G-Dragon chuẩn bị bán mỹ phẩm

Việc lấn sân sang lĩnh vực beauty của PEACEMINUSONE đang thu hút sự chú ý từ truyền thông.

PEACEMINUSONE dường như đang chuẩn bị mở thêm một chương hoàn toàn mới khi thương hiệu thời trang của G-Dragon chính thức tiến vào địa hạt beauty. Mới đây, một hình ảnh nhá hàng về PEACEMINUSONE Beauty được công bố đã lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không tiết lộ quá nhiều về sản phẩm, visual mang đậm tinh thần đặc trưng của thương hiệu càng khiến dân tình tò mò về những món đồ làm đẹp mà G-Dragon sẽ mang đến. Theo thông tin được công bố ngày 8/10, PEACEMINUSONE hợp tác cùng Goodai Global – công ty đứng sau Beauty of Joseon, TirTir, SKIN1004 và Round Lab – để phát triển thương hiệu mỹ phẩm mới.

PEACEMINUSONE Beauty dự kiến ra mắt tại Hàn Quốc vào nửa đầu năm 2027, sau đó hướng tới thị trường Mỹ và Nhật Bản. Hai bên sẽ cùng tham gia từ việc xây dựng concept đến phát triển sản phẩm, trong khi các dòng sản phẩm cụ thể sẽ được hé lộ dần trên mạng xã hội.

PEACEMINUSONE xác nhận lấn sân sang thị trường beauty.

Từ biểu tượng thời trang của G-Dragon đến thương hiệu có sức ảnh hưởng

Được G-Dragon thành lập từ năm 2016, PEACEMINUSONE nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thời trang Hàn Quốc có dấu ấn riêng nhờ kết hợp streetwear, nghệ thuật và cá tính của chính người sáng lập. Ngay từ những ngày đầu, thương hiệu không chỉ bán quần áo mà còn xây dựng một thế giới thị giác rất riêng với biểu tượng hoa cúc, những thiết kế mang cảm giác phá cách và tinh thần "không hoàn hảo" đặc trưng. Vogue Korea từng hợp tác cùng PEACEMINUSONE thực hiện một pop-up giới hạn vào năm 2017, cho thấy sức hút của thương hiệu đã sớm vượt khỏi phạm vi cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Một trong những cú bắt tay đình đám nhất phải kể đến PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1 Para-noise. Phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2019 nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới sneaker khi chỉ 818 đôi được phân phối qua hình thức bốc thăm tại Hàn Quốc, kéo theo hàng dài người xếp hàng trước cửa hàng Nike ở Seoul. Một số đôi phiên bản giới hạn sau đó được đẩy giá resale lên tới gần 10 triệu won (khoảng 194 triệu VNĐ)

Đến phiên bản Para-noise 2.0 năm 2020, sức nóng tiếp tục được chứng minh khi website Nike tại Việt Nam từng quá tải ngay thời điểm mở bán, trong khi mẫu giày nhanh chóng sold out. Tại Việt Nam, một số size phổ biến hết hàng chỉ trong khoảng vài chục phút. Đây cũng là một trong những minh chứng rõ nhất cho khả năng biến một thiết kế thời trang thành món đồ được giới trẻ săn lùng của PEACEMINUSONE.

Những đôi giày hoa cúc cực hot của thương hiệu.

Không chỉ có sneaker, PEACEMINUSONE ngày càng mở rộng "vũ trụ" sáng tạo

Những năm gần đây, thương hiệu tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác. Năm 2026, PEACEMINUSONE bắt tay Disney trong bộ sưu tập The First Fan, đưa tinh thần của Toy Story kết hợp với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của G-Dragon. Cũng trong năm nay, PEACEMINUSONE hợp tác với Nike trong capsule dành cho đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tại World Cup 2026, với những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bóng đá và biểu tượng hoa cúc quen thuộc.

PEACEMINUSONE gây bùng nổ với những màn collab trong năm 2026.

Đáng chú ý hơn, thương hiệu còn cho thấy khả năng đưa biểu tượng của mình ra ngoài thời trang. Màn kết hợp với McDonald's Korea mới đây sử dụng chính hình ảnh hoa cúc đặc trưng của PEACEMINUSONE, kéo theo hàng loạt đồn đoán về các sản phẩm giới hạn. Khi chính thức mở bán, những món merchandise của màn collab này thậm chí tạo ra cảnh xếp hàng ngay trong ngày đầu tiên.

Chính nền tảng đó khiến màn "lấn sân" beauty lần này được kỳ vọng nhiều hơn một cú mở rộng ngành hàng đơn thuần. Với PEACEMINUSONE, người hâm mộ có lý do để chờ đợi những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu làm đẹp mà còn mang tinh thần nghệ thuật, cá tính và khả năng tạo xu hướng vốn đã trở thành "đặc sản" của G-Dragon. Sau thời trang, sneaker, nghệ thuật và những màn collab đình đám, beauty có thể sẽ là sân chơi tiếp theo để PEACEMINUSONE tiếp tục chứng minh sức hút của mình.