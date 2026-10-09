BLACKPINK hụt hơi trên bảng xếp hạng Paris Fashion Week: Gái xinh, trai trẻ được đà đi lên

Nhìn lại Tuần lễ Thời trang Paris SS27 qua những con số, bảng phân tích thường kỳ của On Clusive bóc tách quyền lực thực sự của các thương hiệu và dàn sao "đỉnh lưu".

Bức tranh Paris Fashion Week SS27 sau những con số

Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2027 (PFW SS27) không tạo ra một "quán quân" mới, mà là sự lặp lại của những cái tên quen thuộc cùng một cuộc tranh luận về ý nghĩa đằng sau sự thống trị đó.

Christian Dior nắm giữ 45,04% thị phần thảo luận thương hiệu trên mạng xã hội (brand social share) trong số 101 nhà mốt thuộc lịch trình chính thức của Liên đoàn Thời trang Haute Couture và Thời trang Pháp (FHCM). Bộ đôi diễn viên Thái Lan Lingling Kwong và Orm Kornnaphat cùng xuất hiện tại show diễn Dior ngày 29/9 chiếm tới 46,90% thị phần thảo luận về ngôi sao (celebrity social share) trong tổng số 479 cái tên được đo lường.

Bức tranh digital news lại mang một diện mạo khác: Dior vẫn dẫn đầu nhưng chỉ dừng ở mức 7,8%, nhỉnh hơn Chanel 1,5 điểm phần trăm. Khoảng cách tưởng chừng như thế độc tôn trên mạng xã hội lại trở thành một cuộc đua Top 5 vô cùng sít sao trên phương diện báo chí truyền thống và trực tuyến.

Lịch trình chính thức kéo dài từ show diễn của Julie Kegels (chiều 28/9) đến Louis Vuitton (18:30 ngày 6/10). Đơn vị đo lường Onclusive ghi nhận 21,2 triệu lượt đề cập trên mạng xã hội, 154,1 triệu lượt tiếp cận và 14,7 triệu tác giả trong khoảng thời gian từ 27/9 đến 7/10.

Đỉnh điểm mạng xã hội rơi vào lúc 15:00 ngày 29/9, trùng với thời điểm diễn ra show Christian Dior. Đỉnh điểm truyền thông báo chí: Đạt 26.404 lượt đề cập, rơi vào sáng 30/9 - thời điểm phủ sóng thông tin sau chuỗi show diễn của Dior, Saint Laurent và Maison Margiela. Giá trị truyền thông quy đổi (AVE): Đạt 1,12 tỷ USD.

"Công chúa Dior" Jisoo luôn là tâm điểm thảo luận chính của show diễn này nhưng về mặt chỉ số đo lường MXH, từ lâu vị trí số 1 đã thuộc về 2 cái lên Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.

Để so sánh, Tuần lễ Thời trang Milan diễn ra trước đó (21-29/9) ghi nhận 5,1 triệu lượt đề cập MXH, reach 104 triệu và 15.393 lượt đề cập trên báo chí, mang lại giá trị AVE khoảng 345 triệu USD.

Tổng quy mô truyền thông của Paris SS27 chỉ thấp hơn nhẹ so với mùa Xuân/Hè 2026 (21,13 triệu đề cập MXH, 35.275 đề cập báo chí) và vượt trội so với mùa Thu/Đông 2026 (17,8 triệu đề cập MXH, 17.936 đề cập báo chí). Chỉ số tiếp cận gần như giữ nguyên (154,1 triệu mùa này so với 153,6 triệu cùng kỳ năm ngoái). Paris không "ồn ào" hơn, mà tập trung dồn dập hơn trên mạng xã hội và được phân bổ đều đặn hơn trên các trang báo.

Keonho (CORTIS) lần đầu dự PFW với tư cách khách mời cá nhân của Chanel đã vượt mặt 3 tiền bối của BLACKPINK trong danh sách Share of Voices.

8 điểm nhìn cốt lõi từ Paris Fashion Week SS27

1. Dior tiếp tục xưng vương trên mạng xã hội: Nắm giữ 45,04% thị phần thương hiệu. Schiaparelli đứng thứ 2 với 9,74%. Chanel, Valentino và Saint Laurent bám sát nhau trong khoảng chênh lệch chưa đầy 0,1% (từ 8,99% đến 9,10%). Dior không nới rộng khoảng cách so với mùa trước, nhưng đã bảo toàn thành công vị thế dẫn đầu.

2. "Khung giờ vàng" MXH dồn vào một show duy nhất: Đỉnh điểm 21,2 triệu đề cập rơi vào lúc 15:00 ngày 29/9 tại show Dior. Đỉnh điểm báo chí xuất hiện vào sáng hôm sau nhờ hiệu ứng cộng hưởng từ Dior, Saint Laurent và Maison Margiela.

3. Xếp hạng MXH và Báo chí là hai bức tranh đối lập: Dior đứng đầu cả hai mặt trận, nhưng thứ hạng phía sau hoàn toàn tách biệt. Schiaparelli đứng thứ 2 trên MXH (9,74%) nhưng lọt xuống thứ 14 trên báo chí (2,2%). Celine xếp thứ 9 MXH (1,81%) nhưng vươn lên thứ 3 báo chí (6,3%). Balenciaga xếp thứ 14 MXH (0,21%) nhưng đứng thứ 6 báo chí (5,0%).

4. Sức ảnh hưởng độc tôn của dàn sao Thái Lan: Lingling Kwong (24,31%) và Orm Kornnaphat (22,59%) tại show Dior chiếm tới 46,90% tổng thảo luận về giới giải trí.

Bộ đôi LingOrm giữ phong độ tuyệt đối liên tiếp nhiều mùa từ khi bước sao hàng ngũ đại sứ của Dior.

5. Báo chí truyền thống ưu ái những ngôi sao phương Tây: Rihanna dẫn đầu thị phần báo chí (3,29%) nhờ xuất hiện tại Matières Fécales và Dior. Eva Longoria xếp thứ 2 (2,87%), Jennifer Lopez thứ 3 (2,75%). Đại diện Thái Lan duy nhất trong Top 20 báo chí là Lisa (hạng 14 với 1,42%). Lingling và Orm hoàn toàn vắng mặt trong Top 20 này.

6. Đòn bẩy Schiaparelli từ bộ đôi sao Thái thứ hai: Namping Napatsakorn (6,03%) và Keng Harit (5,96%) tại show Schiaparelli (1/10) chính là lý do giúp nhà mốt này đạt 9,74% thị phần MXH dù chỉ chiếm 2,2% trên báo chí.

7. Hashtag cá nhân lấn lướt hashtag sự kiện: #pfw đạt 3.388.657 lượt đề cập. Ngay sau đó là #linglingkwong (3.173.743) và #diorsummer27 (2.210.925). Lượng tương tác cho thấy công chúng tiếp cận Tuần lễ Thời trang thông qua tên tuổi ngôi sao trước, rồi mới tới nhà mốt.

8. Tên Giám đốc Sáng tạo trùng với tên thương hiệu tạo nên con số ảo: Yohji Yamamoto dẫn đầu bảng xếp hạng NTK với 32,7% thị phần kết hợp. Tuy nhiên, chỉ số này bị thổi phồng do tên NTK trùng với tên nhà mốt. Anthony Vaccarello (Saint Laurent) đứng thứ 2 với 17,7%, tiếp theo là Jonathan Anderson (Dior) với 14,2%.

Show diễn mãn nhãn của Saint Laurent và tin đồn "nghỉ việc" khiến Anthony Vaccarello được nhắc đến nhiều hơn bình thường.

Bảng xếp hạng Thương hiệu

Dior, Schiaparelli, Chanel, Valentino và Saint Laurent nắm giữ tổng cộng 81,88% thảo luận thương hiệu trên mạng xã hội. 10 nhà mốt tiếp theo chỉ chia nhau 15,8%.

Có sự đảo chiều rõ rệt về chiến lược truyền thông:

- Schiaparelli và Valentino: Thu hút lượng thảo luận MXH vượt trội so với tỷ lệ xuất hiện trên báo chí.

- Celine, Balenciaga, Chloé, Stella McCartney và Victoria Beckham: Chiếm lĩnh mặt báo truyền thống tốt hơn hẳn hiệu ứng trên mạng xã hội.

Bức tranh 479 Ngôi sao: Sự trỗi dậy của dàn sao Đông Nam Á

- Trên mạng xã hội, Top 9 ngôi sao dẫn đầu đều là người Thái Lan, vị trí thứ 10 (Milk Pansa) cũng là đại diện Thái Lan. Anton Lee (RIIZE) là nghệ sĩ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất (hạng 11 tại show Saint Laurent).

- Lisa là ngôi sao duy nhất xuất hiện đồng thời trong cả hai danh sách Top 20 (hạng 13 trên MXH và hạng 14 trên Báo chí).

- Làn sóng Thái Lan: Lingling, Orm, Namping và Keng nắm giữ tổng cộng 58,89% thảo luận MXH. Nếu tính thêm Freen Sarocha, Top 5 sao Thái đã chiếm tới 63,75%.

- Khoảng trống K-pop: Các đại diện K-pop như Anton, Keonho, Felix, Jisoo và Jeonghan dao động từ 1,36% đến 0,77%. Việc Jimin (Dior) từng chiếm 17,06% ở mùa SS26 để lại một khoảng trống lớn chưa thể lấp đầy khi anh vắng mặt mùa này. Tương tự với Jennie ở show Chanel.

BXH Share of Voices giờ đây là cuộc chơi của các ngôi sao Thái Lan.

Tiêu điểm bên lề: Dấu ấn gia đình Beckham

Victoria Beckham đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng báo chí (2,51%) và thứ 11 về thương hiệu (3,2%). Show diễn ngày 2/10 tại Conciergerie diễn ra song song với thông tin thương mại tích cực: Victoria Beckham Holdings công bố lợi nhuận vận hành lần đầu tiên đạt 7,3 triệu bảng trên doanh thu 129,8 triệu bảng (tăng 15%).

Tuy nhiên, báo chí lại đổ dồn sự chú ý vào drama gia đình, Brooklyn Beckham vắng mặt tại show của mẹ nhưng lại cùng vợ (Nicola Peltz) xuất hiện tại show Balenciaga và Messika. Sự rạn nứt gia đình tạo ra chất liệu giật gân cho báo chí, dù không đóng góp nhiều vào con số 21,2 triệu đề cập trên mạng xã hội.

Chuyện lục đục nội bộ gia đình Beckham được bàn tán tiếp diễn ở Paris Fashion Week mùa này.

Nguồn: On Clusive; Ảnh: Internet