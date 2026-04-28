Một siêu du thuyền 500 triệu USD hiên ngang vượt eo biển Hormuz sau khi Iran phát tín hiệu: Danh tính gây bất ngờ

Một siêu du thuyền có liên hệ với tỷ phú Nga Alexey Mordashov đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 25/4.

Theo dữ liệu trên nền tảng MarineTraffic và Vesselfinder, du thuyền mang tên Nord, dài 142m và trị giá hơn 500 triệu USD. Tàu rời bến du thuyền ở Dubai vào chiều 24/4 (giờ Dubai), vượt qua eo biển vào sáng ngày 25/4 và đến Muscat (Oman) vào sáng sớm ngày 26/4.

Theo thông tin từ NBC, chiếc du thuyền này được hộ tống bởi 2 tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt, 5 tàu chở hàng (trong đó có một tàu của Iran) và một phà chở khách từ Oman.﻿

Kể từ tháng 2, Iran đã hạn chế nghiêm ngặt giao thông qua eo biển này, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới. Để đáp trả, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.﻿

Chỉ một vài tàu, chủ yếu là tàu thương mại, được đi qua Hormuz mỗi ngày trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran vô cùng mong manh. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với trung bình 125 - 140 lượt tàu đi qua mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra ngày 28/2.

Ngày 23/4, Đại sứ Iran tại Nga, Kazem Jalali, cho biết Tehran miễn phí quá cảnh cho một số quốc gia, trong đó có Nga, khi đi qua eo biển Hormuz.

"Hiện chúng tôi đã đưa ra ngoại lệ cho một số quốc gia, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao hiện đang cố gắng tạo ngoại lệ cho các nước thân thiện như đã dự kiến, chẳng hạn như Nga", vị đại sứ cho biết.﻿

Nga và Iran là đồng minh lâu năm và đã trở nên thân thiết hơn trong những năm gần đây. Hai bên đã ký kết hiệp ước năm 2025 nhằm tăng cường hợp tác tình báo và an ninh.

Theo Forbes, tỷ phú Mordashov đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Nga với khối tài sản ước tính khoảng 37 tỷ USD.﻿ Tỷ phú này đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu.

Tổng hợp﻿