mojtaba Khamenei có xuất hiện trong dịp Tết cổ truyền Ba Tư (Nowruz) hay không.

Theo thông lệ, mỗi năm vào dịp này, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cha của ông Mojtaba Khamenei, đều xuất hiện trước công chúng.

Cuối cùng, ông Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện, qua đó càng làm gia tăng những câu hỏi xung quanh tình trạng sức khỏe của ông.

Theo trang Axios, tình báo Mỹ và Israel có bằng chứng cho thấy ông Mojtaba vẫn còn sống, chẳng hạn như việc các quan chức Iran tìm cách sắp xếp các cuộc gặp với ông.

Tuy nhiên, một quan chức Israel nói họ vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy chính ông Mojtaba đang trực tiếp đưa ra các mệnh lệnh kể từ khi được bổ nhiệm.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ mô tả tình hình Iran hiện "quá kỳ lạ". Người này cho rằng Iran sẽ không tốn công tốn sức để đưa một người đã qua đời lên vị trí lãnh tụ tối cao, nhưng Mỹ cũng không có bằng chứng cho thấy ông Mojtaba đang nắm quyền lãnh đạo.

Sự hoài nghi càng lớn hơn sau khi kênh Telegram của ông Mojtaba chỉ đăng một thông điệp chúc mừng năm mới kèm theo một số bức ảnh có liên quan. Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đang tìm cách xác định liệu những bức ảnh này có phải được chụp gần đây hay không.

Cũng theo quan chức này, trong bối cảnh đối mặt các mối đe dọa về an ninh, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫn phát đi thông điệp video nhân dịp Nowruz. Vì thế, việc ông Mojtaba không xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào bị xem là dấu hiệu bất thường.

"Chúng tôi lẽ ra phải thấy ông Mojtaba xuất hiện theo cách nào đó. Ông ấy đã không tận dụng cơ hội và cả thông lệ này. Đó là một dấu hiệu đáng nghi" - vị quan chức Mỹ nói.

Trước sự vắng mặt của ông Mojtaba kéo dài và bí ẩn, một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ lo ngại an ninh. "Mặc dù không xuất hiện nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei không đang lãnh đạo Iran" - ông Raz Zimmt, Giám đốc Chương trình Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv – Israel, nhận định.

Ông cho rằng nguy cơ an ninh có thể khiến ông Mojtaba không xuất hiện trước công chúng. Cũng có thể tình trạng thương tích không cho phép ông phát một đoạn video ghi hình nhằm tránh để công chúng nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sức khỏe.