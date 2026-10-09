Người đàn ông đáp ứng được chuẩn mực đẹp của Hàn Quốc

Từ tỷ lệ body đến gương mặt, mỹ nam này như sao y lại tiêu chuẩn sắc đẹp mà người Hàn luôn theo đuổi.

Tại Hàn Quốc, những thước đo như bước ra từ manhwa từ lâu đã trở thành một "hệ quy chiếu" thú vị về cái đẹp. Đó thường là kiểu visual sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét sắc nét, sống mũi cao, mắt sâu, đường hàm rõ cùng vóc dáng cao ráo, vai rộng và tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo. Cụ thể với nam giới, họ vẫn sở hữu vai rộng tạo nên dáng người tam giác ngược, kết hợp với phần cổ cao, gương mặt nhỏ mang nét thư sinh nhưng vẫn có đường quai hàm sắc nét.

Không ít ngôi sao nổi tiếng cũng được công chúng đặt cạnh những tiêu chuẩn này, nhưng để tạo cảm giác như nhân vật truyện tranh bước ra đời thực lại không phải chuyện dễ dàng. Song Kang chính là một trong những mỹ nam tiệm cận hình mẫu ấy nhất. Đáng chú ý, một khung hình hậu trường chưa qua chỉnh sửa được lan truyên trên MXH mớ đây càng chứng minh giao diện như thể bước thẳng từ truyện tranh của mỹ nam sinh năm 1994.

Bức hình với tỷ lệ như "xé truyện" bước ra của Song Kang.

Qua ống kính chụp vội, Song Kang vẫn gây ấn tượng với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ nổi bật giữa đám đông. Bờ vai rộng, phần thân trên dày dặn cùng tỷ lệ cơ thể dài và cân đối tạo nên cảm giác cực kỳ nam tính, đặc biệt khi anh diện suit đen ôm gọn vóc dáng. Thế nhưng điều thú vị nhất lại nằm ở sự đối lập giữa hình thể và gương mặt của nam diễn viên.

Dù sở hữu thân hình cao lớn nhưng nam thần xứ Hàn lại có gương mặt nhỏ đến bất ngờ, đường nét thanh tú, trẻ trung và mang đậm nét "baby face". Điểm càng khiến tỷ lệ gương mặt của Song Kang trông ấn tượng chính là phần cổ cao và thanh thoát. Khoảng nối từ vai lên gương mặt dài, gọn tạo hiệu ứng kéo dài tổng thể, đồng thời khiến phần đầu vốn đã nhỏ lại càng trở nên nổi bật khi đặt cạnh thân hình cao lớn. Bờ vai rộng, thân trên vạm vỡ đối lập với chiếc cổ thon dài và gương mặt nhỏ gọn, tạo nên tỷ lệ cơ thể gần như bước ra từ manhwa, tạo nên sự tương phản giống như những tiêu chuẩn sắc đẹp được dân Hàn yêu thích.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86, tỷ lệ đẹp cùng gương mặt siêu nhỏ, Song Kang được ví von như nam thân truyện tranh.