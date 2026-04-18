NÓNG: Iran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz

Theo AP, Iran lý giải nguyên nhân quyết định mới nhất này là do Mỹ tuyên bố không chấm dứt lệnh phong tỏa của họ tại eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy quân sự chung của Iran cho biết: "Việc kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đó..., dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang".

Họ cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa việc đi lại qua eo biển này chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn còn hiệu lực.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) triển khai hoạt động phong tỏa của Mỹ tại biển Ả Rập hôm 16-4. Ảnh: CENTCOM.

Thông báo được đưa ra vào sáng 18-4 (giờ địa phương), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ "sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ" cho đến khi Tehran đạt được một thỏa thuận với Mỹ, bao gồm cả vấn đề chương trình hạt nhân của nước này.

Trước thông báo mới nhất về việc tái đóng cửa Hormuz, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, viết trên mạng xã hội rằng chỉ những tàu thương mại được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho phép mới được đi qua eo biển Hormuz.

Cũng theo ông này, các tàu thương mại phải trả "các khoản phí bắt buộc". "Đã đến lúc phải tuân thủ chế độ hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Những quy định này do Iran quyết định, không phải do các bài đăng trên mạng xã hội!" - ông Azizi nhấn mạnh.



Cùng ngày 18-4, Iran đã thông báo mở lại một phần không phận sau 7 tuần gián đoạn do chiến tranh.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết các tuyến bay qua miền Đông nước này đã được mở lại vào lúc 7 giờ sáng, đồng thời nói thêm chuyến bay tại các sân bay trong nước sẽ dần được khôi phục nhưng không nêu rõ thời điểm.

Không phận Iran bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích nước này vào ngày 28-2. Việc mở lại một phần diễn ra hơn một tuần sau khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có hiệu lực.