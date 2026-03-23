Không còn xăng, người Cuba vẫn sống tốt với 3 cách sáng tạo độc nhất vô nhị này

Người Cuba biến thứ tưởng như bỏ đi thành "nhiên liệu" để tiếp tục lăn bánh

Tại một thị trấn nhỏ cách Havana khoảng 70 km, Juan Carlos Pino – một thợ cơ khí chỉ học hết lớp 8 đã khiến nhiều người kinh ngạc với chiếc xe cũ của mình.

Không còn phụ thuộc vào xăng, ông cải hoán phương tiện để có thể vận hành bằng một loại nhiên liệu khác dễ kiếm hơn trong đời sống hàng ngày. Hệ thống được lắp đặt phía sau xe, sử dụng các vật liệu tái chế như bình gas cũ, thùng kim loại và cả những món đồ tưởng chừng bỏ đi.

Tại một thị trấn nhỏ cách Havana khoảng 70 km, Juan Carlos Pino – một thợ cơ khí chỉ học hết lớp 8 đã khiến nhiều người kinh ngạc với chiếc xe cũ của mình. (Ảnh: Reuters)

Sau nhiều lần thử nghiệm, chiếc xe có thể di chuyển hàng chục km mỗi lần vận hành. Quan trọng hơn, nó giúp chủ nhân duy trì việc đi lại trong bối cảnh Cuba liên tục thiếu nhiên liệu.

Sáng chế này nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng, trở thành gợi ý cho nhiều người đang tìm cách thích nghi với hoàn cảnh tương tự.

Mỗi chiếc xe là một "bản thiết kế riêng" không giống bất kỳ nơi nào

Không chỉ tìm cách thay thế nhiên liệu, người Cuba còn sáng tạo trong việc duy trì phương tiện khi linh kiện trở nên khan hiếm.

Narvis Cruz đang sử dụng một chiếc xe cổ, nhưng bên trong lại là sự kết hợp của nhiều bộ phận đến từ các quốc gia khác nhau. Động cơ, hộp số hay hệ thống lái đều được thay thế bằng những linh kiện có thể tìm thấy hoặc tận dụng lại.

Những chiếc xe kiểu này xuất hiện khá phổ biến tại Cuba và được gọi là "almendrones". Không có chiếc nào giống chiếc nào, mỗi phương tiện là kết quả của quá trình sửa chữa, cải hoán kéo dài qua nhiều năm.

Trong điều kiện không thể dễ dàng mua mới, việc "ghép" lại từ những gì còn dùng được trở thành giải pháp duy nhất để phương tiện tiếp tục hoạt động.

Tự làm mọi thứ cần thiết để duy trì cuộc sống hàng ngày

Không dừng lại ở giao thông, sự sáng tạo còn lan sang cả sản xuất và sinh hoạt.

Cũng chính Juan Carlos Pino từng chế tạo một thiết bị hỗ trợ công việc chăn nuôi từ động cơ xe máy cũ. Nhờ đó, ông có thể xử lý công việc nhanh hơn và giảm sức lao động thủ công.

Không còn phụ thuộc vào xăng, ông cải hoán phương tiện để có thể vận hành bằng một loại nhiên liệu khác dễ kiếm hơn trong đời sống hàng ngày. (Ảnh: Reuters)

Ở nhiều vùng nông thôn, người dân tự tạo ra các công cụ phục vụ sản xuất từ vật liệu tái chế. Những thiết bị này không hoàn hảo, nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong điều kiện thiếu máy móc hiện đại.

Trong nhiều năm, Cuba phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài, nguồn cung gián đoạn và hệ thống hạ tầng năng lượng còn hạn chế. Khi nguồn dầu từ Venezuela suy giảm và các biện pháp kiểm soát từ United States tiếp tục được duy trì, áp lực ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng mọi thứ sẵn có để duy trì cuộc sống.

Những giải pháp không nằm trong sách vở

Từ việc biến những vật liệu quen thuộc thành nguồn năng lượng thay thế, đến việc lắp ghép phương tiện hay tự chế thiết bị sản xuất, tất cả đều cho thấy một thực tế: sáng tạo ở Cuba không phải để gây ấn tượng, mà để tồn tại.

Trong bối cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng, người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng mọi thứ sẵn có để duy trì cuộc sống. (Ảnh: Reuters)

Không còn xăng, họ tìm cách thay thế.

Không có linh kiện, họ tận dụng lại.

Không có máy móc, họ tự làm.

Giữa những con phố của Havana hay những vùng quê xa xôi, những giải pháp ấy vẫn âm thầm vận hành mỗi ngày, phản ánh khả năng thích nghi đáng chú ý của con người trong hoàn cảnh đặc biệt.

Theo Reuters, AP, Havana Times