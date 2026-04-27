Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào khoảng 5 giờ 23 phút sáng 27/4 (theo giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,2, mức độ rung chấn ở mức 5/7 (theo cách đo của Nhật Bản) xảy ra tại khu vực Tokachi, phía Nam của tỉnh Hokkaido. Tâm chấn của trận động đất nằm ở 42,6 độ vĩ Bắc và 143,1 độ kinh Đông, ở độ sâu 83km.

Mặc dù trận động đất này không gây ra sóng thần nhưng cũng làm rung chuyển nhiều khu vực của Nhật Bản như thành phố Sapporo, Kushiro, Obihiro, Mikasa, Chitose… của Hokkaido; thị trấn Hashikami, thành phố Hachinohe, Misawa, Mutsu, tỉnh Aomori; thành phố Morioka, Kuji, Ninohe thuộc tỉnh Iwate…

Ngoài ra, các dư chấn có độ lớn từ 1 trở lên cũng được ghi nhận xảy ra trên một khu vực rộng lớn từ Hokkaido đến các vùng thuộc Tohoku và vùng Kanto.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Thủ tướng Takaichi Sanae đăng bài lên mạng xã hội Twitter và cho biết: “Chính phủ Nhật Bản đã lập tức thành lập Văn phòng Thông tin liên lạc tại Trung tâm Quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng sau trận động đất và đang tích cực đánh giá mức độ thiệt hại cũng như cung cấp thông tin chính xác cho người dân” .

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục cảnh giác trước khả năng xảy ra các trận động đất với độ lớn tương tự, và chú ý đến các thông tin sơ tán từ chính quyền địa phương qua đài phát thanh, truyền hình và internet.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi xảy ra động đất, ông Ayaki Ebita - người đứng đầu bộ phận Giám sát Động đất và Sóng thần thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản - kêu gọi người dân “ chú ý theo dõi các hoạt động địa chấn và lượng mưa trong tương lai, vì nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá là rất cao, nhất là ở những khu vực bị rung lắc mạnh ”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Trận động đất hôm nay xảy ra và kéo dài theo hướng từ Bắc Đông Bắc đến Nam Tây Nam, thuộc khu vực bên trong mảng kiến tạo Thái Bình Dương, không có liên quan đến cảnh báo về địa chấn hậu phát tại khu vực Sanriku hiện nay, cũng không phải là diễn biến mới của cảnh báo này. Trong vòng một tuần tới, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất với chấn độ tương tự tại khu vực nêu trên”.

Thống đốc tỉnh Hokkaido - Suzuki Naomichi cũng tổ chức họp báo cho biết, tính đến 8h hôm nay, ít nhất 2 người bị thương được ghi nhận và có một số hư hại về nhà cửa, bao gồm Bảo tàng thị trấn Urahoro.

Ông Suzuki cũng nhấn mạnh, trận động đất này không nằm trong loạt cảnh báo động đất tiếp theo sau trận xảy ra tại Aomori ngày 20/4 vừa qua, nhưng vẫn có khả năng xảy ra một trận động đất lớn trong 2 - 3 ngày tới.

Vì vậy, mọi người dân cần kiểm tra lại công tác chuẩn bị ứng phó với động đất, như kiểm tra các địa điểm và tuyến đường sơ tán, cách thức liên lạc với người thân…

Trước đó, một trận động đất khác có độ lớn 5,0 cũng xảy ra ở khu vực ngoài khơi, cách Hokkaido vài trăm km về phía Nam. Những diễn biến liên quan các trận động đất liên tiếp này diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo sự gia tăng nguy cơ xảy ra “siêu động đất”, sau trận động đất có độ lớn 7,7 ở ngoài khơi tỉnh Aomori hôm 20/4 vừa qua.

Liên quan đến trận động đất này, Giáo sư Hiroaki Takahashi thuộc Trường Đại học Hokkaido cho biết: “ Trận động đất xảy ra trong mảng kiến ​​tạo ngay bên dưới dãy núi Hidaka. Đây là vị trí thường xảy ra động đất có độ lớn từ 6 - 7 trong khoảng vài thập kỷ một lần…, và trận động đất này là minh chứng điển hình giống như những vụ việc đã từng xảy ra trong quá khứ” .

Ông Takahashi cũng nhấn mạnh “nguy cơ xảy ra một trận động đất có độ lớn tương tự” là có thể. Vì vậy, mọi người dân cần cẩn trọng và luôn sẵn sàng ứng phó.