Du khách được yêu cầu "uống nước tiểu bò" khi đến Đền thiêng tại Ấn Độ

Tín đồ Hindu thực hiện nghi lễ bên “bò thiêng” tại đền Jagannath ở Ahmedabad. (Ảnh: AFP/Getty)

Đền Gangotri, một trong những ngôi đền linh thiêng của Hindu giáo tại Ấn Độ, yêu cầu khách phải uống một hỗn hợp nghi lễ có nước tiểu bò trước khi được vào bên trong.

Theo quy định mới của ban quản lý đền ở bang Uttarakhand, mọi khách viếng thăm phải dùng “panchgavya” - hỗn hợp gồm 5 thành phần từ bò là sữa, sữa chua, bơ ghee, mật ong và nước tiểu bò. Ban quản lý cho biết đây là cách để kiểm tra niềm tin tôn giáo của người vào đền.

Ông Dharmendra Semwal, Chủ tịch ban quản lý đền, nói biện pháp này nhằm ngăn những người không có niềm tin tôn giáo hoặc vào đền với mục đích không phù hợp. Theo ông, người thực sự có đức tin sẽ không phản đối việc sử dụng hỗn hợp này.

Quy định được áp dụng ngay từ cổng đền, nơi nhân viên phát “nước thiêng” cho khách trước khi vào bên trong.

Động thái này được đưa ra đúng thời điểm diễn ra Char Dham Yatra, cuộc hành hương lớn của Hindu giáo. Hành trình này đưa các tín đồ đến 4 ngôi đền nổi tiếng ở vùng Himalaya là Yamunotri, Gangotri, Kedarnath và Badrinath, thu hút hàng triệu người mỗi năm.

Người ủng hộ Hindu giáo uống trà pha nước tiểu bò trong thời gian đại dịch Covid-19. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, quy định mới đang gây tranh cãi tại Ấn Độ. Trong Hindu giáo, bò được xem là linh thiêng và nước tiểu bò được dùng trong một số nghi lễ thanh tẩy. Dù vậy, việc bắt buộc tất cả mọi người phải uống hỗn hợp này vẫn khiến nhiều ý kiến phản đối, kể cả từ những người theo Hindu giáo nhưng không đồng tình với cách thực hành đó.

Một số ý kiến cho rằng quy định này làm tăng sự phân biệt với người không theo Hindu giáo, đồng thời thu hẹp tính cởi mở vốn có tại nhiều cơ sở tôn giáo ở Ấn Độ. Trước đó, vào tháng 3, Ủy ban quản lý đền Badrinath-Kedarnath cũng đã cấm người không theo Hindu giáo vào 47 ngôi đền thuộc quyền quản lý.

Vấn đề uống nước tiểu bò từ lâu cũng gây tranh cãi về mặt chính trị và xã hội tại Ấn Độ. Một số nhóm ủng hộ Đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi thường quảng bá nước tiểu bò như một sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cảnh báo chưa có cơ sở khoa học đủ rõ để chứng minh các tuyên bố này.

Hiện chưa rõ các đền trong hành trình Char Dham sẽ kiểm soát quy định mới ra sao khi mùa hành hương bước vào giai đoạn cao điểm. Theo số liệu của bang Uttarakhand, riêng đền Kedarnath đã đón 1,77 triệu lượt khách trong năm 2025, còn tổng lượng khách tới 4 đền đạt 5,1 triệu lượt trong chưa đầy 7 tháng của năm 2025.