Tỉnh Bách Nhiên mặc áo chưa đến 200k nhưng làm loạn cả MXH

Chiếc áo "bình dân" của Tỉnh Bách Nhiên khiến dân tình ngỡ ngàng với mức giá.

Sau cú bạo hồng của Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Sức hút của mỹ nam sinh năm 1989 không chỉ dừng lại ở các dự án phim ảnh mà còn lan sang cả những khoảnh khắc đời thường. Từ diện mạo khi xuống phố đến phong cách ăn mặc thường ngày, mọi động thái của anh đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Vốn sở hữu gu thời trang thời thượng, Tỉnh Bách Nhiên thường xuyên xuất hiện trong những món đồ đến từ các thương hiệu đình đám, xây dựng hình ảnh nam tính, phóng khoáng đầy cuốn hút. Thế nhưng, mới đây, nam diễn viên lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi để lộ một món đồ có giá bình dân đến khó tin trong trang phục đi tập gym. Trái ngược với tủ đồ hiệu thường thấy, chiếc áo anh diện đến từ thương hiệu MCPW có giá 49 tệ (khoảng 190.000 VNĐ). Màn lệch giá thú vị này lập tức thu hút sự chú ý, cho thấy đôi khi sức hút của một món đồ không nằm ở thương hiệu hay mức giá, mà còn đến từ người mặc nó.

Tỉnh Bách Nhiên vẫn "đốn tim" người hâm mộ với giao diện đơn giản đi tập gym.

Ngôi sao Đầu Xuân Tươi Sáng lựa chọn công thức phối đồ đơn giản với áo dài tay màu hồng pastel ôm sát, quần jeans xanh dáng rộng và giày thể thao trắng kem, tạo nên tổng thể năng động, phóng khoáng.

Tâm điểm của outfit - chiếc áo bình dân nhưng vẫn sở hữu phom dáng khá ổn, ôm vừa vặn phần thân và cánh tay, giúp tôn lên vóc dáng săn chắc của nam diễn viên. Chất vải trông mỏng nhẹ, mềm mại, tạo cảm giác thoáng mát, phù hợp với những hoạt động vận động tại phòng tập. Gam hồng pastel cũng mang đến nét trẻ trung, tạo sự tương phản thú vị với chiếc quần jeans bụi bặm. Dù không đến từ một thương hiệu đắt đỏ, thiết kế này vẫn đáp ứng tốt cả yếu tố thẩm mỹ lẫn tính ứng dụng, cho thấy đồ tập giá rẻ vẫn có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nếu sở hữu kiểu dáng phù hợp.

Dù chiếc áo có giá chưa đến 200K nhưng Tỉnh Bách Nhiên mặc lên vẫn khiến nhiều người tưởng là món đồ đắt đỏ.

Trước đó, Tỉnh Bách Nhiên cũng từng diện một chiếc áo dài tay tương tự nhưng ở phiên bản màu trắng, kết hợp với quần nỉ thể thao thay vì jeans rộng. Việc nam diễn viên liên tục xuất hiện trong những thiết kế có kiểu dáng giống nhau nhanh chóng khiến dân tình thích thú. Nhiều người còn hài hước suy đoán, phải chăng vì kiểu áo này quá thoải mái, dễ mặc nên Loan Niệm đã tranh thủ sắm hẳn một lô để thay đổi mỗi lần đến phòng tập.

Tỉnh Bách Nhiên từng diện chiếc áo màu trắng tương tự.

Là một trong những sao nam có gu thời trang nổi bật của Cbiz, có thể thấy Tỉnh Bách Nhiên mặc đẹp ngay cả khi đến phòng gym. Nam diễn viên thường ưu tiên những thiết kế đơn giản, có chất liệu mỏng nhẹ, thoáng mát và khả năng thấm hút mồ hôi tốt, phù hợp với cường độ vận động.

Thay vì diện những bộ đồ tập ôm sát từ đầu đến chân, anh lại yêu thích cách phối áo gọn gàng cùng quần dáng rộng, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được nét thời thượng. Mũ lưỡi trai và sneaker cũng là những món phụ kiện quen thuộc giúp hoàn thiện diện mạo. Không quá cầu kỳ, phong cách sporty của Tỉnh Bách Nhiên vẫn ghi điểm nhờ sự trẻ trung, phóng khoáng, khiến những khoảnh khắc đời thường bình dị cũng trở nên đáng chú ý.

Tỉnh Bách Nhiên đi tập gym vẫn không quên mặc đẹp để "fit check".

Ảnh: Xiaohongsu.