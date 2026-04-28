TIn vui từ eo biển Hormuz: Lô hàng LNG đầu tiên 'thông chốt' thành công, điểm đến là quốc gia sát vách Việt Nam

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải mới nhất, tàu chở LNG Mubaraz đã xuất hiện trở lại ở phía đông Ấn Độ vào ngày 27/4 sau gần một tháng "mất tích" trên hệ thống định vị.

Trước đó, con tàu này đã bốc hàng từ cơ sở Das Island của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) tại UAE vào đầu tháng 3 nhưng đã chủ động ngừng phát tín hiệu từ ngày 31/3 để di chuyển qua khu vực rủi ro cao.

Hiện tại, tàu Mubaraz đang phát tín hiệu hướng tới một nhà ga tiếp nhận tại Trung Quốc.

Việc các tàu tắt thiết bị phát đáp (transponder) khi đi qua Hormuz là chiến thuật phổ biến để tránh bị phát hiện trong bối cảnh căng thẳng quân sự, hoặc do các thiết bị định vị bị gây nhiễu chủ động.

Thị trường năng lượng thế giới đang nín thở theo dõi mọi biến động tại eo biển Hormuz. Trong hai tháng qua, lưu lượng vận chuyển qua cửa ngõ huyết mạch này gần như rơi vào tình trạng đóng băng hoàn toàn do các lệnh phong tỏa đối lập từ phía Mỹ và Iran.

Việc tuyến đường thủy này bị tê liệt đã trực tiếp chặn đứng khoảng 1/5 nguồn cung LNG toàn cầu, khiến thị trường rơi vào tình trạng thắt chặt cực độ và đẩy giá khí đốt tăng phi mã. Dù đầu tháng 4 từng ghi nhận một tàu LNG rỗng rời khỏi eo biển, nhưng Mubaraz là con tàu đầu tiên chở đầy nhiên liệu được xác nhận đã thoát ly thành công khỏi Vịnh Ba Tư.

Sự thận trọng của các hãng vận tải là có cơ sở. Trước đó, nhiều tàu chở LNG của Qatar dù đã tiến sát eo biển nhưng buộc phải quay đầu do lo ngại các rủi ro quân sự leo thang giữa Washington và Tehran.

Hiện tại, phía ADNOC – đơn vị sở hữu tàu Mubaraz – vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về lộ trình của con tàu. Tuy nhiên, việc một lô hàng LNG có thể "lọt lưới" phong tỏa để tiến về thị trường châu Á là một tín hiệu cho thấy các nhà vận hành đang bắt đầu tìm cách thích nghi với điều kiện chiến sự để giải tỏa áp lực cho thị trường năng lượng đang vô cùng căng thẳng.