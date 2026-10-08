Tình bạn Gen Z: Cả năm không gặp vẫn biết đứa kia đánh pickleball, uống matcha ở đâu, group chat im re bỗng “sống dậy” phút mốt

Lại bảo không đúng đi…

“Bạn và hội bạn thân gặp nhau gần nhất khi nào?”. Một tuần trước? Một tháng trước? Hay phải mở lịch lên mới nhớ?.

Ngày còn đi học, chuyện này gần như chẳng cần nghĩ. Tan học rủ nhau đi ăn, tối thấy trời mát nhắn một câu “Ê, nay trời mát quá…”, nửa tiếng sau cả hội đã ngồi ở quán quen. Có khi chẳng cần hẹn trước. Cứ bước ra khỏi nhà là biết kiểu gì cũng có đứa đang ở đâu đó.

Giờ thì khác. Người OT, người có người yêu, người lập gia đình, người chuyển thành phố, người cuối tuần chỉ muốn nằm im trong nhà vì cả tuần đã quá mệt.

Nhưng không gặp không có nghĩa là mất liên lạc. Tất cả đều “có mặt” trong cuộc đời nhau, chỉ là theo một cách khác! Những kết nối nhỏ vẫn diễn ra mỗi ngày, dù chẳng phải lúc nào cũng thành một cuộc trò chuyện.

Có người cả năm chưa ngồi cùng một bàn với bạn thân nhưng vẫn biết dạo này nó đang mê pickleball. Biết nó vừa tìm được một quán matcha mới. Biết hôm qua nó đi đâu, với ai. Biết đứa nào vừa đổi việc, đứa nào đang có “mập mờ”, đứa nào tự nhiên dạo này ít đăng story.

Tình bạn của Gen Z đang tồn tại theo một cách mới: không cần nói chuyện cả ngày, nhưng vẫn phải có mặt một chút trong cuộc sống của nhau.

Càng lớn, những cuộc gặp gỡ, hẹn hò với hội bạn thân càng thưa dần (Ảnh minh hoạ Pinterest)

Không nói chuyện mỗi ngày, vẫn phải “ló mặt” một cái

Có những hội bạn mà group chat có thể im re cả tuần. Không ai hỏi han. Không ai nhắn “mọi người đang làm gì đấy?”. Nhìn vào tưởng hội tan rồi.

Xong một hôm có đứa gửi meme: cả hội sống lại.

Một đứa đăng story check-in quán mới, lập tức có đứa vào hỏi: “Ngon không?”. Một đứa than chuyện công việc, bên dưới lập tức xuất hiện vài comment trêu cho bớt căng. Có đứa thấy một món đồ hay hay thì tag cả hội vào. Có hôm chẳng có chuyện gì để nói, vẫn gửi cho nhau một video lúc 1 giờ sáng vì “thấy giống mày”. Những tương tác rất nhỏ ấy, suy cho cùng, cũng là một cách kết nối.

Trung bình hội bạn thân Gen Z không nói chuyện mỗi ngày nhưng đi đâu, làm gì cũng biết (Ảnh chụp màn hình)

Thậm chí có những tình bạn được duy trì bằng một thứ còn vô tri hơn: “giữ chuỗi”.

Ngày nào cũng gửi cho nhau một cái gì đó. Không nhất thiết phải có nội dung. Một bức ảnh, một chiếc meme, một reaction. Chủ yếu là để biết: “Ừ, tao vẫn ở đây”. Bởi vì nếu một người biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn trong vài tháng, đến lúc gặp lại rất dễ có cảm giác: “Ủa, giờ nói chuyện gì nhỉ?”.

Không cần gặp mặt mỗi ngày vẫn kết nối bằng những tin nhắn vô tri, những cuộc hẹn không biết là “hôm nào”. (Ảnh chụp màn hình)

Còn nếu thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nhau trên story, vẫn được tag vào một chiếc meme, vẫn biết hôm nay đứa kia đi ăn gì, đang mê môn thể thao nào, vừa chuyển việc hay đang stress chuyện gì... thì dù lâu không gặp, cảm giác xa cách cũng không đến mức đó.

Nói cách khác, tình bạn bây giờ không nhất thiết được “nuôi” bằng những cuộc gặp kéo dài 5 tiếng. Đôi khi nó chỉ cần vài phút xuất hiện trong ngày của nhau. Đó cũng là cách những kết nối giữa một “Người nhà” được duy trì, dù mỗi người đang ở một nơi.

1.000 lượt xem story vẫn thua một cuộc gọi 10 phút…

Vấn đề là: biết nhau đang làm gì không đồng nghĩa với hiểu nhau đang thế nào.

Bạn có thể biết bạn thân vừa đổi việc. Biết cuối tuần nó đi đánh pickleball. Biết hôm qua nó đi ăn với ai vì vô tình thấy ảnh được tag. Biết nó đang thích một quán matcha mới. Nhưng bạn có biết dạo này nó có thực sự ổn không?

Một story đi ăn tối chỉ cho bạn biết nó đang đi ăn tối. Nó không cho bạn biết trước đó nó vừa có một ngày tệ thế nào. Một bức ảnh cười rất tươi không có nghĩa người đăng đang vui. Một status than thở về công việc cũng chưa chắc kể hết chuyện đang xảy ra.

Mạng xã hội cho chúng ta rất nhiều thông tin về một người, nhưng thường là những mảnh thông tin mà người đó chọn cho mình nhìn thấy.

Thế nên có những lúc, 1.000 lượt xem story vẫn thua một cuộc gọi 10 phút.

“Ê, mày ổn không?”

Hoặc chẳng cần hỏi gì nghiêm túc. Chỉ cần nghe giọng nhau một lúc cũng đủ biết hôm nay đứa kia có gì đó không ổn.

Có những chuyện nhắn tin mãi không xong. Có những chuyện nhìn story cả tháng cũng không biết. Và có những chuyện đến cuối cùng vẫn phải gặp nhau trực tiếp mới nói được.

Thế nên công nghệ có lẽ không phải thứ khiến tình bạn trở nên “ảo” hơn. Ngược lại, nó có thể chỉ là cái cầu nối giữa hai lần gặp nhau, giúp những kết nối quan trọng không bị đứt quãng.

Một cuộc gọi bất chợt khi có chuyện muốn kể. Một buổi video call khi cả hội ở mỗi nơi một đứa. Một tin nhắn “Về nhà chưa?”. Hay đơn giản là vài phút nhìn thấy mặt nhau sau một ngày dài.

Một cuộc gọi chỉ để hỏi “Về nhà chưa”, “Đang ổn không” cũng là cách để kết nối chân thật (Ảnh chụp màn hình)

Đó cũng là tinh thần “Người nhà” của Viettel Tammi: Không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau mới có thể quan tâm đến nhau. Những việc nhỏ trong quá trình kết nối được san sẻ để mọi người dễ dàng giữ liên lạc hơn, ngay cả khi mỗi người đang ở một nơi.

Với Call/Chat/Meeting, những cuộc trò chuyện không nhất thiết phải đợi đến ngày gặp mặt. Free Data giúp việc gọi, chat hay video call thuận tiện hơn ngay cả khi người dùng không còn data. Còn Call Meeting siêu nét giúp một nhóm bạn ở xa vẫn có thể “ngồi cùng nhau” qua màn hình, thay vì chỉ lướt qua cuộc sống của nhau trên story.

Tất nhiên, video call không thể biến thành một bữa lẩu.

Nếu một ngày cả hội chốt được câu “Thôi gặp nhau đi”, mọi chuyện lại quay về đời thực: đặt xe, book vé máy bay hoặc tàu xe, tìm chỗ ở, xem lịch của từng người... Những việc rất nhỏ nhưng cộng lại đủ khiến một cuộc hẹn tưởng đơn giản thành một project mini.

Các tiện ích trong “Nhà Có Tammi” có thể hỗ trợ những nhu cầu này, để từ câu “Bao giờ hội mình gặp nhau?” đến lúc thực sự ngồi chung một bàn, mọi người bớt phải nhớ và lo thêm vài việc, để hành trình kết nối từ online đến offline cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Suy cho cùng, cả năm không gặp vẫn biết bạn thân đang sống thế nào cũng là một kiểu tình bạn. Nhưng đến lúc có chuyện, vẫn muốn gọi cho nó đầu tiên - đó mới là kiểu “Người nhà” mà story không thay thế được.

Công nghệ không cần thay thế những cuộc gặp. Nó chỉ cần giúp việc kết nối và giữ nhau trong cuộc sống của nhau trở nên EZ hơn, để đến ngày gặp lại, cả hội vẫn có thể ngồi xuống và nói chuyện như thể lần cuối gặp nhau mới chỉ là hôm qua.