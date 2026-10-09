Chanel Trung Quốc thật may mắn vì có người này

Vẻ đẹp và khí chất sang chảnh của mỹ nhân này đúng là sinh ra để dành cho Chanel.

Nếu ở Hàn Quốc, nhắc đến Chanel là người ta nghĩ ngay đến Jennie thì tại showbiz Hoa ngữ, Tân Chỉ Lôi cũng là cái tên khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện cùng nhà mốt Pháp. Không cần những tạo hình quá phô trương, nữ diễn viên vẫn toát lên khí chất sang trọng, sắc sảo và đầy quyền lực, như thể sinh ra để dành cho tinh thần thanh lịch và kiêu kỳ của Chanel.

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Tân Chỉ Lôi tham dự show diễn Chanel Xuân Hè 2027 tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Từ thần thái tự tin trước ống kính đến cách người đẹp làm chủ trang phục, tất cả đều góp phần tạo nên sức hút khó trộn lẫn. Nhiều cư dân mạng còn tấm tắc cho rằng "Chanel Trung Quốc hẳn phải cảm thấy may mắn khi sở hữu một đại sứ thương hiệu có khí chất ấn tượng đến vậy."

Tân Chỉ Lôi ghi điểm với giao diện đậm chất Chanel. (Nguồn: Weibo)

Tân Chỉ Lôi gây ấn tượng với look 26 thuộc BST Chanel Cruise 2027 mang 2 gam màu đỏ - kem nổi bật. Ảnh hậu xứ Trung diện áo len cổ thuyền phom rộng vừa phải, điểm xuyết logo CC cỡ lớn trước ngực, kết hợp cùng chân váy dài đồng điệu. Những đường viền đỏ chạy dọc gấu áo, tay áo và thân váy tạo điểm nhấn bắt mắt, vừa gợi nét cổ điển đặc trưng của nhà mốt Pháp, vừa mang đến cảm giác trẻ trung, hiện đại.

Đặc biệt, thiết kế xẻ cao bên đùi giúp người đẹp khéo léo khoe đôi chân thon dài, tăng thêm nét quyến rũ cho tổng thể. Chiếc túi da nâu cùng đôi giày slingback phối mũi đen hoàn thiện diện mạo trang nhã, nữ tính. Kết hợp kính râm, kiểu tóc búi gọn cùng trang sức, Tân Chỉ Lôi toát lên khí chất sang chảnh, tự tin, phảng phất tinh thần quý cô Chanel sành điệu.

Từ khả năng "cân đồ" đến khí chất, ảnh hậu xứ Trung đều mọi ánh nhìn khó mà rời mắt.

Netizen mê đắm trước khí chất sang chảnh của Tôn Chỉ Lôi.

Năm ngoái tại LHP Venice, Tân Chỉ Lôi cũng từng trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn phô diễn visual sắc nét cùng phong thái đầy cuốn hút. Nữ diễn viên khoác lên mình thiết kế Haute Couture thuộc BST Thu Đông của nhà mốt Pháp, nổi bật với phần cut-out phía sau, để lộ tấm lưng trần quyến rũ mà không làm mất đi vẻ tinh tế. Chi tiết thắt lưng ánh kim cùng những chiếc túi hộp đính hai bên hông tạo nên nét phá cách thú vị, giúp bộ trang phục mang hơi thở hiện đại thay vì đi theo lối mòn của những chiếc đầm dự sự kiện thông thường.

Đi cùng trang phục ấn tượng là layout làm đẹp được tiết chế vừa đủ khác hẳn với nhiều mỹ nhân Cbiz. Lớp nền mỏng nhẹ, màu son nude và hàng mi cong tự nhiên tôn lên đường nét gương mặt mà không cần quá nhiều kỹ thuật trang điểm cầu kỳ. Mái tóc búi cao để lộ trọn bờ vai thanh thoát, càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo của nữ diễn viên. Qua từng khung hình, Tân Chỉ Lôi cho thấy sức hút nhờ vẻ đẹp sang trọng, kiêu kỳ, đến bóng lưng cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Khoảnh khắc minh tinh "tràn màn hình" của Tân Chỉ Lôi gây sốt cõi mạng, lộng lẫy với thiết kế của Chanel.

Đáng chú ý, lý do Tân Chỉ Lôi được nhận xét là sinh ra để dành cho Chanel có lẽ nằm ở những nét tương đồng thú vị giữa cô và Jennie. Cả hai đều sở hữu kiểu nhan sắc được nhà mốt Pháp ưa chuộng: Gương mặt bầu, đôi má "baby", mắt mèo sắc sảo cùng bờ môi căng mọng. Khi cùng diện layout makeup tông nude nhẹ nhàng, Tân Chỉ Lôi thậm chí còn được ví như phiên bản trưởng thành, đằm thắm và đĩnh đạc hơn của Jennie. Một người mang vẻ kiêu kỳ, sắc lạnh của quý cô trưởng thành, người còn lại pha trộn nét tinh nghịch, thời thượng của một biểu tượng Gen Z. Có lẽ chính sức hút sang chảnh, thời thượng nhưng vẫn mang dấu ấn riêng ấy đã giúp cả Tân Chỉ Lôi lẫn Jennie trở thành những gương mặt được Chanel ưu ái, góp phần thể hiện tinh thần của thương hiệu theo hai sắc thái khác biệt.

Tân Chỉ Lôi được ví như phiên bản trưởng thành của Jennie.

Chanel đã dành rất nhiều đặc quyền cho Tân Chỉ Lôi trong suốt 9 năm qua, đủ cho thấy nhà mốt pháp yêu thích vẻ đẹp và khí chất của nữ diễn viên đến nhường nào. Người đẹp lần đầu tiếp xúc với thương hiệu vào năm 2017, trước khi chính thức trở thành đại sứ hình ảnh vào năm 2019. Kể từ đó, Chanel liên tục dành cho minh tinh Hoa ngữ những vị trí nổi bật trên các ấn phẩm thời trang lớn, đồng thời đồng hành cùng cô trong nhiều sự kiện quan trọng. Tại Liên hoan phim Venice 2025, Tân Chỉ Lôi còn gây chú ý khi được nhà mốt chuẩn bị tới hai thiết kế Haute Couture. Cô cũng thường xuyên góp mặt tại các show diễn của Chanel, với một trong những đãi ngộ đáng chú ý là vị trí hàng ghế đầu tại show Haute Couture Xuân Hè 2024, khi được xem là đại diện duy nhất của Trung Quốc ngồi ở khu vực này.

Tân Chỉ Lôi luôn được Chanel ưu ái trong suốt 9 năm gắn bó.

Ảnh: Weibo.